歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
多櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
ETF市場研究所
主題
報價
篩選器
比較
新聞及評論
美股ETF
美股ETF報價
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯黃金
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
最優惠利率
加密貨幣
主頁
新聞
虛幣報價
虛幣ETF
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
主頁
熱話
世事政情
財富管理
辦公室日常
影視娛樂
美食
玩樂旅遊
會員專區
專欄
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Fitness & Wellness
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
香港好去處
主頁
投票區
OpenAI紅色警報！Google技術反超前、Anthropic鯨吞企業市場，奧特曼有何逆轉勝妙計？
數碼創科

OpenAI紅色警報！Google技術反超前、Anthropic鯨吞企業市場，奧特曼有何逆轉勝妙計？

智城物語
方展策
智城物語

　　OpenAI正面臨成立以來最嚴峻的考驗！隨著Google以Gemini３全面碾壓GPT-5.1、Anthropic憑Claude在企業市場不斷坐大，這個AI市場領導者竟要拉響「紅色警報」（Code Red）：執行長奧特曼已對內部發出指示，要求暫停開發非緊急產品，集中所有資源搶攻下一代大型語言模型，以保持技術領先優勢。究竟OpenAI能否保住其AI龍頭地位？Google與Anthropic又是否有足夠實力取以代之？

 

Google重組架構迎戰OpenAI

 

　　2022 年 11 月 30 日，ChatGPT正式面世，掀起生成式AI熱潮，AI界老大哥Google亦因此而面對自創立以來的最大危機，公司內部被迫拉起「紅色警報」，不惜一切代價也要扭轉頹勢。當時Google執行長桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）進行了一場大規模的架構重組，包括將Google Brain與DeepMind兩大部門合併，藉此消除組織壁壘、縮減決策層級，並把分散在不同團隊的AI研發資源集中到同一模型與技術路線上。

 

　　已淡出前線業務多年的Google共同創辦人謝爾蓋·布林（Sergey Brin）也重返公司，參與日常運作，並親自監督AI模型開發。

 

　　3年後，Google的艱苦改革終於取得豐碩成果。Gemini 3於2025年11月18日正式發表，不但在多項AI基準測試中力壓OpenAI GPT-5.1，還獲得用戶與業界人士一致好評；企業軟件巨頭Salesforce執行長馬爾克·貝尼奧夫（Marc Benioff）更盛讚Gemini 3的性能，認為其在推理能力、多模態功能、以及運行速度皆有「瘋狂進步」，並直言使用兩小時後，就決定不會再回去用ChatGPT了。

 

OpenAI紅色警報！Google技術反超前、Anthropic鯨吞企業市場，奧特曼有何逆轉勝妙計？

Google執行長桑德爾表示，AI團隊因持續投入開發新模型，已變得很疲憊，需要休息一下；如此老神在在的模樣，顯示Gemini 3已穩居技術領先位置。（圖片來源：翻攝Google官方YouTube影片）

 

OpenAI緊急調配AI開發資源

 

　　時移勢易，今次終於輪到OpenAI承受那份被反超前的巨大壓力。執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）於2025年12月1日發出一份內部備忘錄，宣告啟動「紅色警報」，即日起所有員工必須進入備戰狀態，同時又會重新調配公司資源。

 

　　奧特曼要求，暫停或推遲非緊急的開發項目，包括：ChatGPT廣告系統、專為醫療與購物而設的AI代理、以及名為「Pulse」的個人助理產品。然後，將開發資源從被這些叫停項目中抽回，集中投入到改進ChatGPT核心功能，例如加快回應速度、提高答案可靠性、提升個人化體驗、以及強化數學解題與推理能力。

 

Anthropic企業端拋離OpenAI

 

　　除此以外，OpenAI還要面對來Anthropic從後追趕的壓力。2023年，OpenAI獨佔企業級大型語言模型市場的半壁江山，市佔率高達50%；但來到2025年中，這數字已銳減到25%。同一時間，Anthropic市場份額則從12%倍增到32%，躍居企業市場的新領頭羊。在編程領域，Anthropic的市佔率更達到42%，遠高於OpenAI的21%，可見其Claude模型已成為企業開發者的首選工具。

 

