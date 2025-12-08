歡迎回來

梁祖堯盼《偷偷記得》能幫觀眾抒發悲痛情感，捐出紀念品收益幫助大埔災民：「幫得幾多儘量幫」
娛樂新聞

梁祖堯盼《偷偷記得》能幫觀眾抒發悲痛情感，捐出紀念品收益幫助大埔災民：「幫得幾多盡量幫」

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　上月發生的大埔宏福苑火災，除燒毁了居住的地方，部分家庭更不幸地失去親人，不少香港人都身同感受，非常悲痛。梁祖堯、湯駿業（Ah Dee）、邵美君及岑寧兒（Yoyo）演出的音樂劇《偷偷記得》，就是講述一個人在無法避免突如其來又無聲無色的告別時，如何找到希望和面對這些回憶，恰巧於香港面對大埔火災的時候上演，編劇梁祖堯在最後一場演出後表示，劇組演員同樣心繫著大埔宏福苑火災中的居民，希望憑這劇讓觀眾有一個情緒抒發的出口，治癒大家及演員們的傷痛：「我哋作為香港人都好想出一分力，所以我哋就決定將我哋售賣紀念品嘅錢捐出去。」

 

Read more：宏福苑大火｜張敬軒低調送歌迷多疊千元現金，鄧兆尊揭藝人高調捐錢原因

 

　　由風車草劇團主演的《偷偷記得》絮語音樂劇場，昨晚（12月7日）演出最後一場。《偷偷記得》劇情講述一個人在無法避免突如其來又無聲無色的告別時，如何找到希望和面對這些回憶。演出期間，恰巧香港面對大埔宏福苑大火，主演的梁祖堯、湯駿業（AhDee）、邵美君及岑寧兒（Yoyo）要演繹如此貼近真實世界的故事，眾人都有着不一樣又難以忘懷的感受。 

 

梁祖堯盼《偷偷記得》觀眾發洩悲痛情緒、心繫宏福苑大火災民，捐出劇團紀念品收益

 

　　身為編劇的梁祖堯表示，今次創作《偷偷記得》是想給大家一個抒發情感的出口，但沒料到大埔發生嚴重火災，同樣感到震撼及傷痛，他與團隊都一同在演出期間，以劇內的故事治癒傷痛：「我哋成班表演者、台前幕後都好為大埔火災呢件事而十分難過，但係我哋正正就係喺呢個故仔裡，搵到我哋自己嘅出口。我亦都希望用呢一個諗法去帶畀觀眾，跟大家同呼同吸一齊感受，同埋去開解大家、陪伴大家，一齊去捱過呢段艱難嘅時刻。」

 

梁祖堯盼《偷偷記得》觀眾發洩悲痛情緒、心繫宏福苑大火災民，捐出劇團紀念品收益

梁祖堯盼《偷偷記得》觀眾發洩悲痛情緒、心繫宏福苑大火災民，捐出劇團紀念品收益

 

　　與此同時，劇組上下堅持不會停止演出，反而想憑一己之力安撫大眾，梁祖堯表示：「我哋唔想剎停呢個演出，因為呢個戲咁啱係講嗰個題材，我哋覺得喺呢個時刻同大家分享呢個演出，可能都有一個正面嘅訊息，同時我哋都好想出一分力，所以我哋就決定將售賣紀念品嘅錢捐出嚟。我哋關關難過關關過，我哋只要一齊守護住大家，一齊幫助大家。」

 

梁祖堯盼《偷偷記得》觀眾發洩悲痛情緒、心繫宏福苑大火災民，捐出劇團紀念品收益

 

　　湯駿業擔心大家的情緒沉淪於災難當中不能自拔，他希望透過這劇，把大家的傷痛情緒也釋放出來：「同時亦覺得我哋劇場除咗搞笑之外，亦都可以有治癒、療癒別人嘅能力。」至於首度演出舞台劇的岑寧兒，認同此劇把自己療癒「傷口」，她說：「《偷偷記得》好吻合本身最近要面對嘅情緒，幫助我喺呢段時間去面對同埋處理呢啲感受，畀我一個出口，同埋藉着自己較擅長嘅唱歌，去面對呢個生命課題。」她在這次演出，感受到每晚觀眾的反應，令自己更學懂珍惜當下。邵美君透露自己一位做社工的好友，看過此劇之後情緒得而紓緩邵美君與朋友互擁來互相安慰。而觀眾之中亦有醫生，他看過演出後，跟梁祖堯訴心聲，覺得這劇能讓醫護界的朋友也能身同感受。

Tags:#梁祖堯#湯駿業#邵美君#岑寧兒#偷偷記得#風車草劇團#影視娛樂#娛樂新聞#劇集精選
