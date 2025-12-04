澳門同益百花魁醬園 百年歲月醞釀的古法工藝

澳門這座小城，具本土特色的產物卻着實不少，好像同益百花魁的王母蟠桃，相信大部分香港人都不會陌生，卻原來已有過百年歷史。

小時候對百花魁的印象，總記得那是千年開花、千年結果的王母蟠桃，卻原來當中製作的食材並非桃，而是杏肉呢！經糖漬後的杏肉微甜帶酸，生津開胃，同一款小紙盒包裝的還有精神薑，加入陳皮鍊製，入口帶少許辣，開胃醒神，打瞌睡時來一顆當真精神為之一振。

位於筷子基北街的同益百花魁分店。

同益百花魁的涼果和醬料百多年以來，堅持祖傳秘方天然生曬。

門外這塊招牌頗有年代感。

筷子基分店裝修換上較簡約清新的設計。

店內這塊牌匾已有過百年歷史，早於1918年已存在，當時由清朝舉人彭炳剛題字。

雖然這蟠桃果可說是同益百花魁的招牌，但可能很多香港人都不知道，他是創立自1903年，專營涼果及醬料的過百年老店；說到「同益百花魁」的名字由來，原來「同益」係意為大家得益，「百花魁」則意為百花涼果之首。當年由李錦、黎其釗及陳謙賢三人於廣東新會創立，於1918年遷到澳門，廠房設於提督馬路，靠的都是天然生晒，並於十月初五街開設門市，生產及售賣各式涼果和醬料。

同益的出品沿用祖傳方法秘製，相對於零售的涼果，其醬料如頭抽、麵豉醬、梅子醬、芝麻醬等無添加醬料，一直是不少酒樓食店向其批貨的原材料，單是其添丁甜醋，在澳門亦是家傳戶曉，煲薑醋必選，好多人都會來這十斤八斤咁買。不說不知，如果是煲添丁薑醋的話，店家都會代為溝配，原來一般會用甜醋溝黑米醋，因為甜醋煲耐咗酸性會流失而變得膠，溝入黑米醋則可起中和作用及保留醋酸的風味。

王母蟠桃，應該是不少人對同益百花魁印象最深刻的出品。澳門幣30

換上鐵盒裝的王母蟠桃及精神薑。澳門幣38

小時候，每逢吃藥母親都會給一粒嘉應子，這款無核嘉應子就更受歡迎。

該店的冬薑是熱賣出品，到訪當日有街坊一買便是兩三磅。

除冬薑外，問到哪些產品較受歡迎，店家推薦了這兩款黃皮乾及無花果乾，大家不妨試試。

目前同益已傳至第四代，原廠房於80年代亦因周圍高樓大廈林立阻擋了陽光，而製作乾果需要相當大的空間生曬，當時便將廠房搬回新會，讓這種生晒乾果的傳統方式得以保留。

只是十元八塊的涼果，在製作工序卻絕不簡單，由採摘、加工、選料、曬坯、蜜漬、浸料等多道古法工序，當真得來不易。醬油的製作更加需要時光的沉澱，以優質黃豆和麵粉經過不同時間發酵成豆瓣醬和醬油，醬油需要一年時間的發酵成熟，好的醬油甚至長達數年，不斷曬乾醬油內的水份，不斷添加新的醬油至濃稠度合乎標準。

同益百花魁有不少可供散賣的醬料選擇，在澳門這樣的店舖已不多見。

由於都係做街坊生意，這裏的價錢亦十分實惠。

不少早餐腸粉店的醬料都是在這裏攞貨，這花生醬甫打開即香氣撲鼻。

烹調五柳魚最常用的配菜，酒樓食肆必備。

店內有三個大瓦缸，白醋、甜醋、黑米醋都可以散賣。

雖然在製作上一直堅持祖傳工藝，但近年為品牌年輕化，部分產品已換上新包裝，好像王母蟠桃和精神薑，在傳統的紙盒外亦推出鐵盒裝，除招牌在百花魁前加上了同益字樣，強化品牌形象，精神薑的盒面設計採用了孫悟空的圖像，有趣的運用了神話中孫悟空偷取王母蟠桃的概念，與王母蟠桃上的仙女形象可以說是一脈相承，而鐵盒包裝的好處，除了可避免小紙盒容易被壓扁，作為手信送禮亦更加得體。

新包裝的甜醋。每樽澳門幣30

百花魁有不少入廚必備醬料，由頭抽、蒸魚豉油、麻油、喼汁等一應俱全。

禮盒裝的同益百花魁御品頭抽，產品包裝煥然一新。澳門幣28

這裏還可以找到鹼水、醋精和酒餅等這類一般雜貨舖較難覓得的烹調產品。

同益百花魁

總店：

地址：澳門田畔街7F-7G 嘉輝大廈

電話：853-2833 4926

營業時間：星期一至六 9am-5:30pm

分店：

地址：澳門筷子基北街2號E宏安大廈地下A座

電話：853-28262717

營業時間：星期一至日 9am-6:30pm