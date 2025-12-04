與那國島陷阱－－日本向中國拋出的戰爭誘餌

日本首相高市早苗在國會發表「台灣有事論」，刺激中日關係急劇惡化後，日方接下來做出的最顯著軍事動作，就是派遣防衛大臣小泉進次郎，視察琉球與那國島自衛隊基地。

與那國島地理位置特殊，它位於日本的最西南端，距離中國台灣省宜蘭蘇澳港僅111公里，被形容為日本監控台海動態的天然前哨。此一特殊位置，使得與那國島猶如扼守住台島東北部的咽喉，不僅可以掌握中國海軍在台東海域的動向，同時還北望150公里外的釣魚島。

日本監控台海的「咽喉」

在潛在的台海衝突中，就算日本不直接參戰，亦可以透過與那國島上的自衛隊基地，向台島提供有關中國航母和055大驅艦群在台東的實時動態。猶記得，北約在俄烏戰爭中也是採取了同樣手法，透過向烏克蘭提供偵察情報，重創了俄羅斯黑海艦隊。

日本防相小泉進次郎視察與那國島自衛隊基地（互聯網）

所謂「聽其言，觀其行」，小泉進次郎在中日關係風高浪急之際，到訪與那國島自衛隊基地，期間還重申將繼續推進當地的03式中程地對空導彈部署。這番動作無異於對外宣示，與那國島是日本在高市所謂的「存亡危機事態」下，軍事干預台海的前哨。

問題在於，與那國島面積只有29平方公里，不到三分之一個香港島，人口也才1800，既遠離日本本土，島上又無險可守。中日若在此爆發軍事衝突，在中國龐大的陸基導彈、海上艦隊和空中火力打擊下，日本自衛隊在島上的薄弱兵力猶如螳臂擋車。

那麼，高市甘冒自衛隊「全滅」的危險，在與那國島打一場必然失敗的戰爭，她葫蘆裏賣的是甚麼藥？

這還是要由「台灣有事論」的性質說起。其實，首先提出這一說法的日本已故前首相安倍晉三，對這句話的完整論述是：「台灣有事即日本有事，也就是美日同盟有事」。要留意安倍是在2021年12月1日發表這番言論，當時他已下野，是以個人身份，而不是以日本政府的官方姿態發言。

這番話一般被理解為美日同盟在潛在的台海衝突中，出兵支援台島的「進取型」戰略。就此而言，所謂「台灣有事論」實際上就是給台島獨派勢力打氣，基於台獨活動是導致北京可能採取武統的最大因素，因此在安倍發表該言論當天，就引來了北京的強烈反應。

右翼的「去風險」策略

但想深一層，「台灣有事論」正是把台灣推向戰爭的一場陰謀。這個論述包括兩層含意：從時序上，它意味著「台灣先於日本有事，最後才到美日同盟有事」；在地域上，它意味著「遠離日本本州的台島有事」，而日本卻未必有事。

高市早苗在特朗普訪日後重提「台灣有事論」

在地理位置上，中日兩國是「搬不走的鄰居」，日本本州沿中國海岸線一字排開。以安倍為代表的日本右翼政客，一方面以「中國威脅」為藉口積極擴軍，並一再突破和平憲法；但另一方面，又確實擔憂竄改二戰歷史的行為引發中日衝突。

因此，「台灣有事論」實際上是日本的「去風險」策略，它的中心思想就是表面上為台獨勢力撐腰，而實際上是主動把第一島鏈的潛在衝突，引導到遠離日本本州的台海。

「台灣有事論」如果實施順利，它將令日本既得以透過美日同盟來圍堵中國，又不必承擔中日直接爆發衝突的危險；如果實施不順利，潛在的台海衝突擴大，並向日本方向蔓延，日方也早有盤算，就是將與那國島預設成中日衝突的「止損點」。

隔離牆作用失效

也就是說，根據安倍時代的「台灣有事論」預想，與那國島是日本和台海潛在衝突之間的一道「隔離牆」，它的作用建基於以下假設——雖然「台灣先有事」，但北京怯於美日同盟的威懾，將不會令戰線越過與那國島及附近列島。然而，中國軍事實力的崛起速度超出外間預期，美日同盟的威懾力正在減退，與那國島的「隔離牆」還有作用嗎？

反對軍國主義復辟的前首相石破茂被自民黨撤換（資料圖片）

當中美軍事實力在西太平洋此消彼長，即將進入東升西降的分水嶺之際，持極右翼軍國主義復辟主張的高市，取代了反戰派首相石破茂，本身就是件可圈可點的事。高市升高中日緊張關係，同時指派防衛相視察與那國島，反映該島的角色，已經由此前的「隔離牆」，變成了日方預設的潛在中日衝突點。

如果中日間真的爆發衝突，與那國島將是最有利於日本的選址：它遠離日本本土，無論是在時序和地域上，都仍然符合「台灣有事論」的指導思想。當地歸屬琉球，島民以琉球人居多，一旦爆發戰爭，東京仍舊是像太平洋戰爭時期，以犧牲琉球來換取本土安全。

到時，高市版本的「台灣有事論」，在時序和地域上就會細化成：「台灣有事，即琉球有事，日本本土和美日同盟有事」。需要指出的是，沒有美國方面開綠燈，無論是當年安倍，還是現在的高市，都不可能擅自拿「美日同盟」來說事。因此，日方對與那國島的軍事部署和動作，肯定不是自把自為。

華府獨對釣魚島表態

事實上，在高市刺激中日緊張關係升級，中方在黃海、東海展開大規模海上實彈演習後，美國駐日大使、美國國務院副發言人先後開腔，稱《美日安保條約》範圍包括釣魚島，卻沒有提及與那國島。這難道不也是協助高市，把中日潛在衝突的預設點，從較為可能引發中日海戰的釣魚島，引導到琉球和台東方向嗎？

日本有足夠的民間土壤來滋養極右翼崛起（資料圖片）

雖然與那國島一旦爆發戰爭，必將以自衛隊失敗告終，但這不僅是一場遠離日本本土的「可控衝突」，且日本右翼政治勢力將藉機進一步推高國內的反華浪潮，徹底突破和平憲法。中國雖然贏得一場小規模勝利，日本卻換來了擴軍和「國家正常化」的機遇。如果日本可以實現這個目標，與那國島就是一個值得犧牲的琉球小島。

高市刺激經濟方案更像備戰

目前最為關鍵的問題是，高市內閣敢於採取軍事冒進政策嗎？在中日關係惡化後，高市的民意支持率衝破了八成，足證日本有足夠的民間土壤來滋養一個極右翼國家的崛起。再看高市急匆匆通過的經濟刺激方案，不見企業振興、促進商貿的內容，反而是把大筆開銷花費在補貼國民的能源及生活物資，並積極推進軍費達GDP的2%。

與其說高市是在推行「安倍經濟學」，透過寬鬆借貸來協助日企擴張，倒更像是在抑壓物價，積極備戰。正因為如此，強化琉球主權論述，削弱日本在與那國島軍事活動的合法性，並透過對第一島鏈的全方位軍事威懾，來打亂日方的戰爭部署，就成了中方刻不容緩的工作。