高市早苗相格薄而尖︰身型薄欠靠山、眼神尖銳野心大，耳尖倔強、下巴尖做事冒險政治未夠班？

她就像一只蒼鷹，閃現在世界級政治舞台上，風雲驟起。

高市早苗的面相、作風，都反映了鷹的英銳和爆炸力，是典型的攻擊型。

十二月一日，她出席一場在東京舉行的沙地阿拉伯投資家活動時，引用了日本動畫「進擊的巨人」中台詞：「收嗲！全部投資俾晒我好咧。」這招果然霸氣吸睛，國內外媒體紛紛報導。

不過她的政治前途未必平坦。

十二月二日，特朗普在白宮發言说，「有一啲盟友長期剝削我哋，我唔準備點名，我唔會提到日本……佢哋成日搵我哋笨，搵得好勁揪。」

且看這兩位惹火人物如何過招了。

她迄今最惹火的發言，當推涉及台灣的言論，十一月七日，她在國會回答詢問時，提到「台灣有事」可能構成日本「存亡危機事態」，暗示於日本現行的「安全保障法制」下，日本或會行使集體自衛權。

中日在前任首相石破茂時期建立的相對穩定關係，立刻變成火星撞地球，火花四濺。

據說她事後私下對身邊人承認：「剛才有點說過頭了。」不過公開則永不言悔。

她一心想學英國鐵娘子，但祇有其英銳固執、沒有其穩厚多謀。老實說，高市早苗的相，相對薄和尖，欠缺了治國權威和大將風範。

A薄：身薄、背薄指向缺乏靠山和持久力，容易惹來攻擊，她在日本國內也引起猛烈的批評，日本前首相鳩山由紀夫發文稱：「因為一名領導人發表了偏離『台灣問題是中國的內政問題』這一正道言論，日中關係幾乎陷入最劣的境地，國家利益的損失無法估計。」

B尖：

一、眼神尖銳：野心大、聰明冷峻。

二、眼型尖：主導力強，觀察力強。

三、耳尖：耳薄、加上雞嘴耳，這組合表示衝動、我行我素、嚴重不妥協，錯都錯到底。

四、嘴尖：上唇有明顯尖啄，應了「嘴唇有粒珠，嗌交無執輸。」不過她唇型靚，天生有說服力，所以可以上位。

五、下巴尖：做事又欠穩妥，往往敗在臨門一腳。在執行層面，容易獨斷獨行，造成「爛攤子」，結果不知如何收拾。而且有冒險傾向，常抱著「搏一搏」心態，容易「衰收尾」。

這型格入了火型，好處是機靈、果斷；壞處是一生多變、過於冒進。她乘著9運火運和今年是木火之年，成功拜相，明年是丙午年，一柱純火，她風乘火勢，還有得去，但這相格容易過火，可能聰明（自以為）反被聰明誤，惹來烈火焚身、累己累人！