賴清德封小紅書，傷人三分損己七分

聲稱擁有自由民主的台灣，當局最近竟然祭出網路封鎖，限制民眾上網自由。

網路翻牆方法上周突然大量出現在島內各大新聞和社交網站，原因是民進黨當局突然以反詐騙為由，封鎖大陸的「小紅書」一年，引起不少女性網友恐慌，尋求解決方法。

小紅書網站已被民進黨當局封鎖（圖片由作者提供）

島內使用小紅書的網友超過300萬人，且以女性居多，高度依賴小紅書影片的美甲、美妝，以及如何穿衣搭配看起來更年輕的教學。更有不少年輕人到外國旅遊前，參考當中的旅遊攻略。突然被封後，互聯網多個討論區和社交平台上一片哀嚎。

台灣民眾平均每天被詐騙金額高達4億新台幣（台北市警察局圖片）

民進黨當局封鎖小紅書的理由，是小紅書App自去年至今，已涉及1706件宗詐騙案件，造成財損達2億4768萬餘元新台幣（約6100萬港元）。不過，根據《天下雜誌》的調查報道，台灣民眾平均每天被詐騙金額約4億新台幣（約幣9900萬港元），七成騙案都來自臉書(Facebook)，臉書每天的「貢獻」，已超越小紅書近兩年在台詐騙案件的損失。根據「網路詐騙通報查詢網」的資料，小紅書的詐騙案數量還排不進前八名。

據官方統計，小紅書詐騙案件數量排不進前八名。（網路詐騙通報查詢網截圖）

法律界人士更指出，依照當地法令，要封鎖小紅書前，主管機關必須先公告違法，通知小紅書派法律代表處理，如不理會採取連續罰款，最後還要由專家組成的審議委員會開會，做成決議後才能封鎖。但民進黨當局這次只提出一個詐騙金額，就跳過所有法律程序直接封鎖，種種跡象看來，都是政治操作。

根據《美麗島雜誌》民調，不滿意賴清德執政的受訪者，已經連續5個月超過五成。面對明年的縣市長選舉，賴清德如果民望持續低迷，恐怕會引起骨牌效應，綠營地方縣市長和議員席位將兵敗如山倒，更遑論2028年的大選。

在這種焦慮氣氛下，賴清德近期突然提出追加400億美元防務預算，並舉行記者會將此舉合理化：「北京對台灣及印太區域的威脅正在加劇，更以2027年完成『武統台灣』為目標」。跟著他又公開反對藍營提出修改法律，放寬來台大陸配偶的參政權，再加上封鎖小紅書，一連串做法都是故意喚醒民眾大陸攻台的憂患意識，並挑起民間仇中情緒，目的自然是重新鞏固深綠票源，並拉回逐漸流失的淺綠支持者。

從賴清德今年對32位國民黨立委發動大罷免，最後以大失敗收場，顯見綠營近十幾年來，每逢選舉或支持度低迷時，膝蓋反射式推出渲染大陸對台威脅的「亡國感」，已經失去效力，現在再用這些老招，能收多少效果讓人存疑。況且使用小紅書的女性網友，大多沒有明顯政治傾向，這次封鎖就像金庸武俠小說《倚天屠龍記》中的七傷拳般，「傷人七分、損己三分」，相信已得罪了不少中間選民。

況且在民進黨當局禁令出台後，網上出現各種教學方法，網友簡單幾個步驟就能再度登入小紅書，這記火候未到的七傷拳，恐怕效果變成「傷人三分、損己七分」。