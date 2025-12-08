歡迎回來

近期留意到有人在討論一些「落難股」，這些股票有個共通點，就是過往曾經風光過，曾經是大藍籌或大價股，如今股價下跌不少，於是散戶便希望買入博反彈。此舉的道理是在模仿股神巴菲特那句話：「別人恐慌時我貪婪。」
股市動向
理財智慧

買落難股？君子不立危牆之下

財識兼收
止凡
財識兼收

　　近期留意到有人在討論一些「落難股」，這些股票有個共通點，就是過往曾經風光過，曾經是大藍籌或大價股，如今股價下跌不少，於是散戶便希望買入博反彈。此舉的道理是在模仿股神巴菲特那句話：「別人恐慌時我貪婪。」

 

　　這些落難股其中一個落難的原因是債務重，早年遇上美國加息，令現金流出現問題，有些更要急急供股集資。記得當時有好些公司出事，例如領展(00823)、新世界發展(00017)、英皇國際(00163)等。於風高浪急的情勢，除了要照顧自身債務外，投資項目的債務亦要留意，否則隨時遇難。

 

買落難股？君子不立危牆之下

領展中期業績顯示香港零售組合續租租金跌幅擴大，更要削減派息，令市場相當失望。(Shutterstock)

 

　　博反彈的邏輯是這樣的：這些股票跌了很多，隨時已跌到谷底，倘若香港復甦，之前跌得最殘的股票，便有機會變成轉勢下最受惠的股票；成也債務，敗也債務，反彈的動力可能來自她們的債務；因為今天利息支出成本很高，估計美國利息已見頂回落，若掉頭減息的話，債務最重的股票變相最得益，股價便能飛天。類似概念以前討論長和(00001)時也有輕輕提過（見連結）。

 

　　當涉及債務，要特別小心，尤其債務太重的公司。我一向很少投資這些公司，因為未來難以預測，債務重的公司防守力太弱了。債務太重，最壞情況會有甚麼事情發生？輕則供股，重則需要被注資拯救做債務重組。結果是投資者要注資，或是持股價值被溝淡，無論如何都是損害投資價值。最嚴重的當然是清盤，股票變廢紙，價值歸零，無仇報。

 

　　「市場有效論」認為，所有市場已知的因素都已計算，並在股價反映出來，包括博反彈的回報價值。在此前提下，覺得這定價跌過龍，代表我們要知道一些市場不知道的事實。以前提過，這也有機會的，例如市場因為一些恐慌問題或技術問題而有特別沽壓之類的情況。然而，若風平浪靜，市場回歸理性之下，市場給予這個價，已預計了未來有機會發生的事，散戶很難比市場更聰明。

 

　　除了債務，博反彈時亦要分析其業務走勢。例如領展，未來商場舖會走運嗎？網購平台生意發展對實體零售有何影響？香港做商用收租業務前景如何？這些都是買落難股的考慮因素。要大力反彈，需結合多方轉勢因素，絕非單一因素便值博。

 

　　領展於11月20日公布中期業績，不太靚仔，業績顯示香港零售組合續租租金跌幅擴大，更要削減派息，令市場相當失望，遭多間大行唱淡。當日港股算平穩，但領展中午一出業績，股價當日下午即跌6%，往後數天累跌超過一成。市場對領展前景算是有個說法，你又想唱反調嗎？投資機會多的是，我寧願穩中求勝，無必要的話，何必去博呢？正所謂「君子不立危牆之下」，過去因債務太重與業績不佳而落難的股票，現階段可免則免。

 

相關連結：

講下長和 (0001)

Tags:#財識兼收#股市#投資#風險#債務#利率#公司分析#領展#新世界發展#英皇國際#長和#博反彈
