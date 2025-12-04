歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪】洪灝：A股倍升股只看不買，黃金泡沫與比特幣的買入時點（普通話視頻．繁體字幕） #洪灝 #洪灝策略
從離卦看大埔沖天大火災(有片)
世事政情 易經看世界

從離卦看大埔沖天大火災(有片)
告別冬季乾燥肌！簡單高效「三文治護膚法」，2 Steps上妝...
Beauty 美麗同頻

告別冬季乾燥肌！簡單高效「三文治護膚法」，2 Steps上妝...
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
聖誕優惠2025｜Pret A Manger咖啡卡回歸！$188任揀10款咖啡／烘焙酥點：節日限定薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡、聖誕乾果批
美食情報

聖誕優惠2025｜Pret A Manger咖啡卡回歸！$188任揀10款咖啡／烘焙酥點：節日限定薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡、聖誕乾果批

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:Pret A Manger

　　Pret A Manger咖啡卡「Coffee & Bakery Pass」正式回歸，更推出聖誕節特別版，只需$188，就可以自選10款飲品或烘焙酥點。Pret更推出多款節日限定特飲及美食，包括棉花糖薄荷朱古力、聖誕乾果批等，都可以使用「Coffee & Bakery Pass」兌換，買來作聖誕交換禮物也不錯！

 

　　由即日起至2026年1月24日，購買Pret A Manger的聖誕節特別版「Coffee & Bakery Pass」，每張只需$188，可以憑卡兌換10杯Pret的標準杯裝（12安士）之咖啡師特調飲品，冷熱勻可（但不包括果昔、奶昔及沙冰），平均只是$18.8一杯，起碼慳一半！

 

聖誕優惠2025｜Pret A Manger咖啡卡回歸！$188任揀10款咖啡／烘焙酥點：節日限定薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡、聖誕乾果批

Pret A Manger聖誕節特別版「Coffee & Bakery Pass」每張$188

 

　　除了咖啡，「Coffee & Bakery Pass」更可以兌換熱櫃中任何烘焙酥點，包括最人氣的法國原味牛角酥，以及至尊黑朱古力杏仁曲奇餅。另外，Pret亦推出了一系列的節日限定飲品及酥點，如棉花糖薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡、聖誕乾果批等，同樣都可以用「Coffee & Bakery Pass」兌換。

 

聖誕優惠2025｜Pret A Manger咖啡卡回歸！$188任揀10款咖啡／烘焙酥點：節日限定薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡、聖誕乾果批

棉花糖薄荷朱古力（熱／凍），清新的薄荷風味與濃郁朱古力完美混合，最後於頂層放上棉花糖點綴，薄荷朱古力控必試！薑餅牛奶咖啡（熱／凍），經典牛奶咖啡加入薑餅味，再灑上少量的玉桂粉，帶來不一樣的冬日滋味。

 

聖誕優惠2025｜Pret A Manger咖啡卡回歸！$188任揀10款咖啡／烘焙酥點：節日限定薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡、聖誕乾果批

聖誕乾果批，由英國麵包師親手製作，頂層蓋上Pret標誌性星星和灑上糖霜，每日限量發售。

 

聖誕優惠2025｜Pret A Manger咖啡卡回歸！$188任揀10款咖啡／烘焙酥點：節日限定薄荷朱古力、薑餅牛奶咖啡、聖誕乾果批

朱古力布朗尼旋風卷，牛角酥麵團內加入布朗尼餡料，表面撒上可可豆碎，啖啖都是朱古力。

 

　　聖誕節特別版「Coffee & Bakery Pass」咖啡卡每次最多可兌換3杯飲品或酥點，可於全港25間門市兌換，外賣或堂食皆可。

 

Pret A Manger

網址：www.pret.hk/zh-HK

 

Tags:#Pret a Manger#美食情報#christmasfoodguide2025#162524#christmas2025#Pret#聖誕優惠2025#聖誕甜品2025#咖啡#咖啡卡
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
7仔限時77折｜Häagen-Dazs雪糕$15、薯片$3.9，掃碼送現金券及賺3倍yuu積分
更多搵食地圖文章
7仔限時77折｜Häagen-Dazs雪糕$15、薯片$3.9，掃碼送現金券及賺3倍yuu積分
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處