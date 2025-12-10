宏福苑大火灰燼中的記憶：當海外港人成為集體哀悼的一部分

2025 年 11 月 26 日，大埔宏福苑發生的火警，迅速釀成為香港近七十多年來最慘重的住宅火災。當黑煙沿著外牆棚架攀升、伴隨烈焰吞噬高樓時，許多香港人的生活——童年回憶、家庭溫暖、日常平凡——就在瞬間被撕裂。

這場火災罹難者高達 159 人，包括一名殉職消防員，仍有 13 戶家庭未能聯絡。

對於身處海外的港人而言，那不僅是一條又一條冰冷的傷亡數字，也不只是遙遠新聞中的報道，那是我們共同的痛。從 12 月 5 日起，燭光在不同城市亮起：倫敦、諾定咸、曼徹斯特和柏林⋯⋯有人手持白花，靜默哀悼；許多人在社交平台上寫下悼念字句，用文字與照片紀念亡者，聲援生者與家屬。

雖然相隔 9,000 公里，心卻同在一處。尤其對曾在大埔長大的港人而言，他們在悼念會上默默流淚，因為認識的家庭就在這場意外中離世；有人寫下長信悼念，也有人在蠟燭前久久不語；也有人更堅定地呼籲，悼念原是終點，而是要追求真相、要求制度問責。這份情緒，混合了哀悼、憤怒、不安與期望。

一場不該發生的火：烈焰之中的制度裂縫

這場災難並非單純「意外」，而是暴露了建築安全、防火規範與監管制度的深層裂縫。據了解，宏福苑外牆所搭棚網材料未符合防火標準，加上當日吹起強風，使火勢迅速由底層沿「直衝」樓頂。

不少住戶與網民亦憶述，在維修工程開始前，曾有人反對法團以 3 億港元同時進行整個屋苑外牆工程；然而工程顧問與承建商仍採用成本較低、疑不合規的物料，令後果在火災中倍加放大。

沒有任何一個家庭，應該被捲入這樣原可避免的悲劇。

城市回復常態，但人心仍然傷痛

在香港，廣福休憩處的悼念區連日擠滿市民，帶上白花、寫下留言。但在周末過後，「花壇」與「留言亭」先後被義工與食環署清走，悼念痕跡被收起，街道逐漸回復平靜。

然而，平靜並不代表遺忘。對許多人而言，那些短暫的悼念時刻並未結束——它化成心中久久不散的疑問：「這場災難，到底應由誰負責？」

更令人痛心的是，有市民要求徹查火災原因時，被指「借災生事」而遭噤聲。若連追問真相的權利都被局限，社會又如何真正癒合？

在海外，我們能做的事

對於海外的你我而言，也許我們無法親臨現場，無法挽回生命，但我們可以記住、關注、守望。

願每一場燭光、每一句留言、每一次集會，都不只是短暫的情感流動，而是能夠讓制度更嚴謹、城市更安全。

縱使跨越大洋，我們的心還在香港。願逝者安息。願生者不再須經歷同樣的噩夢。

──2025年冬於倫敦