　　AI模型測試平台Vals AI針對主流AI模型進行包含金融、法務與編程任務的企業基準評測。這項測試不是檢視模型是否能產出吸睛標題或有趣圖片，而是聚焦企業日常所需的實務功能，例如精準的文件分析、法律與合規審查、以及可靠的程式碼生成等。結果發現，Claude Opus 4.5的商務處理能力明顯優於OpenAI GPT-5.1。

 

OpenAI紅色警報！Google技術反超前、Anthropic鯨吞企業市場，奧特曼有何逆轉勝妙計？

Anthropic執行長達里奧·阿莫迪（Dario Amodei）表示，將投入500億美元（約3,900億港元）在美國本土興建AI數據中心，以支援更強大AI模型開發。（圖片來源：維基百科）

 

Claude低調可靠更討企業歡心

 

　　這反映了一個清楚趨勢：企業用戶更加重視模型的穩健性、可控性與生產力導向，而不是「炫技」與創作力。對於涉及敏感資料、法務合規或程式開發的商業環境，穩定性與可靠性比新奇功能更加重要。

 

　　近年OpenAI塑造了一個較為自由、靈活的形象，例如容許成人情境對談、採取較寬鬆的監管立場、以及強調創意與開放性，對大眾用戶來說似乎頗具吸引力。可是，對企業客戶而言，Anthropic一直強調對AI安全的重視，旗下Claude雖然低調，但卻較可靠，更能迎合其業務需求。

 

Anthropic年化收入90億美元

 

　　目前Anthropic擁有約30萬家企業客戶，約佔其整體收入的80%，而OpenAI來自企業客戶的收入只有30%，顯示Anthropic側重企業市場，OpenAI則較偏重消費者市場。表面看來，兩家公司各據一方，似乎是平分秋色。然而，比起隨時會取消續訂的消費者，企業客戶的支付金額和續約率均較高，使Anthropic在營運效率與收入穩定性上具備明顯優勢。

 

　　OpenAI憑藉每週8億活躍用戶的消費級動能，預計2025年收入達到130億美元（約1,014億港元）。Anthropic則依靠數量少得多、但更高單價的企業客戶，可望創造約90億美元（約702億港元）的年化收入，直逼OpenAI。

 

OpenAI紅色警報！Google技術反超前、Anthropic鯨吞企業市場，奧特曼有何逆轉勝妙計？

奧特曼暫停非緊急開發項目，又鼓勵團隊成員臨時轉調，務求將公司所有資源集中在新模型研發上；同時，亦會召開每日會議，以監督開發進度。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

 

OpenAI押注於全新Garlic模型

 

　　在Google與Anthropic的前後夾擊下，OpenAI正在加速開發一款全新的大型語言模型，內部代號為「Garlic」。目前有關這個新模型的技術細節所知有限，但根據科技網媒《The Information》報道，Garlic在內部基準測試中，其編程與推理表現皆領先Gemini 3與Opus 4.5。預計Garlic應該不是下一代的「GPT-6」，而更像是中期升級版本，或許會以「GPT 5.2」或「GPT 5.5」的名義面世；若進度順利，最快有望在2026年初登場。

 

　　對仍處於虧損狀態的OpenAI來說，叫停可創造新收入來源的ChatGPT廣告系統，集中資源投入到Garlic模型研發，可說是孤注一擲之舉。奧特曼之所以這樣做，因為他明白OpenAI能夠不斷向外大額募資，最大籌碼是ChatGPT乃世上最強的AI。假如投資者開始懷疑，該公司不再保持技術領先，輕則難以展開新一輪融資，重則金主可能會抽走資金，令其資金鏈破裂。由此看來，Garlic能否在效能上壓倒Gemini 3與Opus 4.5，將成為OpenAI日後存亡的關鍵。

 

Tags:#OpenAI#數碼創科#Google#Gemini3#93569#94439#AI
Add a comment ...Add a comment ...
AI接管瀏覽器！ChatGPT Atlas顛覆你的上網日常！OpenAI掀起互聯網入口爭霸戰！
更多智城物語文章
AI接管瀏覽器！ChatGPT Atlas顛覆你的上網日常！OpenAI掀起互聯網入口爭霸戰！
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處