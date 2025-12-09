從抵制以色列參加歌唱大賽看歐洲民意

上周歐洲媒體大量報道一則有政治色彩的娛樂消息：荷蘭、西班牙、愛爾蘭和斯洛文尼亞四國在12月4日分別宣布，她們將抵制歐洲廣播聯盟（歐廣聯）明年在奧地利主辦的歐洲歌唱大賽(Eurovision Song Contest，民間簡稱Eurovision)，原因是歐廣聯允許以色列派代表參加這個歐洲最多人參與的跨國音樂大賽。此舉旨在抗議以色列在加沙地帶對巴勒斯坦平民實施長期封鎖和實質上的種族清洗。

Eurovision是歐洲家喻戶曉的音樂比賽，其規則獨特，公眾參與程度甚高，在歐洲各國擁有大量粉絲。參賽者有可能一夜成名，有些歌手或歌唱組合甚至成為國際巨星，最知名的應屬1974年奪冠的瑞典組合ABBA，這是歐洲媒體大量報道上述新聞的主要原因。

Eurovision是歐洲家喻戶曉的音樂比賽，瑞典組合ABBA便是1974年的冠軍。(AP)

大賽規則獨特，以色列多次獲勝

Eurovision的主辦機構是總部設在瑞士日內瓦的歐廣聯，歐廣聯成立於1950年，是廣播業界的跨國專業組織，其成員主要是歐洲各國的廣播管理局和廣播機構（當時主要是電台），本著包容與合作的原則，歐廣聯也接受非歐洲國家的廣播機構成為其成員，以色列在1957年加入歐廣聯，澳洲等國也是歐廣聯成員。

Eurovision始於1956年5月，首屆在瑞士南部靠近意大利的盧加諾市(Lugano)舉行，那時歐洲剛剛擺脫了二戰的傷痛，各國民眾正享受和平的生活，各地公營或私營的廣播電台是民眾主要的信息來源和娛樂渠道。歐廣聯希望透過歌唱比賽，讓歐洲各國民眾增加彼此之間的了解，促進文化交流，進而鞏固戰後的和平國際環境。

Eurovision的主辦機構是總部設在瑞士日內瓦的歐洲廣播聯盟 (AP)

為吸引公眾參與，Eurovision設立了鼓勵各國聽眾投票的獨特比賽規則。在收聽轉播時，聽眾可以打電話到直播該節目的當地電台，投票給自己喜歡的歌手。各國的電台將所有參賽選手的得票數字匯總之後，提交給歐廣聯下屬的組委會，按每個參賽者的總得票數排定其名次。最特別的是，計分方法規定，各國聽眾不可以給本國參賽者打分（例如，在英國的聽眾給英國的轉播機構BBC打電話投票時，不可以給英國的參賽者打分；同樣，法國聽眾投票時，也不可以給法國的參賽者打分），這一規定促使各國聽眾更關注外國參賽者的臨場表現。

儘管歐洲很多人通曉多國語言，既能欣賞美妙的曲調，也能理解歌詞的內容，但個人的感情因素更有可能決定投票意向。所以這個特殊的比賽規則客觀上往往會帶來另一效果，即哪個國家移民國外的人數較多，該國參賽歌手獲勝的機會就比較大。舉例來說，分散在歐洲各國的猶太裔人數眾多，他們往往會投票支持以色列的參賽歌手，這是以色列歌手曾經四次獲得冠軍的重要原因之一。此外，有時土耳其歌手名列前茅，也源於大量土耳其人到德國等歐洲發達國家打工，積極在當地為參賽的土耳其歌手投票。

分散在歐洲各國的猶太人眾多，他們往往會落力支持以色列的參賽歌手。(AP)

十多年前，我去英國旅行時，正好遇上當年的Eurovision，一天晚上在倫敦的酒店房間看BBC電視台的現場直播。解說直播的BBC評論員多次慨嘆，居住在外國的英國人太少了，英國恐怕永遠無法贏得冠軍，這給我留下深刻印象。

