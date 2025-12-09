吳文忻乳癌復發年初入院16日，擴散至尾龍骨不良於行：「每日起身擘大眼都痛！」

吳文忻3年前患乳癌，癌細胞曾擴散至淋巴，她一直以來積極面對人生，跟病魔搏鬥，生命力超強。同時，她仍然不忘事業，今年51歲生日的時候，當上歌手推出新歌《重生》，更拍了MV，讓自己夢想成真。她日前接受商台《1圈圈》訪問時，重提2月時病情惡化，要留院16日，全身痛得難以忍耐，甚至不能站立要坐輪椅，但幸好她的意志捱過一切痛苦，現在正積極工作，為自己的新歌做宣傳。

吳文忻自患上乳癌後，病情反覆，但她一直積極對抗癌病，而且為了達成自己做歌手的心願，抗癌期間亦籌備推出新歌《重生》及拍MV，今年10月她生日的時候，終於夢想成真。

吳文忻日前到商台接受阮兆祥、朱菁、天欣主持的《1圈圈》節目訪問，提到抗癌期間不忘追隨自己的夢想，她表示踏入2025年拍片許願，可是未及於社交平台分享給大家，便在2月的時候因病情惡化，要再度入院接受治療，留院16天：「因為心積水、肺積水，行動唔方便，嗰陣時真係好痛，痛到成個人都拉唔直，因為癌細胞擴散到尾龍骨。而且做完電療之後，個人坐唔直，每日醒咗睜開眼就只係覺得痛，每一個動作都好痛，之後靠其他輔助治療，同埋靠拉筋，幾個月之後可以正常番，出街行路。」

吳文忻有兩個女兒，分別是10歲的大女陳芊彤（Scarlet）和8歲的細女陳施辰（Season），今次吳文忻夢想成真做歌手，更找來兩個女兒一起合唱英文版《Bold Mommy Bald Mommy》。 她回想患病初期，自己很擔心向女兒交代病情，怕女兒接受不到，幸好女兒樂觀，更笑言可以為她剃頭，童言無忌十分可愛，她說：「原來小朋友世界，癌症就只係光頭而已，佢哋啟發我，明白事情唔需要太沉重。」

另外，吳文忻提到自己意志力強大，也受到鄭秀文（Sammi）影響，她表示被今年初鄭秀文在《叱咜樂壇頒獎典禮》上的得獎感言所感動：「Sammi話自己52歲都攞『我最喜愛女歌手』，話好耐無上台，但嗰份堅持同勇氣可以推動自己走得更遠，叫大家唔好否定自己。」吳文忻聽到後被感動，而且不自覺流淚，所以成為動力，追隨自己的夢想。