1周部署｜姚浩然：港股悶市區間睇邊？中資金融股 VS 國際金融股邊個更吸引？資源股可留意呢兩隻！

嘉賓：亨達財富管理董事總經理 姚浩然

業績期高峰過去，港股近期交投淡靜，姚浩然更提到，因近期重磅科網股稍有回調壓力，令大市缺乏上升動力，恒指區間睇邊？板塊方面，姚指中資銀行股不算吸引，上升動力較弱，反而較為睇好國際銀行股，如滙控(00005)、渣打(02888)，市場睇好原因是甚麼？

