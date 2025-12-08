新形勢下新議員的新任務

香港立法會選舉已經順利完成，新一屆議員即將上任。筆者認為，他們踏入議事堂的那一刻，肩上的責任與以往不同。社會不僅期待未來4年的發展，更關注眼前的重要事務，包括如何帶領香港走出火災事故的陰影，並徹底解決今次暴露出來、沉積已久的社會問題。

宏福苑火災帶來嚴重傷亡，倖存者也承受深重的心靈創傷。除了需要周全的善後安排，這場悲劇更揭示了多年累積的制度漏洞，而這些漏洞或多或少源自議會長期拉布，社會無時間大規模檢討過時的制度，對問題只能作小修小補。今次是一個重要時機，政府和新一屆議會必須攜手推動社會大革新，回應過去20至30年逐漸累積的問題。短期內，要有序展開善後工作，中長期則要全面檢視大廈管理、維修監管、業主立案法團的組成與監督機制，並檢討各項重大民生政策。據筆者所了解，現時不少法規其實都需要更新，過去一屆立法會已經急忙修改及審議大量法例，未來議會勢將處理更多工作。

宏福苑火災發生後，選民對議員的要求產生了變化。(AP)

筆者上周在本欄提出的法團組成及監督問題，只是整體改革的一部分。這是一項龐大的工程，可能需時以10年計，議員的工作方向因此與過去大不相同。就救災和善後而言，目前的應對已走在正確方向，這部分得益於特首過去在紀律部隊的危機管理經驗，使得救援和資源調配能快速而有序，但真正的挑戰才剛開始。

新一屆議員面臨新的任務。首先，議事規則與立法程序是議員履職的基本工具，今屆新議員比例估計高達四成（執筆時未有選舉結果），過去新議會通常有半年至一年時間熟悉「遊戲規則」，但在當前緊迫的情勢下，學習時間將大幅縮短。新議員必須迅速掌握議事流程、委員會運作與法案審議的實務，並全程投入議政工作。特首已表明會在新一屆立法會首次開會時提出相關政府議案，這要求議員在極短時間內做好準備，參與政策辯論與立法程序，為受災市民爭取切實利益。所以，議員須痛下苦功，熟讀文件及研究政策法規的相關問題。

其次，議會焦點的重心將有所轉移。近年來，經濟發展、都市建設、人口老化與醫療改革等議題一直佔據議會討論的核心，未來在社會安全與制度改革的壓力下，議員須把更多心力放在檢視現行法律的歷史脈絡與演變，找出制度設計中的盲點，並提出具體可行的修法或制度重整方案。這不僅是法理與政策的工作，更需要議員親身落區、走入社群，了解社會的實際需要，才能在立法與監督中提出貼地且有溫度的方案。

同時，經濟轉型也不能停下。香港正處於升級轉型的關鍵期，一些新興產業已初見成果，議會必須持續關注和支持產業政策，確保創新、投資和就業不被忽視。社會政策和產業政策應該互相配合，一方面加快制度修補和風險管理，另一方面推動經濟結構調整，為市民提供穩定的工作和長遠保障。

筆者寄語新任議員，請盡快投入各項急切任務，這不僅是對受害者和倖存者的承諾，也是對整個社會的責任。改革是一場漫長而艱難的工程，市民的意願亦十分清晰，議員需要耐心、智慧和改革的魄力，唯有政府與議會同心協力，並廣泛聽取民間意見，才能建設一個更安全、更公平的香港。