可能是為了增加Eurovision的專業程度，同時在鼓勵公眾參與和提升演藝水平兩方面取得更好的平衡，Eurovision在2016年引進了專業評審團，由藝術家和公眾人物出任評委，以便令最終的評選結果既尊重公眾投票，也包括業內權威人士的選擇。

Eurovision在2016年引進專業評審團，使最終評選結果既尊重公眾投票，也包括業內權威人士的選擇。(AP)

提倡人權，歐洲譴責以軍封鎖加沙

雖然歐廣聯是行業組織，各成員的決定不是政府行為，但這四個國家的廣播業界用行動表明立場，在一定程度上顯示出歐洲的民意，尤其是人權問題在歐洲國家所擁有的廣泛民意基礎。

歐洲國家高度重視人權，她們對以色列在加沙濫殺無辜、製造饑荒忍無可忍，所以才有民間船隊從海上運食品和生活必需品到加沙地帶，即使遭遇以軍攔截和逮捕也義無反顧。在今年聯合國大會開幕前，歐洲多國宣布正式承認巴勒斯坦國，要求以色列遵照「兩國方案」的原則，停止在約旦河西岸擴建猶太人定居點，立即解除對加沙的長期封鎖。

今年Eurovision舉行前，有民眾在主辦城市巴塞爾發起支持巴勒斯坦的示威行動。(AP)

歐廣聯是歐洲廣播行業（如今包括電視台與電台）的專業機構，也代表業內新聞記者的聲音。以色列在加沙和約旦河西岸鎮壓巴勒斯坦人時，多次襲擊正常採訪的新聞記者，很多歐洲人認為這是侵犯人權，而且以軍試圖迫記者離開新聞前線，客觀上也是在剝奪民眾的知情權。

抵制大賽暴露分歧，彰顯歐洲民意

在特朗普政府的支持下，以色列軍方和情報組織用定點暗殺來剷除以色列周圍的哈馬斯、真主黨、胡塞武裝等抵抗組織的領導核心，甚至派戰機遠程奔襲，轟炸卡塔爾首都多哈的民宅，這導致歐洲多國與美國的立場出現嚴重分歧。但是，由於政治、經濟、安全等複雜原因，不久前在投票決定是否允許以色列參加Eurovision明年的比賽時，反對以色列參賽的力量處於劣勢，於是才有前述四國的廣播機構先後宣布，主動抵制明年的Eurovision。

這一結果說明，歐洲一些國家的民間力量不因經濟利益或政治壓力而放棄對和平的追求。另外，這也是向美國表明態度，在國際事務中，歐洲國家堅持自己的原則立場，不會顧及美國的好惡。這還與美國對俄烏衝突的態度有關，因為特朗普上台後，沒有充分考慮烏克蘭和歐洲國家的處境，只顧美國的經濟利益，為達成停火方案而全盤接受俄羅斯方面的要求，向烏克蘭施壓，要求烏克蘭向俄羅斯割讓土地。

特朗普為達成停火方案而全盤接受俄羅斯的要求，向烏克蘭施壓，令不少歐洲人不滿。(AP)

另一方面，特朗普政府還利用關稅作為武器，打壓盟友，不准盟友與中國深化合作，這種霸權行為也是歐洲國家對美國非常不滿的原因之一。目前在中國訪問的德國外長瓦德富爾，此前曾宣布推遲訪華，令此行一波三折，但中方的態度比較寬容，視其為好事多磨。事實上，這未必是孤立事件。

地緣政治與經濟利益的影響會滲透到其他領域，而且必然會影響民間交流。日本首相高市早苗的錯誤言論在中日之間引發外交風波，如今已蔓延至旅遊和留學等領域。歐洲四國抵制明年的Eurovision，顯然也和各國的政府行為及主流民意有直接聯繫，透過這類反映民意的訊號，可以感受到當地人的複雜情緒，也可以更好地把握相關國家領導人作出外交決策時的動機。