宏福苑大火｜姜大衛兒子「細John」自製零食足球場落區為香港人打氣：「希望帶一點歡樂給大家，暫時忘記傷痛」

大埔火災發生後，香港人都用不同的方法去支持受影響的居民，包括不少藝人，有的捐錢，有的落手落腳做義工，而姜大衛的兒子「細John」姜卓文就決定帶同自製的「零食足球場」上街，跟市民玩遊戲，請大家吃零食，「希望可以用這細小的力量，帶一點歡樂給大家」。

細John除了是歌手、演員，其實亦是一名廚師，經常在IG教大家煮嘢食。昨日（12月4日）他上載了一條短片，前半是他DIY一座球場的過程，「上個月諗住去啟德睇香港隊對新加坡嘅亞洲盃外圍賽，可惜搶唔到飛，唯有喺屋企自己揼個場嚟！」最初砌這個場館出來，細John只是「為了拍一條雖然輸了比賽但仍然會繼續支持香港足球隊的影片」。

短片的中段，細John改用英文（配中英文字幕）說出：「過去呢個星期，香港人無條件地全力支持大埔嘅居民同受害者，無論係出時間、出錢同出物資、瘋狂傳資訊、情緒支援，定係企前線救人嘅英雄，每一個人都係用佢哋嘅愛，去幫助火災嘅受害者同身邊嘅人。我相信呢種無條件嘅愛同正能量，會支撐住我哋走出最黑暗嘅時刻。」細John更在片中配上ig@hkaiguy的IG插圖，感覺非常溫暖。

細John希望大家「繼續散發愛同正能量，多啲關心身邊嘅人，甚至向住陌生人笑一個，最重要係，先照顧好自己！It's okay to be not okay」所以，將那座DIY球場「繼變成了一個小小的方舟──載著不同的零食，帶走上街頭，希望可以用這細小的力量，帶一點歡樂給大家。在短短的那一刻，暫時忘記傷痛，只有『我們還在，我們還可以一起開心』」。片段中見到他捧著球場，跟街上不同的市民玩。無論是小朋友或是成年人，香港人或是外籍人士，儘管只是簡單的小遊戲、小禮物，大家跟細John都笑得很開心。

細John提醒大家：「請記得先照顧好自己。容許自己有些時候不能堅強，允許自己痛哭，喝杯水，瞓一瞓覺，給自己一個擁抱，然後再用慢慢儲回來的溫暖，去幫助別人。因為很多時候我們不需要等到有球賽才打氣，不需要等到有災難才伸出援手。」片段最後，細John表示「我好驕傲自己係香港人，香港勁揪！」

大家都不妨去細John的IG看看這條片（https://www.instagram.com/reel/DR196fYiQES/?igsh=bnFtaTYzMWlqaWxn），一定會感到非常溫暖！