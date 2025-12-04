74歲程可為貴氣十足，與訓練班同學聚會，呂有慧罕有出席

資深女演員程可為入行拍劇逾50年，有無綫「御用阿媽」之稱，她拍過很多經典劇集，現時間中仍有拍攝劇集。近日播映的《新聞女王2》她也有份客串演出，2分鐘的戲盡顯氣場，演技被讚。現時74歲的她，仍然保養得很好，貴氣十足，經常面帶笑容，福氣滿滿，她近日跟第一期訓練班的同學們聚會，就連呂有慧也罕有露面。可惜，同班的同學許紹雄早前因病離世；而早前傳患失智症急送院的甘國亮亦缺席。

Read more：無綫台慶焦點│李家鼎病癒暴瘦演出，曾志偉否認辭職，葉蒨文拋胸搶鏡

程可為（原名：楊蓮桂）近日成為話題，於《新聞女王2》客串演出一位喪子的母親，雖然戲份不多，但仍然落力演出，單是一場2分鐘的戲已經大騷演技，氣場十足，演技被受讚賞。現時她與無綫維持「一年一騷」合約，時常會在劇集中出現，早前播映的《金式森林》也有份演出，而未播出街的還有跟馬國明合作的《玫瑰戰爭》。

近日，程可為出席第一期訓練班同學慶祝54周年的聚會，從她分享的照片中見到很多熟悉的面孔，包括米雪、陳嘉儀、黃允財、郭鋒、金興賢、劉緯民等，而久未露面的呂有慧亦罕有現身。可惜同班同學之中，因許紹雄早前因病離世成遺憾，同時早前傳患失智症急送院的甘國亮亦缺席。

從照片中可見，程可為跟呂有慧也十分搶眼，還被讚保養得宜，尤其是程可為多年風采不減，經常面帶笑容甚有福氣，而且打扮貴氣十足。曾有傳聞指她是「隱形富婆」，擁有2500萬元身家。

程可為平時打扮也珠光寶氣、衣著亮麗，被指出入有「富豪飯堂」之稱的福臨門食飯，她曾謙稱不愛打扮，只愛吃東西。不過她曾在社交平台分享在家中設宴跟朋友聚會的照片而令大屋曝光。

出身於小康之家的程可為，父母也是商人，父親在居住的社區內開酒家，另有經營牛肉檔生意；母親則在酒家附近經營肉食公司，售賣燒味肉食等。程可為童年時開始幫手，常替父母向街坊收取房租與舖租。1984年移居加拿大，甚有生意頭腦的她，看中當地的房地產生意有可為，立即動起生意頭腦，從事房產經紀逾10年。其實程可為未移民前已做相關地產工作，當時喜歡買樓花轉手獲利，梁醒波更封她為「樓花王」，高峰期在加拿大曾擁有6間連地的房屋。