宏福苑大火｜張敬軒低調送歌迷多疊千元現金，鄧兆尊揭藝人高調捐錢原因

大埔宏福苑五級火，無數家園被毀，香港人發揮互助互愛精神，出錢出力幫助一班受影響居民。演藝界不少藝人捐錢送暖，連日來都見到有藝人公開自己捐錢到不同的慈善機構，歌手張敬軒則選擇用低調的方法協助歌迷。於事件發生後不久，他已經主動在歌迷會會員名單中，找出居於災區的歌迷，親手寫心意咭慰問。而近日有歌迷更主動分享，張敬軒送上一大叠現金給歌迷解決危難，估計接近十萬元！「慈善伶王」新馬師曾兒子鄧兆尊，就拆解為何部份藝人會高調公開捐款數字。

大埔宏福苑五級火，令香港人再次團結起來，發揮互助精神，出錢出力協助受影響居民。不少演藝界人士除了捐錢，更親身到大埔現場幫手運送物資，又或是捐贈食物，另外也有不少藝人用自己方法幫助居民度過難關。

事件發生後，有張敬軒歌迷在社交平台分享，收到偶像親筆寫的慰問信件，十分感動。原來當時張敬軒已從歌迷會會員名單中，發現有居住大埔宏福苑的受影響歌迷，然後親自寫信慰問。而昨日（12月3日）再有歌迷分享張敬軒除了送上慰問咭外，信封中更藏着一大叠1,000港元紙幣，有網民目測估計約有10萬元。這位歌迷收到偶像心意大為感動，更貼出一個哭泣的表情符號，而網民知道事情之後，留言覺得張敬軒有如天使。

相反，有不少藝人也會用各自方法公開自己已經捐錢，以表心意。昔日香港「慈善伶王」新馬師曾兒子鄧兆尊接受網台訪問，就講解為何部分藝人會高調讓大家知道自己做善事。鄧兆尊表示：「每個人有自己睇法，屋企教我做咗善事唔使講比人聽，只要自己心安理得。講你聽嘅原因，係我而家搵緊食，話比你聽因為我費事比人插，同埋點解有啲人捐錢會喺自己慈善基金攞出嚟，嗰啲真係捐錢，因為捐錢例如每年《歡樂滿東華》、《仁濟》嗰類，點解咁多人衝出嚟捐錢，啲大有錢佬，捐咗錢可以抵消佢哋畀嘅稅。藝人都一樣，例如捐100萬，咁稅可以扣番100萬（免稅額）。」他估計很多藝人表達捐錢，有可能想減稅。

在大埔發生火災不久，張栢芝已經率先捐出100萬港元，之後還有王嘉爾透過東華三院捐出100萬港元、楊千嬅將首場收益，以及6場演唱會售賣的周邊產品全數盈利撥捐東華三院；姜濤亦透過東華三院捐款100萬港元。吳千語、文詠珊及高海寧向「仁濟緊急援助基金」分別捐出30萬、20萬、20萬港元；謝霆鋒聯同美高梅以「美獅鋒味搖滾美食節」的名義捐出500萬港元；陳小春一家向保良局扶弱基金捐款100萬港元。劉嘉玲、梁朝偉合共捐款200萬港元給予「公益金及時雨大埔火災援助基金」；英皇集團主席楊受成博士透過「楊受成慈善基金」捐款1,000萬港元、副主席楊政龍以個人名義捐款100萬港元。旗下藝人古巨基、容祖兒、李克勤、陳偉霆、惠英紅、蔡卓妍、鍾欣潼、溫碧霞、曾比特、洪卓立、許靖韻及霍汶希等，合共捐款超過2,000萬港元。