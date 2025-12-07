聯儲局新主席勢必做大動作

上周市場焦點在債市。資金對美國聯儲局12月降息預期升溫，同時下一任聯儲局主席人選趨明朗，不過美國兩年期國債收益率變化不大，美元匯率則下挫。日本央行發出今年來最明確的加息訊號，日本國債全線走弱，日圓匯率升值。美股及全球其他股市穩中略漲。俄烏談判膠著，原油價格上揚。黃金跌，白銀漲，比特幣回暖。風險情緒得到修復，VIX回落至今年平均水平。

聯儲局12月降息1碼，看來懸念不大，不過明年前5個月的減息速度估計會放緩。真正的懸念在於誰會出任下一任聯儲局主席。筆者認為哈塞特(Kevin Hassett)大概率會被白宮提名接任聯儲局主席。特朗普用人原則是忠誠第一，MAGA（Make America Great Again, 讓美國再次偉大）第二，第三是必須願意配合自己的減息訴求，甚至重啟QE（Quantitative Easing, 量化寬鬆）。美國財政部曾經準備了11人的候選名單，其實剩餘10人不過是陪跑者。

哈塞特在特朗普第一屆政府內出任白宮經濟顧問委員會主席，現任國家經濟委員會主任，與特朗普交集甚多，並堅定地貫徹他的意志，參與制定和推進了許多經濟、稅收、關稅政策。此人低調，卻忠心耿耿地籌劃、落實了特朗普的經濟治理理念，沒有私心。既在背後出謀劃策，又不爭功，絕對忠誠。聯儲局主席需要在國會上通過任命，以哈塞特的資歷和專業能力，被國會否決的機會不大。

哈塞特與特朗普交集甚多，並堅定地貫徹他的意志。(AP)

美國債市並不特別喜歡哈塞特出任聯儲局主席，認為他過於鴿派，會大力度減息，並主動配合特朗普的赤字財政政策。債市最近發明了一個詞，叫Trussed，意指前英國首相卓慧思(Truss)推出激進的財政赤字政策，結果導致英國債市暴跌並衝擊全球金融市場。市場擔憂哈塞特會配合特朗普一意孤行，為其政治利益而作出極端的財政貨幣政策。而此，恰恰是特朗普挑選哈塞特的理由。

如果哈塞特被提名並得到國會支持，估計他會帶領新的FOMC（Federal Open Market Committee, 聯邦公開市場委員會）迅速將政策利率推至中性水平。中性利率指利率水平對經濟既不構成抑制，又不構成擴張。市場一般認為鮑威爾的聯儲局將中性利率鎖定在3厘上下，而哈塞特及其他親白宮決策者入局後，中性利率可能下降到2.5厘。

最近結束的州市選舉顯示，選民對生活成本飆升極度不滿，特朗普為了明年底的中期選舉，或會推動大幅降息，就算帶來未來通脹隱患也在所不惜。筆者的評估是，哈塞特上任後會迅速將政策利率降到2.5厘水平，如經濟或市場有任何不穩，明年底可能見2厘。同時在流動性管理上也會從寬處理，不排除啟動某種形式的QE政策，以便消化失控狀態的財政赤字和新發國債。

哈塞特若出任聯儲局一哥，他還將肩負一個更重要的使命，那就是重組聯儲局。特朗普認為美國的政府機構臃腫無效，無法完成執政的需要，他對聯儲局很不滿。筆者估計哈塞特上任後可能對聯儲局架構作出大的調整，並與財政部有更密切的互動。上世紀50年代初，聯儲局才從財政部獨立出來，這種獨立性正在消失。一個超級鴿的聯儲局，利好美股，但是美債就可能動盪。

日本央行行長植田和男上周拜訪了日本首相高市早苗。《彭博社》透露，高市政府表達了不反對日本央行加息的立場。日本兩年期國債收益率即時從1.04%升至1.06%，這在日本債市算得上是市場震盪了，並波及全球其他債市；日本30年期國債收益率攀升至3.37%，罕見地高過了德國30年期國債收益率。

日本需要加息不是新聞。日本CPI通脹為3%，美國為2.9%；日本10年期國債收益率為1.9%，美國為4.1%。很明顯，日本需要調整政策利率，與國際資金成本看齊，日本央行去年以來也是如此宣示，並作出政策決定。然而今年1月加息後，日本央行暫停了利率動作，7月重提加息，但是政局不穩妨礙了重啟加息。筆者曾在本欄預測，高市政府若能穩住，日本12月加息，現在看來的確如此。

日本是巨額淨資金流出國，所以日本資金成本有變，可能波及全球資金流向，乃至資產價格。由於過往日本利率長期低下且穩定，加上日圓匯率輾轉走弱，日圓貸款是大量套利交易的資金提供方。日圓套利交易盤對於風險資產市場，可謂成也蕭何，敗也蕭何，既可以為市場提供大量的流動性，也可以一夜間觸發崩盤。

2024年8月5日日本央行意外加息，日本股市暴跌，日本東證指數兩次觸發熔斷機制，創下1987年黑色星期五以來最大的單日跌幅；同時日圓匯率驟升，大量套利交易盤同時平倉，全球股市爆發了史詩級別的連鎖反應。筆者認為這次日本加息，對全球市場的衝擊不如之前那麼猛烈。植田上任後一直致力於通過口頭警告削減套利交易和槓桿，這次市場早有心理準備並做了去槓桿和對沖安排。

儘管短期衝擊可能不大，長遠影響還是有的，因為日本儲蓄利率吸引力上升。日本製造業多為出口型，所賺外匯大多滯留在海外，主要放在美元資產上。日本家庭的儲蓄中也有相當部分是外幣儲蓄。筆者認為日本10年期國債利率超過2%，便會令日圓儲蓄變得有吸引力，滯留海外的資金逐漸班師回朝，這對日圓資產升值十分有利。

筆者預計日本經濟在明年K型下行，GDP增速從今年的1.2%回落到0.7%左右。高市拋出巨額財政支出，帶動投資加速增長，但是消費情緒走弱，工資上漲被生活成本上漲所拋離，日本經濟始終無法擺脫弱消費的陰影。特朗普關稅大局已定，弱日圓下出口反彈，軍工訂單加速。明顯的負利率環境下，股市和房價繼續走強。

本周焦點在聯儲局會議，FOMC降息機會頗高，鮑威爾在記者會上如何詮釋明年利率走勢則不確定，估計這是一次鷹派減息。除此之外，英國財相李韻晴的國會聽證也值得關注。本周無重要數據出爐。

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。