A股和港股昨日（4日）都出現高開低走、探底回升，這可能是市場在經歷了3個月的震盪後的止跌。

每年11月，市場漲跌與基本面相關性最弱，踏入12月，基本面的影響會加強。12月到1月是布局春季躁動的時機，每年春季有兩個重要時間點：春節、兩會。在這期間市場可以有很好的「賺錢機會」，這個春季躁動期，平均約20個交易日。行業配置，可留意周期股和消費股。

有四家機構，對來年作出預測，可以參考。

國信證券認為港股短期調整為2026年市場上漲打開空間。從資金面上看，11月南向資金淨流入港股市場超1100億元人民幣。今年南向資金在港股下跌時依然逆向加倉，這既體現了內地資金的充裕流動性，也彰顯了其低位布局港股的強烈意願。該機構預測，港股2026年有望在30000至32000點之間運行。

華夏基金預測港股科技此前因非理性恐慌超跌，現利空已緩解，展望未來，AI發展路徑務實，商業化清晰，且估值處於歷史低位，或先於A股和恒指恢復到震盪上行的格局。當前宜左側布局，靜待產業或流動性催化。

摩根大通預測2026年中國股市「大幅上漲的風險遠高於大幅下跌的風險」，並預計MSCI中國指數在基本情景下有19%的上漲空間。該行看好中國市場的多重積極因素，包括AI應用的加速、旨在抑制過度競爭的「反內捲」政策對企業利潤率的提振、股東回報的增加，以及國內流動性從存款向股市的重新配置。

景順投資看好港股及A股中長期走勢，明年預期美元會走弱，全球資本會分散投資，新興市場包括港股和A股會受益。相比於其他新興市場，港股和A股估值依然具有吸引力。大量內地科技公司赴港IPO，使得港股科技板塊更加均衡，為國際投資者提供更多選擇，提升港股吸引力。

