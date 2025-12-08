歡迎回來

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日
玩樂旅遊熱話
香港周圍遊

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Eunice ChowPHOTO:九巴

　　大埔宏福苑大火令災民失去家園及至親，亦有動物在大火中傷亡或流離失所，九巴宣佈捐出「寵物巴士團」12月全數收益，給予三間動物保護機構支援受火災影響的動物。大家亦不妨放下手機，與心愛的毛孩戶外走走，讓寵物盡情享受自由奔跑，自己同時舒展身心好好照顧心靈，活在當下，兼幫助受火災影響的動物。
 

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日

九巴寵物巴士迎來新設計，以鮮豔的黃色，配上多種卡通動物，為寵物巴士增添活潑及可愛的感覺。

 

　　三間動物保護機構包括（排名不分先後）：阿棍屋、香港愛護動物協會及香港拯救貓狗協會，它們分別都為受宏福苑大火影響的動物作出支援，包括提供醫療、臨時照顧或安置所。九巴「寵物巴士團」會捐出12月全數收益予上述三間機構，支援受影響動物的緊急救治、康復和照顧、增添醫療用品或提供安置所等，讓動物能在專業團隊協助下，逐步踏上康復之路，繼續安穩生活。

 

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日

 

　　九巴「寵物巴士團」現時共設10條路線，逢周四至周日營運，途經西九文化區、上水、粉嶺、愉景灣及黃埔等。「寵物巴士團」已提升8條恆常周末路線服務，並首次踏進上水、粉嶺、愉景灣及黃埔，讓更多主人與寵物能輕鬆出遊，探索各區的寵物友善熱點。另外，由11月13日起，「寵物巴士團」平日路線將新增星期四路線，來往西九文化區及啟德，連同現有的星期五路線，便利更多主人及寵物。

 

 

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日

 

　　全新「寵物巴士團」共10條路線，其中有6條周末恆常路線途經西九文化區，乘客可配合使用「寵物巴士團」月票，在西九文化區站轉乘其他寵物巴士路線，一日之內與愛寵輕鬆走遍香港多區，讓愛寵也可「香港一天遊」，盡情「放電」！

 

Read More

西九寵物俱樂部新登場｜毛孩草地＋跑道＋寵物單車租借服務
 
   

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日

 

每月首個周六「老」友寵物免費乘車日

 

　　九巴推出「『老』友寵物免費乘車日」，由11月1日起，每月的首個周六，年滿10歲或以上的寵物可與主人免費乘搭「寵物巴士團」，名額有限，先到先得。乘客可於九巴手機應用程式APP1933報名，按右下角的「目錄」，點選「寵物巴士」，在「『老』友寵物免費乘車日」欄目內，輸入寵物的種類及年齡，並揀選路線，即可獲得活動當日「一人一寵」的車票二維碼，名額有限，先到先得。

 

九巴寵物巴士團︱12月收益捐助災後動物，新增周四路線＋老友寵物免費乘車日

 

「寵物巴士團」團費（全日無限次參與其中一個行程）︰

- $60（每一名乘客及一隻寵物）

- $90（每兩名乘客及一隻寵物）

 

「寵物巴士團」月票（月票有效期內無限次乘搭寵物巴士路線，特別活動路線除外）：

- $100（每一名乘客及一隻寵物）

- $150（每兩名乘客及一隻寵物）

 

為確保主人與愛寵安全，訂票及登車前請詳閱寵物巴士乘搭守則。

詳情可參閱APP1933：https://app.kmb.hk/app1933/deeplink/?utm_source=tourbus

熱線︰2745 4466

www.kmb.hk



 

 

Tags:#慈善#九巴#寵物巴士團#老友寵物免費乘車日#阿棍屋#香港愛護動物協會#香港拯救貓狗協會#玩樂旅遊#玩樂旅遊熱話#香港周圍遊
