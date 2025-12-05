釣魚騙案｜騙徒假冒政府／社署／紅十字會 發送捐款釣魚訊息 騙取銀行資料

近日，騙徒再度利用火災名義，發送假冒香港特區政府、社會福利署及紅十字會等機構的釣魚短訊。訊息訛稱市民已成功向相關機構捐款數千元，以誘騙市民致電「客服專線」，但該專線為9個數字的「8」字頭電話號碼。回電後，假客服會指示受害人前往釣魚網站並輸入銀行資料，以騙取金錢。

「守網者」提醒善心的市民，政府部門絕不會透過這種方式要求市民提供個人銀行資料或轉賬。市民應提高警覺，切勿點擊不明連結或轉賬至來歷不明的戶口。若想向受災市民伸出援手，請透過官方及可靠途徑進行捐款。

（圖片來源：Facebook@CyberDefender 守網者）

香港紅十字會已向通訊辦登記成為「已獲認證的發送人」，因此所發出的資訊以「#」號開頭，及捐款查詢熱線是2802 0016。如收到可疑短訊或電話，請勿提供個人資料或進行任何轉賬。如有疑問，請即致電紅十字會查詢熱線2802 0021或電郵至 info@redcross.org.hk 查證。

香港紅十字會

網址：https://www.redcross.org.hk/tc/Activity/TPFEA.html