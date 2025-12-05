歡迎回來

21
十一月
大型盛事 節慶活動
21/11/2025 - 01/01/2026
10
一月
文化藝術 音樂會
10/01/2026
香港周圍遊
玩樂旅遊熱話

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:Merry Balloon Hong Kong

　　面對上月大埔發生的火災，「Merry Balloon Hong Kong」團隊宣佈原定於12月6日開幕的「Merry Balloon Park」—— 巨型夢幻充氣樂園，將改為12月16日起至2026年1月11日，於西九藝術公園大草坪舉行。而香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」則延期至2026年1月11日，期間限定店亦會延長至明年，當中所有周邊商品的收益，在不扣除任何成本的情況下，將全數撥捐予「仁濟緊急援助基金」協助受影響的居民。

 

 

Merry Balloon Hong Kong｜大型IP角色輕氣球巡遊延期明年1月＋充氣樂園12.16舉行＋商品收益捐災民

 

　　「Merry Balloon Park」—— 巨型夢幻充氣樂園將改為12月16日起至2026年1月11日，於西九藝術公園大草坪舉行，「Merry Balloon Hong Kong」團隊表示向持有12月6日至15日門票人士安排聯絡退款。此外，「Merry Balloon Hong Kong」的期間限定店亦會延長至2026年1月11日，而當中所有周邊商品的收益，在不扣除任何成本的情況下，將全數撥捐予「仁濟緊急援助基金」，盼能為受影響的居民帶來一點支持與安慰。

 

Merry Balloon Hong Kong｜大型IP角色輕氣球巡遊延期明年1月＋充氣樂園12.16舉行＋商品收益捐災民

 

　　主辦單位MakeItLoud創辦人兼行政總裁謝旭先生表示：「在這個時刻，我們希望以行動表達關懷，同時透過『Merry Balloon Hong Kong』為大家帶來溫暖和力量。願每位參與活動的朋友，都可以在這片氣球天空下稍稍放鬆，感受到有人一直在身邊同行。」

 

「Merry Balloon Park」巨型夢幻充氣樂園

日期：2025年12月16日至2026年1月11日

時間： 9:30am-10:40pm

地點：西九文化區藝術公園大草坪

門票：現已公開發售 - https://s.klook.com/merryballoonpark

 

「Merry Balloon Hong Kong」期間限定店

日期：2025年11月24日至2026年1月11日

時間：12nn-8pm

地點：ELEMENTS 圓方1樓展覽場地 （1008店舖旁）

日期：2025年12月16日至2026年1月11日

時間：9:30am-9:30pm

地點：Merry Balloon Park 西九文化區藝術公園大草坪

網購https://s.klook.com/merryballoon
 

Merry Balloon Hong Kong｜大型IP角色輕氣球巡遊延期明年1月＋充氣樂園12.16舉行＋商品收益捐災民

 

　　最後，以香港首個大型IP角色輕氣球巡遊「Merry Balloon Parade」作為壓軸，將延至2026年1月11日舉行，近20個風靡全球及本地的IP角色巨型輕氣球會在維港天空中翱翔，讓市民和遊客免費欣賞。 

 

「Merry Balloon Parade」香港首個大型IP角色輕氣球巡遊

日期：2026年1月11日（星期日）

時間：11:30am-4pm

地點：沿海濱由香港故宮文化博物館遊走至西九文化區藝術公園大草坪

門票：免費（詳情稍後公佈）

 

「Merry-Go-Around Town」― 「AR氣球遊香港」及「全城集印」

日期：2025年11月24日至2026年1月11日

熱點：Airside、中環街市、圓方、西九文化區（共2個熱點）及天星碼頭（中環、灣仔及尖沙咀共3個熱點）

https://www.merryballoonhk.com/

 

Tags:#週末好去處#西九#打卡熱點#西九文化區#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱點#輕氣球巡遊#IP角色#Merry Balloon Hong Kong#香港周圍遊
