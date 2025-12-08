台海會有衝突是幾十年來的老問題，但台海真會有衝突嗎？筆者看法是：睇見牙煙，但就係只得煙。怎說？

自中華人民共和國成立以來，就一直講收復台灣，自蔣介石退守台灣以來，就一直講反攻大陸，但一直以來仍是收復不了，反攻不了，雖然如此，上一輩的人，無論是「收復」還是「反攻」，其目的是達成個一統的中國。

然到最近，這個一統的中國的渴求，在台灣方面，是有點變味。

不少認為馬英九的「九二共識」、「一個中國，各自表述」是向統一跨前一步，但筆者認為，這反而是朝統一，退了一步，怎說？

「九二共識」即是國中有國，這跟近日國民黨副主席蕭旭岑所提的「一國兩區」相若，台灣人基本上不接受港澳式的「一國兩制」，尤其是2019年的「雨傘運動」被收遮，更被視為是打壓言論自由，與台灣的「太陽花運動」大相逕庭，不過「太陽花」近年在台似謝了，即是無乜人理了。

2025年11月台灣民意似突然變了風向。台灣的《美麗島電子報》公布最新11月國政民調，48%支持維持「九二共識」，37.4%把大陸視為「生意夥伴或競爭者」（即是要尋共識，少對抗），只有16%仍視大陸為「敵人」，但這與3月時的25%相比，是明顯地滑落了。這個滑落，對民進黨的「抗中保台」政策，是個當頭棒。

這個棒，是遲早落下的。當美國的大腿抱不了，台灣出口下滑、經濟不景，人就會回到生存的基本面－－避免戰爭，抓住飯碗。

當台灣民意有48%倒向「九二共識」時，對美國、北京和台北都傳達出同一個訊號，但就是3種不同解讀和後續政策。

這一個訊號是：變了。

3個不同的解讀是，要逐一講。

美國：難把台灣當槍使

對美國言，愈多台灣人認同「九二共識」即是會愈難將台灣當槍使，對大陸打不了台灣牌，美國在台海的地位會被擠出去，的確，當兩兄弟不打交，和睦了，你美國還來摻和甚麼？所以美國對這數字是擔心的，按理，美國定要搞些事，讓台灣人仍覺得「美台」好過「中台」，不知是否因這樣，美國總統特朗普日前就簽了個「台灣保證實施法案」。

這項法案規定美國國務院重新審視美台往來準則，美國國務至少每年提交一次評估報告，檢討如何加深美台關係，使交流更正常化，說白了，就是美台官方往來可能更常態，這就踩到了「中美聯合聲明中」的美台雙方不可官方往來的紅線。

中國除了反對外，還會做甚麼？走著瞧。

台灣：民進黨勢更煽動仇陸

對台北言，民進黨和國民黨各有不同解讀和因應對策。

對民進黨言，認同「九二共識」的人愈多，民進黨的「抗中保台」政策就可收工，亦即是謂，下屆民進黨可以OUT。為了不被OUT，民進黨必然要將「仇中、恨中」之火煽起，是否因此就要向美買逾兆台幣的軍火作投名狀，就只得個估字。

對國民黨言，「九二共識」是國民黨元老兼前總統馬英九提出的，即是此政策可帶來選票，至於日前副主席蕭旭岑所提的「一國兩區」可以視為是今屆國民黨的投石問路，如「九二共識」被廣泛認同，則「一國兩區」便可不表，站在前人肩膊上，可以站得更高了。之後國民黨怎再推「九二共識」，又是要走著瞧。

北京：樂見其成

對北京言，台灣民意愈多趨向「九二共識」就愈為欣慰，因這可能反映北京近年對台政策的組合拳起了良好作用：軍事上有所脅迫但又不致擦出火花，經濟上則門戶大開，磁力不斷，對於不少台灣企業，在今時世界難撈的國際大環境下，有共識好過作互抗，就連台積電(US.TSM)，也傳其副總秘訪南京。孰真孰假，難知。

