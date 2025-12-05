IKEA大減價｜經典熱賣產品5折＋yuu積分換瑞典肉丸鑰匙扣

IKEA限時優惠又來了！即日起至12月17日，IKEA推出第二階段精選產品優惠，超過30 款經典熱賣產品低至五折，包括廚具、傢俬、家飾及收納好物。Shopping完唔好忘記可愛的「瑞典肉丸鑰匙扣」正向你招手，即日起至12月23日，yuu會員凡於指定香港IKEA門市作任何消費，即可以1,000 yuu積分換取限量「瑞典肉丸鑰匙扣」一個，IKEA肉丸Fans不可錯過！

IKEA 第二階段精選產品優惠的減價產品中，包括多款長期人氣熱賣產品︰IKEA 365+ 平底鑊，它覆有Sol-gel 陶瓷易潔塗層，可避免食物燒焦或黏鑊，鑊底內外層採用不銹鋼，中間為鋁製夾層， 可快速加熱，縮短烹調時間。另外，VARIERA 加置層架巧妙解決廚櫃，空間不足的問題，可單獨或組合多個層架使用，現低至半價入手好時機。FLYGFISK 餐墊的耐用物料可保護桌面，為餐桌增添北歐簡約風格。

IKEA 365+平底鑊，不銹鋼/易潔塗層，28 厘米HKD/MOP $149.9，優惠價HKD/MOP $129.9



VARIERA加置層架， 白色， 32x28x16 厘米HKD/MOP $79.9優惠價HKD/MOP $39.9

收納好物推介有DRÖNA儲物盒由輕量布料製成，附有一體式的布質手柄，方便拉出與移動，適合收納雜物、玩具或衣物，可放置於地面或書櫃內。SKÅDIS洞洞板可自由搭配掛鉤與收納配件，不論是整理辦公桌文具，還是收納隨身小物都非常適用。



DRÖNA盒， 白色， 33x38x33 厘米HKD/MOP $44.9優惠價HKD/MOP $34.9



SKÅDIS洞洞板， 白色， 36x56 厘米HKD/MOP $99.9優惠價HKD/MOP $84.9



FLYGFISK餐墊， 淺米黃色， 38x30 厘米HKD/MOP $24.9優惠價HKD/MOP $17.9

售賣點︰全線門市或 IKEA 網站https://www.ikea.com.hk/zh

有冇IKEA肉丸 Fans？即日起至12月23日，yuu會員凡於指定香港IKEA門市任何消費的收據正本，親臨顧客服務部並出示獎賞兌換二維碼，即可兌換「瑞典肉丸鑰匙扣」一個。

兌換方法簡單，會員須於指定的香港IKEA門市（銅鑼灣、荃灣、沙田、九龍灣）的顧客服務部，出示獎賞兌換二維碼及當日門市之任何消費的收據正本，方可兌換「瑞典肉丸鑰匙扣」一個。此獎賞兌換期限為即日至2025年12月23日，逾期將不設補發。每間分店的獎賞數量有限，換完即止。每個獎賞兌換二維碼只限使用一次。獎賞不可退換及兌換現金。

限量版 「瑞典肉丸鑰匙扣」換領活動

日期︰即日至12月23日

指定IKEA香港分店︰

• 銅鑼灣分店 銅鑼灣柏寧酒店地庫

• 九龍灣分店 九龍灣MegaBox L4

• 沙田分店 沙田HomeSquare L6

• 荃灣分店 荃灣青山公路 388 號 8咪半 3 樓