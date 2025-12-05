OpenAI紅色警報！Google技術反超前、Anthropic鯨吞企業市場，奧特曼有何逆轉勝妙計？

OpenAI正面臨成立以來最嚴峻的考驗！隨著Google以Gemini３全面碾壓GPT-5.1、Anthropic憑Claude在企業市場不斷坐大，這個AI市場領導者竟要拉響「紅色警報」（Code Red）：執行長奧特曼已對內部發出指示，要求暫停開發非緊急產品，集中所有資源搶攻下一代大型語言模型，以保持技術領先優勢。究竟OpenAI能否保住其AI龍頭地位？Google與Anthropic又是否有足夠實力取以代之？

Google重組架構迎戰OpenAI

2022 年 11 月 30 日，ChatGPT正式面世，掀起生成式AI熱潮，AI界老大哥Google亦因此而面對自創立以來的最大危機，公司內部被迫拉起「紅色警報」，不惜一切代價也要扭轉頹勢。當時Google執行長桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）進行了一場大規模的架構重組，包括將Google Brain與DeepMind兩大部門合併，藉此消除組織壁壘、縮減決策層級，並把分散在不同團隊的AI研發資源集中到同一模型與技術路線上。

已淡出前線業務多年的Google共同創辦人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）也重返公司，參與日常運作，並親自監督AI模型開發。

3年後，Google的艱苦改革終於取得豐碩成果。Gemini 3於2025年11月18日正式發表，不但在多項AI基準測試中力壓OpenAI GPT-5.1，還獲得用戶與業界人士一致好評；企業軟件巨頭Salesforce執行長馬爾克·貝尼奧夫（Marc Benioff）更盛讚Gemini 3的性能，認為其在推理能力、多模態功能、以及運行速度皆有「瘋狂進步」，並直言使用兩小時後，就決定不會再回去用ChatGPT了。

Google執行長桑德爾表示，AI團隊因持續投入開發新模型，已變得很疲憊，需要休息一下；如此老神在在的模樣，顯示Gemini 3已穩居技術領先位置。（圖片來源：翻攝Google官方YouTube影片）

OpenAI緊急調配AI開發資源

時移勢易，今次終於輪到OpenAI承受那份被反超前的巨大壓力。執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）於2025年12月1日發出一份內部備忘錄，宣告啟動「紅色警報」，即日起所有員工必須進入備戰狀態，同時又會重新調配公司資源。

奧特曼要求，暫停或推遲非緊急的開發項目，包括：ChatGPT廣告系統、專為醫療與購物而設的AI代理、以及名為「Pulse」的個人助理產品。然後，將開發資源從被這些叫停項目中抽回，集中投入到改進ChatGPT核心功能，例如加快回應速度、提高答案可靠性、提升個人化體驗、以及強化數學解題與推理能力。

Anthropic企業端拋離OpenAI

除此以外，OpenAI還要面對來Anthropic從後追趕的壓力。2023年，OpenAI獨佔企業級大型語言模型市場的半壁江山，市佔率高達50%；但來到2025年中，這數字已銳減到25%。同一時間，Anthropic市場份額則從12%倍增到32%，躍居企業市場的新領頭羊。在編程領域，Anthropic的市佔率更達到42%，遠高於OpenAI的21%，可見其Claude模型已成為企業開發者的首選工具。

AI模型測試平台Vals AI針對主流AI模型進行包含金融、法務與編程任務的企業基準評測。這項測試不是檢視模型是否能產出吸睛標題或有趣圖片，而是聚焦企業日常所需的實務功能，例如精準的文件分析、法律與合規審查、以及可靠的程式碼生成等。結果發現，Claude Opus 4.5的商務處理能力明顯優於OpenAI GPT-5.1。

Anthropic執行長達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）表示，將投入500億美元（約3,900億港元）在美國本土興建AI數據中心，以支援更強大AI模型開發。（圖片來源：維基百科）

Claude低調可靠更討企業歡心

這反映了一個清楚趨勢：企業用戶更加重視模型的穩健性、可控性與生產力導向，而不是「炫技」與創作力。對於涉及敏感資料、法務合規或程式開發的商業環境，穩定性與可靠性比新奇功能更加重要。

近年OpenAI塑造了一個較為自由、靈活的形象，例如容許成人情境對談、採取較寬鬆的監管立場、以及強調創意與開放性，對大眾用戶來說似乎頗具吸引力。可是，對企業客戶而言，Anthropic一直強調對AI安全的重視，旗下Claude雖然低調，但卻較可靠，更能迎合其業務需求。

Anthropic年化收入90億美元

目前Anthropic擁有約30萬家企業客戶，約佔其整體收入的80%，而OpenAI來自企業客戶的收入只有30%，顯示Anthropic側重企業市場，OpenAI則較偏重消費者市場。表面看來，兩家公司各據一方，似乎是平分秋色。然而，比起隨時會取消續訂的消費者，企業客戶的支付金額和續約率均較高，使Anthropic在營運效率與收入穩定性上具備明顯優勢。

OpenAI憑藉每週8億活躍用戶的消費級動能，預計2025年收入達到130億美元（約1,014億港元）。Anthropic則依靠數量少得多、但更高單價的企業客戶，可望創造約90億美元（約702億港元）的年化收入，直逼OpenAI。

奧特曼暫停非緊急開發項目，又鼓勵團隊成員臨時轉調，務求將公司所有資源集中在新模型研發上；同時，亦會召開每日會議，以監督開發進度。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

OpenAI押注於全新Garlic模型

在Google與Anthropic的前後夾擊下，OpenAI正在加速開發一款全新的大型語言模型，內部代號為「Garlic」。目前有關這個新模型的技術細節所知有限，但根據科技網媒《The Information》報道，Garlic在內部基準測試中，其編程與推理表現皆領先Gemini 3與Opus 4.5。預計Garlic應該不是下一代的「GPT-6」，而更像是中期升級版本，或許會以「GPT 5.2」或「GPT 5.5」的名義面世；若進度順利，最快有望在2026年初登場。

對仍處於虧損狀態的OpenAI來說，叫停可創造新收入來源的ChatGPT廣告系統，集中資源投入到Garlic模型研發，可說是孤注一擲之舉。奧特曼之所以這樣做，因為他明白OpenAI能夠不斷向外大額募資，最大籌碼是ChatGPT乃世上最強的AI。假如投資者開始懷疑，該公司不再保持技術領先，輕則難以展開新一輪融資，重則金主可能會抽走資金，令其資金鏈破裂。由此看來，Garlic能否在效能上壓倒Gemini 3與Opus 4.5，將成為OpenAI日後存亡的關鍵。