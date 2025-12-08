歡迎回來

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

　　一年一度的工展會將於12月13日至至2026年1月5日銅鑼灣維多利亞公園舉行，今屆工展會共12大主題區超過900攤位，包括新增家鄉風味區及樂齡活力區。現場有海量購物優惠，筍貨低至$1或一折，絕對係年尾掃貨好時機，購買$8早鳥優惠門券入場更著數。今年依然有Chill飲Chill食區及 美食廣場共50個美酒美食攤位，還有精彩節目 、舞台表演 及入場禮等禮遇！

 

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

 

　　工展會又嚟喇，場內超過900個攤位今年更推出兩大全新展區，即睇購物及入場攻略！

 

攻略1：門票早鳥價$8 長者、7pm後免費入場

 

　　第59屆工展會 門券每張$10，即日起至12月12日前網上購票早鳥價$8，大家可透過以下平台購票： 工展會APP八達通App、AlipayHK、支付寶、KKday。一如往年，身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場工展會，展期內7點後免費入場（最後一日除外），放工入場美食掃街又掃貨。

 

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

 

攻略2：鎖定優惠時段，產品低至$1、1折

 

　　各位精明消費者，留意一連四星期各有不同主題購物優惠，開鑼狂賞周入貨最著數，包括$1阿一鮑魚福袋、濟眾堂$1靈芝福袋、廣昌隆臘腸皇、鮮燉燕窩各只售$1！$10開心購都有好介紹，DogmaRose粉紅酒限量$10枝、日本製收納箱$10、花膠魚肉燒賣$10，而長城牌Q彈午餐肉十蚊有兩罐，抵抵抵！大家記得出發前睇熟《消費指南》內優惠，鎖家目標出擊，及帶環保袋、車仔裝戰利品！

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

• $10開心購（13/12–5/1） 

• 開鑼狂賞周（13–20/12） 

• 快樂購物度聖誕（21–28/12） 

• 閉幕優惠大激賞（29/12–5/1） 

優惠詳情

 

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

 

攻略3：入場禮＋400萬獎品大放送

 

　　每日首1,000名購票入場人士入場有賞，另外只需Follow工展會社交平台，即可玩遊戲贏獎品！限時內拍中指定數量按鈕，即可獲「王者獎」或「開心獎」，最後記得入場填妥嘉賓券或《消費指南》附上的抽獎券，即有機會贏取最高價值$75,000豐富獎品。場內用電子貨幣消費滿$300即可到抽獎站抽獎一次，滿$600抽兩次 (最多兩次)，一試手氣！

 

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

 

攻略4：食買玩全體驗

 

　　今屆工展會共12大展區，雲集香港名牌、食品糧油、蔘茸海味、美容保健、生活家居等，各位老友記鎖定新增家鄉風味區及樂齡活力區，前者搜羅大江南北、匯聚12大省市地道風味及優質食材，如頂級大連及黑龍江海參、內蒙古特色牛肉乾、奶片、新疆喀什大棗、四川琥珀桃仁、廈門盒裝佛跳牆等等。長者於新增樂齡活力區有更多合適他們購買的產品，而凡於區內參與銀色消費商戶，出示長者卡或樂悠卡可享所有產品額外5%或以上折扣。

 

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

 

　　之前提過工展會7pm後免費入場，打工仔去美食廣場及Chill飲Chill食區青掃街當晚餐，場地共有50個美酒美食攤位，你品嘗過百款地道及環球美食，由經典碗仔翅、佛跳牆、蛇羹，到人氣日式章魚燒、泰國椰皇、芒果糯米飯及榴槤千層蛋糕等，應有盡有，更可邊歎酒，邊聽Busking同DJ打碟表演，放工輕鬆一下。

 

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

工展會2025攻略︱維園12 .13開幕＋12 大專區$1鮑魚/靈芝福袋＋$8早鳥門票＋長者免費入場

 

第59屆工展會

日期：12月13日至 2026年1月5日(24天)

時間：12 月13日至22日11am-9pm、12 月23日至31日11am-10pm、1 月1日至4日11am-9pm、1 月5日（最後一日）11am-8pm
（展覽會於每天結束前30分鐘停止參觀人士進場；最後一天提早至結束前1小時，晚上7時後免費入場）

地點：銅鑼灣維多利亞公園 （港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口）

入場費：港幣$10

（註：身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費進場）

網上購票：工展會App、Octopus、AlipayHK及Alipay App、KKday（12/12前可享$8早鳥優惠）

網址： www.hkbpe.com.hk

