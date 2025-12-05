$1,999 Nothing Phone （3a） Lite｜入門手機超班質素，三鏡拍攝佳，續航力強

Nothing新推出的Phone （3a） Lite主打入門市場，以不到二千元的定價發售。手機延續品牌標誌性的透明風格，配備三鏡拍攝及Nothing自家的使用體驗，在同價位手機來說是不俗的選擇。

Phone （3a） Lite繼續走Nothing手機的透明路線，背蓋以玻璃配合細緻紋理，機身線條圓滑，有很好的握感。手機提供黑、白兩色選擇，支援IP54防水防塵，加上鋁合金電池框架，提供出色的耐用性。Phone （3a）Lite搭載6.77吋柔性 AMOLED 熒幕，提供FHD+解像度及120Hz自適應更新率，更支援最高3,000nits HDR峰值亮度與2,160Hz PWM調光，有很好的顯示質素。

Phone （3a） Lite設有1,600萬像素前置鏡頭。

支援屏下指紋解鎖功能。

Phone （3a） Lite繼續走Nothing手機的透明路線，提供黑、白兩色選擇。

Phone （3a） Lite 配備5,000 萬像素主鏡頭、800萬像素120˚超廣角及200萬像素微距鏡頭。

機身左側設有音量鍵。

電源鍵設在機身右側，並加入了專屬Essential Key按鍵。

手機採用USB Type-C介面充電，並支援33W快充及5W反向有線充電。

Phone （3a） Lite支援雙SIM卡，其中一個插槽更支援microSD記憶卡。

Phone （3a） Lite採用4nm製程的Dimensity 7300 Pro處理器，內置8GB記憶體及256GB儲存，更支援最多8GB虛擬記憶體及microSD擴充至2TB儲存容量。在這個硬件配搭下，安兔兔測試超過90萬分，日常多工及主流遊戲都能流暢運行。此外，手機內置5,000mAh電池，支援33W快充及5W反向有線充電，配合Nothing OS 3.5的節能優化，官方表示一般混合使用有接近兩日的續航能力。

即使Phone （3a） Lite是入門手機，但仍保留了有AI摘要功能的Essential Space。

Phone （3a） Lite保留了Nothing手機的Glyph介面，提供Flip to Glyph翻轉靜音、Essential通知及相機倒數等實用功能。

相機提供的功能與其他Nothing手機相近。

Phone （3a）Lite採用4nm製程的Dimensity 7300 Pro處理器，安兔兔測試超過90萬分，日常多工及主流遊戲都能流暢運行。

縱使Phone（3a） Lite是入門手機，可是主鏡頭仍能拍攝出畫質不俗的照片。

Phone （3a） Lite 配備1/1.57吋感光元件的5,000 萬像素主鏡頭、800萬像素120˚超廣角及200萬像素微距鏡頭，另設1,600萬像素前置鏡頭。特別之處是內置Phone (3) 同級的TrueLens Engine 4.0影像處理技術，加上Ultra XDR模式，能拍攝出光暗層次的細緻照片，更支援4K 30fps及1080p 120fps慢動作攝錄，足夠滿足日常短片創作。

Phone （3a）Lite保留了Nothing手機的Glyph介面，提供Flip to Glyph翻轉靜音、Essential通知及相機倒數等實用功能。而搭載的Nothing OS 3.5提供的功能與其他Nothing手機相若，包括有Smart Drawer自動整理應用程式、Private Space隱藏私人內容，以及App Locker保護個別應用等。官方承諾提供三年Android版本更新及六年安全修補，並預計於2026年初提供Nothing OS 4.0升級。

總結

Phone （3a）Lite 即使走親民價位，依然貫徹 Nothing 手機的獨特設計元素，整體使用體驗與同系型號相近。適合對手機外觀有要求，又希望操作清爽順滑的用家，作為日常主力機種相當稱職。

作業系統：Android 15

處理器：MediaTek Dimensity 7300 Pro 八核心 2.5GHz

記憶體：8GB RAM / 256GB ROM

擴展：microSD

顯示屏：1,080 x 2,392像素，6.77吋柔性AMOLED

制式：GSM / WCDMA / LTE / 5G

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax / Bluetooth 5.3

鏡頭：1,600 萬像素（前置） / 5,000萬像素主鏡 + 800萬像素120˚超廣角 + 200萬像素微距（後置）

其他：GPS/Galileo/GLONASS/Beidou / NFC / 屏下指紋感應

電池：內置5,000mAh

體積：164 x 78 x 8.3毫米

重量：199克

售價：$1,999

查詢：Synergy 3183 0168