從成都到新德里的距離有多遠？

法國總統馬克龍在中國首都北京只逗留了一個晚上，就於次日（4日）在東道主安排下，從北向西南飛抵成都。同一天，俄羅斯總統普京也抵達印度首都新德里，展開了為期兩天的訪問。

成都和新德里飛行距離2600公里，飛行時間4.5小時。巴黎至莫斯科的飛行距離和時間其實差不多：兩者之間相距2458公里，飛行時間約在4小時左右。但是，自從2022年2月以來，這條航線已經被烏克蘭的戰爭硝煙隔斷。

於是，成都和新德里之間的2600公里飛行距離，就成了歐洲爆發戰爭期間，普京和馬克龍有可能「聆聽」對方的最短距離。在這個距離的兩端，普京和馬克龍不僅同一天到來，而且還是同一天離開。出現在成都、新德里、巴黎和莫斯科之間的這幾條元首專機航線，給亞歐國際形勢帶來何種啟示？

普京與馬克龍同步抵達新德里與成都（設計圖片）

普京沒有休息的時候

從莫斯科出發的一刻，印度記者就緊緊盯著普京。一位記者注意到，普京似乎沒有休息的時候，於是問他是否打算在2025年的尾聲稍停片刻？普京則以一番玩笑話避開了問題，他說：「究竟是誰在情報部門工作過？是你還是我？你已經跟蹤我3天了。」

對於普京的到來，印度新聞界執著於追問他，在中印兩場雙邊關係中更傾向支持哪一方？普京則意味深長地表示：「印度、中國都是我們的親密朋友，我們非常珍視這一點。」

普京抵達新德里，獲得總理莫迪迎接。（美聯社）

與普京的不知疲倦相比，馬克龍卻像是來中國度假——他抵達成都後安排了湖邊慢跑、與大學生對話、逗弄熊貓BB。當普京忙於應付印度記者「跟蹤」之時，馬克龍卻來到成都國際乒聯混合團體世界盃賽場，與孫穎莎、王楚欽切磋球技。

這一幕把歐美媒體看糊塗了——雖然馬克龍看來在重演1971年中美間的「乒乓外交」，但一來中法關係並不需要一場破冰，二來馬克龍似乎正在把訪華的寶貴時間，花費在打球、觀光、演講，而不是謀求更具實質性的利益交易，例如促銷空巴的問題上。

德媒：馬克龍訪華內容貧乏

德國《法蘭克福彙報》如是稱：「馬克龍訪華姿態宏大，內容貧乏。」該報質疑馬克龍，一來沒有迫使中國在俄烏戰爭中，改變「親俄」立場；二來又無從期待中國購買更多空巴；三來中國甚至在法國關注的烈酒最低價格限制方面，也沒有鬆口。

歐美媒體在經過一番苦苦思索後，終於得出了以下結論：北京此次安排馬克龍赴華參加一連串活動，就是為了討好法國，以便影響歐盟的未來對華政策。而這一觀點也引起了不少中國網民的不安，直呼歐盟和馬克龍皆不可信，一旦從中國拿了好處就又要變臉。

馬克龍與孫穎莎等中國乒乓球手對練（互聯網）

但無論是歐美媒體、中國網民，都還是不能解釋以上的根本問題：馬克龍訪華期間，中法企業只簽署了12項合作協議，他吃飽飯沒事幹，把時間都花在成都的慢跑、演講、逗熊貓BB和打乒乓球之上？

王毅北上莫斯科

從外交角度來說，馬克龍為何有此閒暇訪華？只要觀察中國外長王毅的動向，總能略知一二。有趣的是，王毅在馬克龍到訪前卻異常忙碌。他於上周一（1日）到訪了莫斯科，並於次日會見了俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古和外長拉夫羅夫。

莫斯科時間上周二（2日）晚，普京在克里姆林宮會見美國總統特使威特科夫，和總統女婿庫什納，聽取美方提出的「烏克蘭和平計劃」，雙方長談了5個小時，未能取得突破。普京會前更警告：「俄無意與歐洲開戰，但隨時準備應對攻擊。」

根據中國外交部的聲明，王毅在莫斯科期間向俄方表示，北京將「繼續為政治解決烏克蘭危機發揮建設性作用」。當上周三（3日）晚上，馬克龍的總統專機抵達北京時，王毅已經在現場迎接他了。

中法元首懷古亭論天下

北京對馬克龍的來訪高度重視。在中日關係緊張之際，國家主席習近平卻抽出時間來，陪伴他前往成都，還一同遊覽都江堰。內地官媒如是報道：「初冬的都江堰，蒼山掩翠。馬克龍夫婦抵達時，受到習近平和彭麗媛熱情迎接。」

習近平伉儷陪同馬克龍伉儷遊覽都江堰（互聯網）

習近平歡迎馬克龍到訪「天府之國」，表示「去年你邀請我赴你的家鄉上比利牛斯省，相信你此行會進一步豐富對中國的認知」。兩國元首夫婦沿堰功道邊走邊談，習近平介紹都江堰歷史和意義，「兩國元首夫婦落座懷古亭，臨水品茗，縱論天下」。

此時在新德里，東道主莫迪總理和普京一同召開了記者會。莫迪在開場時坦率向普京指出：「印度在俄烏戰爭議題上不是中立，而是有著支持和平的立場。」雖然中印兩國間存在各種矛盾，但莫迪這番話卻反映出，中印在促進歐洲和平的立場是高度一致的。

當晚，普京和馬克龍的專機分別在新德里和成都起飛，返回被烏克蘭硝煙阻隔的莫斯科和巴黎。成都與新德里之間那4.5小時的航程，恰是一個隱喻——俄羅斯和歐洲的對話是觸手可及，還是終究遙不可及？