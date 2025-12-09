歡迎回來

朱孝天被踢出F4！「F3」與周杰倫、阿信合唱獨欠他！疑多嘴爆料，不忿氣開腔：被抹黑潑髒水
娛樂新聞

朱孝天被踢出F4！「F3」與周杰倫、阿信合唱獨欠他！疑多嘴爆料，不忿氣開腔：被抹黑潑髒水

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　由言承旭、周渝民、吳建豪和朱孝天組成的台灣男團F4，當年憑劇集《流星花園》紅遍亞洲，其後各自有發展方向，早前罕有「合體」在五月天演唱會上表演，勾起不少粉絲無限回憶，而且成為話題。五月天乘勢再度跟F4合作，還找來同年代走紅的周杰倫一起合唱新歌《恆星不忘Forever Forever》，但獨欠F4的朱孝天。有傳五月天公司不滿朱孝天曾於直播爆料將會有合作計劃而被飛出局，事隔數天朱孝天太太先開腔護夫，隨後朱孝天拍片親自交代事情，片尾不忿直指五月天有關方面抹黑。

 

Read more：F4於12年後再度合體 五月天花2年時間撮合 粉絲慨嘆「杉菜」徐熙媛已不在

 

　　F4的重組演出讓支持者們雀躍不已，這次他們還與五月天的阿信及周杰倫首次合作合唱，驚喜連連。然而，朱孝天被排除在外，未能參與這次合唱，這引發了一些爭議，使得合作計劃的焦點也因此轉移。

 

F4合唱朱孝天被飛出局，疑多嘴爆料有關，不忿氣開腔：被抹黑潑髒水

F4合唱朱孝天被飛出局，疑多嘴爆料有關，不忿氣開腔：被抹黑潑髒水

五月天阿信、F3及周杰倫合唱新歌。

 

　　事情回帶，7月的時候，F4齊人站台擔任五月天樂隊的演唱會表演嘉賓，當時大家合唱劇集主題曲《流星雨》，畫面超美好，勾起粉絲們的回憶，一度成為話題。之後大眾揣測F4將會「復合」，再次舉辦演唱會。朱孝天之後曾經拍片爆料，透露有機會再合作。

 

F4合唱朱孝天被飛出局，疑多嘴爆料有關，不忿氣開腔：被抹黑潑髒水

F4合唱朱孝天被飛出局，疑多嘴爆料有關，不忿氣開腔：被抹黑潑髒水

 

　　此事疑似令五月天公司方面不滿，所以今次言承旭、周渝民、吳建豪、周杰倫和五月天的阿信合唱新歌《恆星不忘Forever Forever》時，獨欠朱孝天。

 

　　相隔多天朱孝天親自拍片提到事情，但說話間流露酸溜溜之情，他首先表示明自己跟五天月所屬的公司「相信音樂」並沒有簽訂合約，一直是討論意向方式合作，但數月前拒絕該公司要求後，對方切斷聯絡，他表示這次被踢出局，也是跟大眾一樣透過報道才知道，表示未能合作有些遺憾，同時他表態明白其他成員的工作選擇。

 

F4合唱朱孝天被飛出局，疑多嘴爆料有關，不忿氣開腔：被抹黑潑髒水

 

　　最後，朱孝天在片中點名「相信音樂」營運長謝芝芬（艾姐）抹黑、潑髒水：「你現在做的這個事情，我不大理解，如果你不喜歡我，或覺得我不適合這次的演出，你是可以直接告訴我的，我們可以有一個配合，你沒必要用這種抹黑、潑髒水的方式。」不過，他仍然表示若對方有意合作，可以隨時再洽談。

 

　　有台灣傳媒找五月天了解事情，但有關方面表示不予回應，不過有傳「相信音樂」內部工作人員通訊群組對話內容流出，有人指「那個自己他只想自己的流量」，不少網民也紛紛留言直指朱孝天搶流量。

 

F4合唱朱孝天被飛出局，疑多嘴爆料有關，不忿氣開腔：被抹黑潑髒水

朱孝天與太太韓雯雯。

 

　　全世界都矛頭指向朱孝天，但他並不孤單，還有太太韓雯雯力撐。當初合唱MV推出後，外間對朱孝天消失眾說紛紜之時，太太韓雯雯先忍不住開直播公開發言護夫，透露朱孝天當初為了合體演出，努力減肥15kg，她在直播上說：「他也是滿心期待，從7月份到現在，沒有一點鬆懈！《流星花園》不只是你們的青春、我的青春，更是天哥的青春呀！支持天哥我也很開心。」她希望大家能繼續支持朱孝天，明白他有多用心，但似乎幫手說話並沒有起到作用。

 

 

Tags:#朱孝天#言承旭#吳建豪#周杰倫#周渝民#五月天#F4#流星花園#影視娛樂#娛樂新聞
