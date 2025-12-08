李麗珍母女檔拍新版《富貴逼人》？！59歲凍齡女神保養心得：隨心吃喝、用針灸瘦面去水腫

由董驃、沈殿霞、陳奕詩和李麗珍等人主演的賀歲電影《富貴逼人》，不時會在農曆新年期間在電視重播，除了劇情夠熱鬧夠搞笑，當年陳奕詩和李麗珍青春無敵的氣質也相當吸引。有指這戲的導演高志森正籌備拍攝續集，而且正斟洽李麗珍與女兒許倚榕以「母女檔」上陣。59歲的李麗珍保養得宜，依舊美麗動人，全因過著崇尚自然、隨心所欲的生活。

59歲李麗珍間中也會參與幕前演出，有指經典賀歲電影《富貴逼人》的導演高志森，有意把這套電影拍攝馬來西亞版本《富遺逼人來》，除了找來新一代女神林明禎演出之外，有傳他想找電影《富貴逼人》中飾演二女「來弟」一角的李麗珍，兼斟洽她的女兒許倚榕一起演出，「母女檔」合體，增加電影睇頭。

李麗珍與女兒感情深厚。（李麗珍IG）

新版本的《富貴逼人》，預計會在明年3月開拍，打算排期在2027年賀歲檔期上映。高志森接受傳媒訪問時表示，李麗珍並未傾片酬已一口答應演出，角色將會是一位母親。不過，問及許倚榕是否落實演出，他則表示有點難度，合作事情仍然正在洽談中。

《富貴逼人》劇照。

李麗珍1996年與音樂人許愿結婚後，育有女兒許倚榕。後來二人離婚，她獨力撫養女兒長大。母女相依為命，女兒成為她的精神支柱，長大後甚至是母親的朋友。早年李麗珍父母在一年內相繼離世，她大受打擊，情緒受影響，女兒當時已經長大，出社會做事，從事設計、美術工作，她主動提意比家用，而且不時陪伴母親，令李麗珍相檔感動：「佢大個女，唔想我擔心，因為知道我發生好多事，好多謝個天賜呢個小天使比我，守護我，否則我會覺得好孤獨。」

李麗珍氣質不減當年。（李麗珍IG）

李麗珍與女兒一起下廚，默契十足。（李麗珍IG）

「女為悅己者容」在任何年紀也適用，出道以來美艷動人的李麗珍，到今時今日仍然保持高顏值，而且呈現真實、自然的一面。她保養的心得是隨心、隨意，主張感受身體的需要來飲食，只要不會暴飲暴食便可以：「毋需對飲食過於嚴格，只要控制食澱粉質的數量就夠。曾經試過高峰期體重128磅，嗰時因為心情唔好，瞓唔著係咁食嘢，就冇注重外表，其實飲食上放縱一點點都可以嘅。」她覺得食物能使人快樂，所以隨心喜歡便吃，反而會保養得更好。

李麗珍生活貼地，時常到小店用餐。（李麗珍IG）

儀容方面，李麗珍相對比較注重，她曾經自爆用針灸方法減面部水腫，讓面部留有清晰輪廓，同時也喜歡喝中式湯水養顏，經常自己下廚煲魚湯、雞湯。另外，她也喜歡吃水果，最喜歡吃木瓜，清腸胃而且有美容功效。

針灸瘦面。（李麗珍IG）