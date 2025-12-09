歡迎回來

外遊，若有得揀，一定要逆流。對，可能你會犧牲既有假期，需要請假。表面，好似蝕底，但計計埋埋淡季減價，機票酒店皆大平，最重要，不需要趁墟，若處處逼逼貢，何來閒逸的享受？
理財智慧

退休旅行者的大樂趣

快樂退休
曾智華
快樂退休
PHOTO:圖片由作者提供

　　外遊，若有得揀，一定要逆流。對，可能你會犧牲既有假期，需要請假，表面上好似蝕底，但計計埋埋淡季減價，機票酒店皆大平，最重要，不需要趁墟，若處處逼逼貢，何來閒逸的享受？

 

退休旅行者的大樂趣

退休旅行者的大樂趣

一到旅遊旺季，不論是中國或日本，皆人潮洶湧，何來旅遊樂趣？

 

　　所以，就算在昔日須固定上班的日子，我也從不會用甚麼「駁長假」的方法去旅遊，因實在太多識計數者如此，結果指定日子人人湧之外，熱門旅遊城市全部逼爆。

 

退休旅行者的大樂趣

一到淡季，處處渺無人跡收費廉宜，才是旅遊之道。

 

　　退休後，更甚，絕不在長假出外，一於做逆流大叔，發覺如此才是最快樂。

 

　　上周又走了一趟南京無錫蘇州，這個季節，無論天氣或風景，皆正到飛起。

 

退休旅行者的大樂趣

退休旅行者的大樂趣

退休旅行者的大樂趣

退休旅行者的大樂趣

南京、無錫、蘇州，美景處處，隨意一拍，已似沙龍。

 

　　天氣方面， 兩三度到十度，乾燥，萬里無雲，空氣處處清新，與香港判若兩個世界。

 

　　10月底至12月，上述城市處處樹葉轉色，綠轉黃、轉紅、轉啡，美不勝收。走在郊野，充滿溫馨浪漫感覺，最適合情侶手拖手甜蜜地散步。

 

退休旅行者的大樂趣

絕不參加「抵到嘔」的鴨仔旅行團，無餐好食，日日被迫買嘢，個個為攞盡著數與導遊角力。

 

　　我自己組團，全部退休老友，位位有品有格，互相謙讓，不似參加其他旅行團，多要又霸位又爭食，沿途互相不停計算抵唔抵。最弊，朝朝6點半morning call，7點半出發，四處奔波，又頻頻被迫去回佣店買嘢，勁無癮。

 

　　另外，小弟乃為食鬼，最喜歡餐餐開支紅酒歎good food。一般旅行團？發夢無咁早！餐餐未坐低已經上晒菜，半溫不熱，導遊例必喝令：「大家45分鐘後上車！」

 

　　我自組行程，安排的食肆酒店又如何？感覺必須是——悠閒。酒店乾淨衛生，每餐食肆皆精挑細選，在指定預算內食到最好。另外，是晚餐可坐上兩小時傾談淺嚼，享受每一道菜。

 

退休旅行者的大樂趣

我們的導遊小季專業有禮服務體貼，沿途講解也見具學養。

 

　　今次的導遊小季相當專業，除照顧周到外，不停在車上講趣談。例如，早上就問：「各位，請查清楚帶齊回鄉證、電話、金鈪戒指頸鏈未？另外，尷尬都要講，是否已經帶齊假牙假眼義乳義臀⋯⋯（此時全車大笑），大家咪笑，我講得出嘅，全部真係有人漏過㗎。」

 

　　跟住，佢又講真人真事——來時知己，走時冤家。經常見到一對老友參加團，同住一房，結果出事。

 

退休旅行者的大樂趣

初戀情侶旅行時初次同房，也可能變寃家收場。（U Travel圖片）

 

　　其實，我見過的例子也不少。一對朋友，本來感情甚深，決定一齊旅行，為慳錢，也不想過會出問題，決定同房，就此起行。

 

　　結果，旅途上，發覺同處一室，問題多多，包括用洗手間的習慣、開燈關燈睡眠習慣、房內清潔問題、鼻鼾聲、噪音製造⋯⋯

 

　　初初第一二日會互忍，到第三日，開始不耐煩，但嬲你唔知，話你唔好意思，問題藏心間，諗住死忍到旅程完就算。

 

　　豈料，偶然因一次小事，例如開完大小無沖乾淨廁所，甚至唔覺意在房內放咗個大臭屁，也可成導火線，衝突立即爆發。從此，不單以後不再一同旅遊，更可能變成陌路人。

Tags:#快樂退休#旅行#退休#假期規劃#淡季旅行#休閒#中國#日本#香港#南京#無錫#蘇州#秋葉#旅行風格#旅行團#美食與餐飲
