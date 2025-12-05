歡迎回來

1周部署｜姚浩然：港股悶市區間睇邊？中資金融股 VS 國際金融股邊個更吸引？資源股可留意呢兩隻！
股市動向
理財智慧

1周部署｜姚浩然：港股悶市區間睇邊？中資金融股 VS 國際金融股邊個更吸引？資源股可留意呢兩隻！

市場最熱點
市場最熱點

嘉賓：亨達財富管理董事總經理　姚浩然

 

　　業績期高峰過去，港股近期交投淡靜，姚浩然更提到，因近期重磅科網股稍有回調壓力，令大市缺乏上升動力，恒指區間睇邊？板塊方面，姚指中資銀行股不算吸引，上升動力較弱，反而較為睇好國際銀行股，如滙控(00005)、渣打(02888)，市場睇好原因是甚麼？

 

 

影片網址：https://youtu.be/3bC7MQ39GBQ?si=NgAv99jUVEeyVi0R

 

►把時間軸拉到00:04開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 ─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 周一至周五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

Tags:#1周部署#姚浩然#滙控#渣打#02888#高息股#金融股#美股#港股#恒生指數#恒指#資源股#國際銀行股