既然「共識」之風再吹，北京是樂意以時間換機會，基於中國人不打中國人，北京是傾向和平入城，而非武統。

不過，和平統一和武力統一是看形勢，解放軍解放天津，是全火力鎮壓，只用了29小時，反之取北平就磨了好幾月，密使、密談不斷，才和平解放北平，所以對北京言，只要時間容許，是會事事緩一緩，這個時間，一直傳是迄2030年。

這裏橫撇一筆，解放天津之所以29小時便搞掂，陣前總指揮劉亞樓是用東西對進，欄腰斬斷。

美台仍缺實力強推台獨

目前北京對武統台灣是有顧忌的，不是怕台軍，而是怕戰事會毀了一些台灣半導體工業，又或環球大國怕這半導體工業受損，台積電被稱為護國神山，不無道理，但如台獨人士作死，敢立國，則台獨是自作孽，好難活，解放軍應會以手術式的斬首行動，不損台半導體業，保障半導體供應不斷，免世界經濟受損，而在發起這個精準軍事之前，應會與一眾經濟大國，作出安排（不好叫交易），總之，要對「醫生」有信心。

如果台獨敢作死叫獨立，美國也難救台獨，因為美國及環球大國一直謂不要單方面改變台海現狀。台獨，一獨，就是單方面改變了台海現狀，不是找死是甚麼？

台獨硬要獨時，美國又會否出兵，估計出不了，原因是美國民意近年基本厭戰，就算想戰，今時美國在支持烏克蘭與以色列的戰爭時，已「彈庫」空虛，不夠彈藥支援台灣戰場，所以才有要求台灣自製彈藥。

好了，到台灣有彈藥了，台獨又敢不敢先㩒掣？前台總統陳水扁近日就抨賴清德，無乜好打，打得過大陸咩？可以打下嘴炮，大炮就真不敢了。

因此，在美國「彈」不給力，台獨又不敢單槍叫陣，北京暫仍可以用時間換窗口時，台海局是睇見牙煙，但出不了煙。

那麼日本倭人又如何？作死啦！台海有事，必然日本有事，但日倭能出兵嗎？出兵之前請日倭睇下歷史文件，1972年的中日聯合聲明（見附件連結）。筆者取這份聲明是當年日本駐華大使館所發，是日文版的，唔好話我屈你日倭，是你哋自家原廠出品，請看第二條、第三條及第五條：

二、日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。

（二．日本国政府は、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。）

三、中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場，並堅持遵循波茨坦公告第八條的立場。

（三．中華人民共和国政府は、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。日本国政府は、この中華人民共和国政府の立場を十分理解し、尊重し、ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。）

五、中華人民共和國政府宣布：為了中日兩國人民的友好，放棄對日本國的戰爭賠償要求。

（五．中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦爭賠償の請求を放棄することを宣言する。）

你們老祖宗是承認一中，台灣是中國領土不可分割部分，要堅守波茨坦公告第八條（內容今不談），所以不要講那不合法的舊金山和約，如果日方違反此協議，即中日兩國人民不再友好啦，中國是否亦可重提對日本國的戰爭賠償要求？筆者不知，由北京定奪。

台海又是否不會出火出煙？又不一定，世上永遠有擦槍走火一事，無論是有隻烏鴉被當做成了無人機，又或雷達電池波有干擾到有敵機來製假象，都可以引發一陣交火，但只要「磨菇彈」不出，則一切終會被化解。投資者可以在別人恐懼時稍貪婪，如果「磨菇彈」出了又如何？唉！擔心得咁多，快啲賣咗啲股票去食自助餐，做隻飽鬼好了。

正是，任憑台海風浪起，我自安坐淘股船。

附件連結：https://www.cn.emb-japan.go.jp/itpr_zh/bunken_1972seimei.html

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

