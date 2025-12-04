歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
一些屋苑得天獨厚，不斷有新的利好因素出現令其光環延續，其中佼佼者，正是九龍站凱旋門。凱旋門得天獨厚，剛入伙時似乎只是一個炒熱了的樓花地盤，而屋苑持續有利好消息加持，令其成為香港維港豪宅的重要代表。筆者嘗試分享凱旋門的十大優點：
樓市分析

凱旋門的十大優勢，細數維港豪宅魅力

樓市點評
汪敦敬
樓市點評

　　一些屋苑得天獨厚，不斷有新的利好因素出現令其光環延續，其中佼佼者，正是九龍站凱旋門。凱旋門得天獨厚，剛入伙時似乎只是一個炒熱了的樓花地盤，而屋苑持續有利好消息加持，令其成為香港維港豪宅的重要代表。筆者嘗試分享凱旋門的十大優點：

 

1. 鄰近直入市區的高鐵站

 

　　中國的高鐵效率世界知名，但礙於地理關係，高鐵站罕有直達傳統市區中心。凱旋門位處的九龍站，是西九龍新填海地段，鄰近高鐵西九龍站，配合能步行到佐敦及尖沙咀，這的而且確是其中一個重要優勢。

 

2. 緊密聯繫九龍站一帶的商場和鐵路網絡

 

　　東涌線及機場快線的九龍站、屯馬線的柯士甸站，以及高鐵西九龍站，方便通往大嶼山、機場、新界東西及北上中國各城市，形成一個三站合一的強大鐵路網絡，交通效率高。凱旋門基座設有大型商場圓方，再加其他商場的網絡，例如中港城和海港城等，商場配套充足。凱旋門在圓方商場設有一個體面的大堂入口，同時鄰近高鐵站，這是其他鐵路站上蓋物業所缺少的。

 

凱旋門的十大優勢，細數維港豪宅魅力

凱旋門得天獨厚，是香港維港豪宅的重要代表。(Shutterstock)

 

3. 盡享維港夜景（包括每晚《幻彩詠香江》燈光音樂匯演）

 

　　凱旋門對出海面正是節日舉辦大型煙花匯演最多的恒常地點，而每晚同時可目睹港九兩岸的激光匯演。很多時看激光匯演只能看到對岸，凱旋門有很多單位是同時可以看到兩岸的激光匯演。

 

4. 空中會所及花園

 

　　凱旋門有一個十號風球仍然開放的空中會所，很多設施例如空中健身室及泳池等，住戶是可以完全免費享用。

 

5. 大堂氣派仍然傲視群雄

 

　　凱旋門大堂樓高逾十呎，設有高吊水晶燈，最重要是賓客開車由大閘駕到迎賓大堂，能夠飽覽維港夜景，然後停到噴水池邊才下車，充滿了六星級酒店的氣派，是一個鬼斧神工的設計。

 

6. 獨特的地標外型

 

　　類似巴黎凱旋門的拱形設計，令其有地標效果。

 

7. 飽覽維港日落日出

 

　　其實維港兩岸是一個玻璃之城，充滿了玻璃外牆商業大廈，風光隨著不同的光源改變而變化萬千，凱旋門超過一半的單位都可以飽覽到維港的日出或者日落，這點很多地產代理也不清楚。

 

8. 毗鄰西九文化區

 

　　西九文化區的藝術氣息，可以增加附近住宅的韻味及提升優雅程度。

 

9. 高層海景仍可力壓新供應

 

　　未來西九文化區的新樓，樓高預計22至27層，而凱旋門最高樓層為82樓，雖然實質上有很多樓層數字跳過了，但仍然有不少單位是高於前面的建築物，令凱旋門的地位仍立於高位。

 

10. 位處西九龍核心商業區(CBD)

 

　　這個地區結合了凱旋門等高端住宅、環球貿易廣場(ICC)、International Gateway Centre(IGC)和西九藝術廣場大樓等商廈、酒店及港鐵網絡，正快速發展成為充滿大都會氣息的重要地段。

Tags:#樓市點評#房地產#香港物業#豪宅#凱旋門#九龍站#西九龍#高鐵站#西九文化區#核心商業區#本港樓市
Add a comment ...Add a comment ...
View comment ...View 1 comment ...
工商舖復甦無期？最新情況初露曙光
更多樓市點評文章
工商舖復甦無期？最新情況初露曙光
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處