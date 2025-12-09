KK星期二｜英偉達H200晶片被批出口 晶片股何去何從？分析內銀急插原因 同政治局會議內容有關？
嘉賓：元宇證券基金投資總監 林嘉麒
美國政府對英偉達(US.NVDA)的H200晶片開綠燈，批准對華出口，股價隔晚逆市向好，對中資晶片股會有多大拖累？內銀股上日急插，如建行上日跌4%收市，為何有此大跌勢？
影片網址：https://www.youtube.com/live/G2BVnzHyZv0?si=WOCqVhJy0YwLPt7N
