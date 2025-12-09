中國股市受三個主要因素驅動：(1)政府政策、(2)資金、(3)企業盈利，這三個因素會在今年12月至明年3月間陸續被翻出來。

12月先是政府政策出爐。

12月8日中共中央政治局召開會議，分析研究2026年經濟工作，審議《中國共產黨領導全面依法治國工作條例》，中共中央總書記習近平主持會議。

會議認為，今年是中國式現代化進程中具有重要意義的一年，以習近平同志為核心的黨中央團結帶領全黨全國各族人民迎難而上、奮力拼博，統籌國內國際兩個大局，實施更加積極有為的宏觀政策，經濟社會發展主要目標將順利實現。中國經濟運行總體平穩、穩中有進，新質生產力穩步發展，改革開放邁出新步伐，重點領域風險化解取得積極進展，民生保障更加有力，社會大局保持穩定。過去5年，我們有效應對各種衝擊挑戰，中國經濟、科技、國防等硬實力和文化、制度、外交等軟實力明顯提升，「十四五」即將圓滿收官，第二個百年奮鬥目標新征程實現良好開局。

會議強調，做好明年經濟工作，要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大和二十屆歷次全會精神，完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，堅持穩中求進工作總基調，更好統籌國內經濟工作和國際經貿鬥爭，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策，增強政策前瞻性針對性協同性，持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，保持社會和諧穩定，實現「十五五」良好開局。

會議指出，明年經濟工作要堅持穩中求進、提質增效，繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策和增量政策集成效應，加大逆周期和跨周期調節力度，切實提升宏觀經濟治理效能。要堅持內需主導，建設強大國內市場；堅持創新驅動，加緊培育壯大新動能；堅持改革攻堅，增強高質量發展動力活力；堅持對外開放，推動多領域合作共贏；堅持協調發展，促進城鄉融合和區域聯動；堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；堅持民生為大，努力為人民群眾多辦實事；堅持守牢底線，積極穩妥化解重點領域風險。

會議強調，要加強黨的領導特別是黨中央集中統一領導。樹立和踐行正確政績觀，因地制宜做好經濟工作，實現高質量、可持續的發展。編制好國家和地方「十五五」規劃及專項規劃。做好歲末年初重要民生商品保供工作，關心困難群眾生產生活，解決好拖欠企業帳款和農民工工資問題，兜牢民生底線。以時時放心不下的責任感抓好安全生產，堅決防範遏制重特大事故發生。

看官方文章，要看重點：

1. 實現「十五五」良好開局；

2. 堅持「雙碳」引領，推動全面綠色轉型；

3. 堅持內需主導，建設強大國內市場。

換言之，拓內需將是2026年北京的重頭政策。內需股，要多留意了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）