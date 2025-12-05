12月新戲｜郭富城、吳鎮宇25年後再合作，魏浚笙首做主角演冷血殺手

12月原是迎接聖誕節的來臨，可是上月尾大埔宏福苑發生嚴重大火，死傷無數令不少居民失去家園，全香港人也感心痛。在愁雲慘霧的日子，無力感超重難以走出傷痛，不妨入戲院睇戲，暫且紓緩一下情緒。

1.《殺手#4》

這個星期有幾套新的電影都是熟口熟面的港星演出，如新一代男神魏浚笙（Jeffrey）首次擔正做男主角的香港電影《殺手#4》，一改純情形象，在戲中演一個殺手，故事以亞洲流傳的神秘殺手組織為背景，以麵店作為殺手的驛站隱藏於鬧市中。魏浚笙飾演的男主角殺手4號，自幼失去雙親在麵店長大並成為職業殺手。某日接受任務赴日本暗殺黑幫頭目，卻意外地被委託人埋伏，對方是日本少女（南沙良 飾），她為家人復仇而買兇殺人。

《殺手#4》由魏浚笙、南沙良、竹中直人、朱栢謙、韋羅莎人主演，梁居英導演自編自導、文佩卿監製，於本月4日正式上映。電影於2025年第62屆金馬獎獲5項大獎提名，成為本屆獲得最多提名的香港電影之一。

2.《內幕》

由麥兆輝執導全新犯罪電影《內幕》（Under Current）將於12月6日正式上映，演員陣容強勁，包括郭富城、吳鎮宇、任達華及方中信等一班好戲之人，其他演員有周勵淇、湯怡、陳國邦、駱應鈞、姜大衛、鮑起靜、方平、張文傑、陳湛文等。故事以探討慈善基金捐款作背景，涉嫌洗黑錢的重重內幕，牽涉律師及警匪多方陣營的善惡對決。隨著深入的調查，洗黑錢、買凶殺人、販賣毒品等駭人罪惡浮面，慈善機構竟隱藏著很多不可告人的內幕。

戲中郭富城展現律師能言善辯的氣場，除了鬥智更要鬥力，多場動作場面親身上陣；而吳鎮宇為查案則抽絲剝繭，與郭富城為求找出真相而角力。二人之間充滿矛盾，爆發激烈對峙。他們繼《愛與誠》，相隔25年後再度合作。至於任達華所飾演患病的控訴者，角色內斂神秘，映襯方中信飾演慈善機構主席一角貌似心懷鬼胎、深不可測，為電影增添懸念。

3.《夜汪汪心慌慌》（Good Boy）

今次荷里活恐怖電影《夜汪汪心慌慌》由動物做主角，是新導演Ben Leonberg首部執導劇情長片，故事講述一個家庭搬遷至偏遠郊區的一間小屋居住，寵物小狗Indy卻成為唯一發現鬧鬼的家庭成員，有別於以往的恐怖電影，今次從小狗的視角拍攝一連串靈異事件，究竟動物眼中的靈異古怪事會是怎麼樣，電影於12月4日正式上映。

Ben Leonberg是史提芬京（Stephen King）粉絲，受對方的電影啟發，2012年重溫《驅魔人》（The Exorcist）後，就有小狗是鬧鬼成員的啟發，從而製作出這套電影。擔正演出的主角是Ben Leonberg自己飼養的小狗Indy，意外令寵物搖身一變成為狗明星，Indy零對白，透過電腦特技修飾下演出，Ben Leonberg表示Indy不知道自己參演，亦不懂得任何督導與指令，拍攝期間還會賣萌討零食、又經常在片場睡覺，但牠的魅力卻異常強大。

𝟮𝟬𝟮𝟱年𝟭𝟮月𝟰日上映：

1.《殺手#4》

2.《去死吧，我的愛》

3.《玩具熊的五夜驚魂2》

4.《夜汪汪 心慌慌》

5.《The Doors: When You're Strange》

6.《機動戰士高達 鐵血的孤兒 追尋兀爾德 -小小挑戰者的軌跡-》

7.《穿越時空的少女 》(4K修復版)

𝟮𝟬𝟮𝟱年𝟭𝟮月𝟱日上映：

《Dhurandhar》

𝟮𝟬𝟮𝟱年𝟭𝟮月𝟲日上映：

《內幕》