近日港股日升日跌，但跌的則較多，昨日（3日）跌逾300點，可能啟示是風雨來臨，風眼是在美股及中日矛盾，投資者宜做些防風險部署。

防風險部署之一是轉入ETF，買的是一籃子股票，即是揀板塊（表一和表二）是由AI合成，數據來源於「巨靈數據」，供參考用。

昨日有些重磅股作回購：

騰訊(00700)斥資約6.36億元，回購102.8萬股，回購價615.5至625.2元。

小米(01810)斥資約1.02億元，回購250萬股，回購價40.5至40.72元。

中國飛鶴(06186)斥資1674萬元回購400萬股，回購價4.17至4.2元。

中遠海控(01919)斥資4105.3萬元回購300萬股，回購價13.62至13.81元。

一些機構仍看好港股前景。

國元國際認為12月份美聯儲局決策方向在部分最新經濟數據公布前仍有不確定性，而受到近期日本央行鷹派聲調的影響，港股短期或面臨一定的外部擾動。不過受到美聯儲局轉鴿，以及美國政府重新開門後美元流動性恢復的影響，港股整體估值水平具備支撐。

中泰證券認為交易面與基本面共振，煤炭或迎來新周期，看好2026年煤炭板塊投資機會，投資方面建議把握三條主線。基於中長期資金持續入市，煤炭「高股息、低估值」投資價值進一步凸顯，積極配置紅利屬性較強的標的；基於企業自身產能增長邏輯，疊加盈利彈性較大，重點關注α與β共振的有望受益；基於煤價見底、盈利改善，重點關注困境反轉的煉焦煤有望受益。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

