聖誕優惠2025｜Pret A Manger咖啡卡回歸！$188任揀10款咖啡／烘焙酥點：節日限定薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡、聖誕乾果批

Pret A Manger咖啡卡「Coffee & Bakery Pass」正式回歸，更推出聖誕節特別版，只需$188，就可以自選10款飲品或烘焙酥點。Pret更推出多款節日限定特飲及美食，包括棉花糖薄荷朱古力、聖誕乾果批等，都可以使用「Coffee & Bakery Pass」兌換，買來作聖誕交換禮物也不錯！

由即日起至2026年1月24日，購買Pret A Manger的聖誕節特別版「Coffee & Bakery Pass」，每張只需$188，可以憑卡兌換10杯Pret的標準杯裝（12安士）之咖啡師特調飲品，冷熱勻可（但不包括果昔、奶昔及沙冰），平均只是$18.8一杯，起碼慳一半！

Pret A Manger聖誕節特別版「Coffee & Bakery Pass」每張$188

除了咖啡，「Coffee & Bakery Pass」更可以兌換熱櫃中任何烘焙酥點，包括最人氣的法國原味牛角酥，以及至尊黑朱古力杏仁曲奇餅。另外，Pret亦推出了一系列的節日限定飲品及酥點，如棉花糖薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡、聖誕乾果批等，同樣都可以用「Coffee & Bakery Pass」兌換。

棉花糖薄荷朱古力（熱／凍），清新的薄荷風味與濃郁朱古力完美混合，最後於頂層放上棉花糖點綴，薄荷朱古力控必試！薑餅牛奶咖啡（熱／凍），經典牛奶咖啡加入薑餅味，再灑上少量的玉桂粉，帶來不一樣的冬日滋味。

聖誕乾果批，由英國麵包師親手製作，頂層蓋上Pret標誌性星星和灑上糖霜，每日限量發售。

朱古力布朗尼旋風卷，牛角酥麵團內加入布朗尼餡料，表面撒上可可豆碎，啖啖都是朱古力。

聖誕節特別版「Coffee & Bakery Pass」咖啡卡每次最多可兌換3杯飲品或酥點，可於全港25間門市兌換，外賣或堂食皆可。

Pret A Manger

網址：www.pret.hk/zh-HK