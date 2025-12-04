美國「南方之矛行動」的得與失

美國真的會向委內瑞拉開戰嗎？這是最近國際社會最關注的話題。事實上，美國在加勒比海以反毒之名，圍堵委國已有一段時間，但日前美國竟突然關閉委國外圍領空，加上軍事上的施壓，山雨欲來，完全擺出開戰的格局。此外，美軍在加勒比海更採取進一步軍事行動，他們擊沉了廿餘艘他們眼中的運毒船隻，特朗普還下達命令可以把所有船員殺光，這明顯視《國際法》如無物，涉嫌犯下戰爭罪，令國際社會譁然。美國此舉有何目的？

看來，特朗普的「讓美國再次偉大(MAGA)」外溢到被美國長期視為後院的拉丁美洲，對於這位美國右翼民粹總統而言，在這個不斷分裂的世界中，位於美國腳下的拉美地區，必須要成為美國最堅定的堡壘和「殖民地」，為美國利益服務，令美國再次偉大。他一直指摘拜登在任期間任由後院失火，左翼紛紛抬頭，「一帶一路」通行無阻，因此，當他第二次入主白宮後，即大呼要奪回「美國後院」。

他除了把墨西哥灣改名為美國灣外，對拉美更是動作頻繁。美國五角大厦早前宣布在拉美採取「南方之矛行動」，此矛三面發功，以打擊毒品、毒梟恐怖主義和非法移民為名，再次粗暴介入該地區大選和人事布局，擺明車馬大搞政權轉移，扶植親美右翼而把左翼打沉為止，企圖獨攬拉美主導權，把中俄勢力排除於外。

特朗普言明若委內瑞拉總統馬杜羅不主動下台，他和家人的安全都不保。(AP)

最令人矚目的，就是特朗普的劍明顯先指著作為拉美左翼大旗手的委內瑞拉，對其總統馬杜羅不斷文攻武鬥。據報道，美國中情局早已滲透到委國社會，近日特朗普言明將大有可能展開地面攻擊，如果馬杜羅不主動立刻下台，流亡他方，那麼，他和家人的安全都不保，此舉明顯是推動政權轉移。美國不僅對委國推動政權轉移，對其他不忠誠於美國的拉美國家領導人一樣磨刀霍霍，剛舉行大選的洪都拉斯便是個例子。

大選舉行之前，特朗普公然向洪都拉斯的選民喊話，如果他所支持的極右國民黨候選人阿斯夫拉選不上的話，美國將會切斷向洪國的經濟援助。對於大部分洪國窮人來說，失去了美方援助，對民生絕對是個沉重的打擊。就這樣，阿斯夫拉獲得的票數大幅上升，與自由黨候選人納斯魯拉爭奪總統之位。阿斯夫拉不僅親美，也靠近台灣；而和北京關係良好的執政自由與重建黨候選人蒙卡達，則僅取得20%選票。如此看來，特朗普對洪國選民的恫嚇奏效了。

在特朗普的「助選」下，洪都拉斯大選候選人阿斯夫拉獲得的票數大幅上升。(AP)

較早之前，特朗普為了扶植阿根廷大右派米萊在中期選舉勝出，不惜巨額金援，為其「電鋸療法」改革加持，企圖建構美國與阿根廷金融套利共同體，由此重塑拉美以至世界格局。特朗普主要目的是要加強米萊對美國的依賴而遠離中國，但米萊勝出後卻對中國這個強大金主欲斷難斷，採取拖字訣。

米萊首先在11月28日宣布暫緩前往美國，數日後美國財政部長貝森特又決定無限期取消原定12月初對阿根廷的訪問。這一動向引發阿根廷媒體對兩國關係的疑慮。如果此時失去美方金融支持，米萊政府將面臨新的挑戰，背後無疑是美中地緣的政治角力，為該國前景增添變數。事實上，美中角力令到特朗普更在乎美洲，難怪他一上任即施壓巴拿馬退出中國的「一帶一路」倡議，限制北京在巴拿馬運河沿岸港口的影響力，跟著在美洲的一連串行動背後都有要與中國對著幹的態勢。

阿根廷總統米萊在美國幫助下勝出中期選舉，但對中國這個強大金主欲斷難斷。(AP)

無論如何，美國對拉美赤裸裸的直接干預行為，雖在拉美歷史中屢見不鮮，但依然引起國際社會的非議，甚至激發好些拉美國家的反美情緒。還記得在2013年，時任美國國務卿克里宣布：「門羅主義的時代已經結束。」可是，特朗普對此並不認同，他認為美洲是屬於美國的，他在第一任期已表明要復興「門羅主義」，這即代表要復興美國在美洲的霸權，推動其「美洲計劃」一直是他心中一個強力的優先議程，這計劃明顯乃是植根於殖民歷史和戰略傳統，放到21世紀的今天卻充滿未解的問題和重大風險。

有分析指出，200年來美國一直視美洲為其勢力範圍，這個安全緩衝區至為重要，當競爭激烈的世界環境變得惡劣時，她便會加強掌控，一如兩次世界大戰和冷戰中美國的慣常做法。今天特朗普要美國再次偉大的潛台詞，就是有感受到其他冒升大國的威脅，美洲更不容有失，因此他務必採用強硬手段整頓美洲，把整個美洲歸向美國。何況擁有異常豐富礦產資源的南美洲，過去曾是支撑美國經濟的支柱，致使哥倫比亞總統佩特羅公開指出，特朗普政府現時在拉美所做的一切，就是要奪取南美國家的礦產資源，而非打擊毒品走私，特別是美國正向全球打響貿易戰之際。

特朗普及魯比奧在拉美的野心昭然若揭，或激發新一波反美浪潮。(AP)

顯而易見，「南方之矛行動」其實屬於更大的「美洲計劃」之內，但這個挑戰《國際法》的過度急進野心，加上國務卿魯比奧針對古巴的「南佛羅里達州運動」在拉美的隱藏議程（上周已在此欄論及），勢將令到美洲動盪不已，或許再度激發新一波反美浪潮也未可逆料。