惠康Market Place網購店取88折；雙12優惠$12/$122三件＋送$50優惠券

超市購物新優惠！惠康及Market Place網店限時全單88折，購物滿$50即享免費網購店取，最快即日落單即日拎，不但包括乾貨及生活用品，仲擴展至新鮮食品包括蔬菜生果、肉類及冷凍食品等。除此之外，雙12臨近，至筍優惠包括精選貨品$12、任揀$122／2件、$122／3件外，推廣期內於網店作任何消費，可額外獲贈$50電子優惠券，shopping抵上加抵！

網購店取限時全單88折

惠康及Market Place網店於12月5日至2026年1月1日推出獨家優惠，選用網購店取購物即享全單88折！你只需於指定頁面領取電子優惠券即可享有優惠，購物門檻超低只需滿$50即享免費網購店取，每日早上10點前下單，最快即日可到超過200間分店門市自取！



買精選M&M'S/麥提莎/士力架/特趣/爽浪/益達/易極/易極+/綠箭/彩虹糖/瑞士糖產品滿$40，送出前一丁麻油麵5包裝#5x91克1包、Meadows薯片 60克1包（總值$22禮品#）

Tamar Valley希臘式乳酪 500克 88折後價：$31.7（優惠價$36/杯 標準價$80/杯）



獅球嘜芥花籽油3x900毫升88折後價$68.7 （優惠價$78/排 標準價$154/排）



業務用越南鳳尾虎蝦 1公斤88折後價$99 （優惠價$112.5/包 標準價：$168/包）



澳洲/紐西蘭牛油果 88折後平均價：$5.2/個（優惠價平均$5.9/個，$23.5/4個 標準價：$11/個）



CP 泰國新鮮大雞蛋10隻裝 88折後平均價$19.4/盒（優惠價平均$22/盒，$44/2盒 標準價：$34/盒）



李錦記舊庄特級蠔油 750克增量孖裝 88折後價$70.4（標準價：$80/件）



黑安格斯 美國安格斯肩胛肉眼扒400克88折後價$69.6 （優惠價$79/件 標準價：$129/件）

網店雙12優惠

雙12 就嚟到，去超市掃貨都有平！12月5日至18日期間，每日上午10點準時開搶$100電子優惠券（每日限量50張，先到先得），$100電子優惠券會以2張電子優惠券形式發放，包括2張「標準送貨服務」滿$600減$50優惠券。

不適用於12月13日及網店特別折扣日

推廣期內多款精選優質產品低至$12，紙包鳥龍茶6 包只需$12，即係$2一包，抵！三全白菜豬肉水餃、宗家府煎炸豆腐、澳洲甘筍、史雲生極鮮清雞湯 1LT各$12入貨良機，另外卡樂b 蝦條 90GM減至 $12！



淳茶舍大紅袍烏龍茶飲料 6 X 250ML $12



三全 白菜豬肉水餃180克 $12

網店新客戶獨家尊享指定產品低至4折新人價優惠，首單買滿$360即減$50兼免運費，再送$130優惠券，包括1張「標準送貨服務」滿$698減$100優惠券及1張「網購店取」滿$198減$30優惠券，於首張滿$360訂單完成後14天內發放到用戶電子錢包。此外，推廣期內於網店作任何消費，均可額外獲贈總值$50電子優惠券。

$122/2 件︰原箱維他奶低糖白桃豆奶 24 X 250ML 優惠價$72、Dairy Farmers 焦糖無花果乳酩 600GM $65 .90



$122/ 2件 REAL FARMERS荷蘭無激素添加急凍豬肋骨 500GM $85



$122任揀3件︰加拿大 格陵蘭比目魚柳 3PC $60、瑞茲米糠油 1L $55、花嘜 植物牛油 500 g $50

鈣思寶無糖大豆高鈣 1LT $12

www.wellcome.com.hk