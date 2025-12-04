凱旋門的十大優勢，細數維港豪宅魅力

一些屋苑得天獨厚，不斷有新的利好因素出現令其光環延續，其中佼佼者，正是九龍站凱旋門。凱旋門得天獨厚，剛入伙時似乎只是一個炒熱了的樓花地盤，而屋苑持續有利好消息加持，令其成為香港維港豪宅的重要代表。筆者嘗試分享凱旋門的十大優點：

1. 鄰近直入市區的高鐵站

中國的高鐵效率世界知名，但礙於地理關係，高鐵站罕有直達傳統市區中心。凱旋門位處的九龍站，是西九龍新填海地段，鄰近高鐵西九龍站，配合能步行到佐敦及尖沙咀，這的而且確是其中一個重要優勢。

2. 緊密聯繫九龍站一帶的商場和鐵路網絡

東涌線及機場快線的九龍站、屯馬線的柯士甸站，以及高鐵西九龍站，方便通往大嶼山、機場、新界東西及北上中國各城市，形成一個三站合一的強大鐵路網絡，交通效率高。凱旋門基座設有大型商場圓方，再加其他商場的網絡，例如中港城和海港城等，商場配套充足。凱旋門在圓方商場設有一個體面的大堂入口，同時鄰近高鐵站，這是其他鐵路站上蓋物業所缺少的。

凱旋門得天獨厚，是香港維港豪宅的重要代表。(Shutterstock)

3. 盡享維港夜景（包括每晚《幻彩詠香江》燈光音樂匯演）

凱旋門對出海面正是節日舉辦大型煙花匯演最多的恒常地點，而每晚同時可目睹港九兩岸的激光匯演。很多時看激光匯演只能看到對岸，凱旋門有很多單位是同時可以看到兩岸的激光匯演。

4. 空中會所及花園

凱旋門有一個十號風球仍然開放的空中會所，很多設施例如空中健身室及泳池等，住戶是可以完全免費享用。

5. 大堂氣派仍然傲視群雄

凱旋門大堂樓高逾十呎，設有高吊水晶燈，最重要是賓客開車由大閘駕到迎賓大堂，能夠飽覽維港夜景，然後停到噴水池邊才下車，充滿了六星級酒店的氣派，是一個鬼斧神工的設計。

6. 獨特的地標外型

類似巴黎凱旋門的拱形設計，令其有地標效果。

7. 飽覽維港日落日出

其實維港兩岸是一個玻璃之城，充滿了玻璃外牆商業大廈，風光隨著不同的光源改變而變化萬千，凱旋門超過一半的單位都可以飽覽到維港的日出或者日落，這點很多地產代理也不清楚。

8. 毗鄰西九文化區

西九文化區的藝術氣息，可以增加附近住宅的韻味及提升優雅程度。

9. 高層海景仍可力壓新供應

未來西九文化區的新樓，樓高預計22至27層，而凱旋門最高樓層為82樓，雖然實質上有很多樓層數字跳過了，但仍然有不少單位是高於前面的建築物，令凱旋門的地位仍立於高位。

10. 位處西九龍核心商業區(CBD)

這個地區結合了凱旋門等高端住宅、環球貿易廣場(ICC)、International Gateway Centre(IGC)和西九藝術廣場大樓等商廈、酒店及港鐵網絡，正快速發展成為充滿大都會氣息的重要地段。