維拉主場硬淨，阿仙奴靠反擊；車路士海鮮波，般尼茅夫博和

上週倫敦打吡，車路士與阿仙奴和局收場；車路士少踢一人居然力拼而和，原以為車仔已繼續強勢，怎知⋯⋯

說回打吡戰中，阿仙奴延續高位壓迫與控球戰術，採用一個325的進攻形模式，邊路頻繁轉移，利用薩卡與馬丁利尼的速度撕裂車路士防線。

車路士選擇低位防守（Low Block），希望以緊密的防線限制阿仙奴的滲透，但整體以硬拼為主，缺乏有效突擊。

數據顯示，阿仙奴全場控球率超過60%，預期入球是1.2，最終共入1球，合理；反而車路士預期入球僅有0.39，但都入到1球，更是先入波領先，出人意料，但亦反應出車仔面對強隊的拼勁。

美連奴連續入波為阿仙奴搶分，今季在英超共入6球，而入球轉化率有19%，是隊中隊中最高，場均成功對抗是7.87次，都是隊中隊高，是今季攻守關鍵拼圖。

打吡戰中，車路士表現不俗，踢起來有入一隊成熟球隊，但，一如過往幾年所講，海鮮波就是海鮮波。

周中竟然不敵列斯聯，就暴露車路士防守不集中的問題。

面對阿仙奴可以有紀律防守，但面對列斯聯，中場失誤頻繁，防線缺乏保護，加上門將山齊士再度出現低級錯誤，直接導致失球，證明這隊波心態不成熟。

車路士今季的場均失球士1.1球，但如果比賽缺乏卡些度的時候，防守質量就會從52%下跌至25%，證明車仔的防守太過依賴某個球員。

相反，阿仙奴在被車路士逼和，周中就成功反彈擊敗賓福特。

賽前阿迪達明顯知道賓福特必然死守，所以右路組織快速突破，並利用死球戰術製造威脅。

數據方面，阿仙奴控球率高達64%，全場射門15次，其中7次中目標，進攻效率顯著優於賓福特。

馬列斯卡去年上任講過一番說話，指車路士球員年輕天分高，只要潛力發揮出來，未來10年有機會稱霸英超；但現時的車路士就如同過去幾年的阿仙奴，遇強則強，遇弱則潰，解決不到這個心態問題，車路士莫說稱霸，就是穩定都有困難。

本週焦點

阿仙奴作客阿士東維拉，前者近五場比賽保持不敗，進攻火力強勁，合計攻入 14 球，但防線傷兵問題仍是隱憂。

不過，正選組合中，沙列巴和加比爾缺陣，但兩位替補中堅組合仍保持零封，顯示防守體系的韌性。

阿士東維拉持續反彈，無論氣勢和狀態都處於上升軌，加上主場表現出色，擅長快速反擊，尤其在死位球上同樣具威脅。

維拉最近8場賽事，場均入球從1.23提升至1.88，失球略降至0.75，顯示狀態提升迅速，槍手進場會非常吃力。

今場維拉有力與阿仙奴一拼，槍手或會失分。

海鮮波的車路士面對般尼茅夫。排位上看似乎有差距，但實際分數相差不遠。

般尼茅夫雖然客場防守偏弱，但反擊速度快，若車路士再度出現防守失誤，恐有失分危機。

車路士則必須解決防守不穩的問題，面對弱隊時分，是車路士一貫的危機，今場恐怕難以避免。

昨晚曼聯被逼和，又是輸在球隊領先換人之後，防守速率突然下降，加上缺乏控球穩定性，最終在死球上失分，證明之前連贏數場不過是好運。