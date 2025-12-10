聖誕好去處2025︱朗豪坊英國爆紅毛毛薯仔＋玩遊戲送薯片＋市集甜品推介

今個聖誕，朗豪坊以英國爆紅品牌Noodoll薯仔家族 Ricespud 為主題布置，12隻造型獨特的毛毛薯仔為你帶來可愛英倫風聖誕打卡位，現場玩遊戲更可獲得薯片一包！除此之外，商場亦舉行聖誕市集，市集雲集近五十個本地食、買、玩品牌，甜品控必睇五大人氣長龍甜品推介，同場更有本地插畫家謝曬皮設計打卡節日裝置。

依粒薯仔由英國紅到嚟香港啦！源自英國倫敦的 Noodoll 公仔品牌，憑標誌性 Ricespud 薯仔角色風靡全球，於聖誕節搬進朗豪坊「薯誕百貨」，12隻造型獨特的毛毛薯仔現身打卡場景。御林軍薯護衛的標誌性玻璃旋轉門，配璀璨吊燈與閃耀聖誕波波，勁有英式節日氣氛，小巧Noodoll努力為櫥窗佈置，好可愛！

百貨櫥窗設計成為拍照熱點，可愛的Noodoll聖誕老人薯及雪人薯跳上旋轉行李箱，記得細心留意旁邊4米聖誕樹，它以酒紅色特別的蘇格蘭格子絨布球作裝飾！

蘇格蘭絨波波Noodoll聖誕樹

行多幾步，就見巨型蝴蝶結打卡牆，大大小小的Noodoll從蝴蝶結中探頭，裝飾柱上擠滿薯仔家族，等你拍下最吸Like的節日美照！你更可於懷舊升降機打卡點參加朗豪坊 x 珍珍薯片「咔嚓」脆薯電梯食薯片挑戰！

朗豪坊 x 珍珍薯片：「咔嚓」脆薯電梯活動詳情

日期：2025年11月14日至2026年1月1日

時間：12:30pm -10:30pm

參加辦法：只需追蹤朗豪坊及珍珍薯片社交平台，即可獲得珍珍薯片一包。

玩法：在脆薯電梯內對準收音咪進食珍珍薯片，分貝裝置會量度顧客食薯片的聲浪，同時生成專屬 ASMR 短片於社交媒體上分享。

2025年11月14日至2026年1月1日LP CLUB會員以電子支付方式單一消費滿HK$1,000，加$128 即可換購獨家限量版Noodoll薯寶湯及相關聖誕精品，滿HK$2,500則可免費換領。

不同精選薯仔角色將會分三個階段憑指定消費加購，或直接換領，數量有限，換完即止。

Langham Place Noodoll: Merry PotatoMAS

日期：2025年11月14日至2026年1月1日

時間：10:30am-10:30pm

地點：旺角朗豪坊4樓通天廣場

朗豪坊聯乘香港文創品牌「白紙市集」舉行聖誕市集，市集雲集近五十個本地食、買、玩品牌，當中五大人氣長龍甜品店首次登場，獨家推出聖誕限定必食新品。同場邀請本地插畫家謝曬皮打造《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》打卡節日裝置！

今個聖誕，本地插畫家謝曬皮親自打造全港最「伏」聖誕企劃。

同場設有謝曬皮限定商品專區，多款聖誕限定新品登場。

謝曬皮親身坐陣「聖誕嚇伏中心」， Boxing Day（12月26日）特別交換禮物會中，大家可從大會精選禮物清單自備一份「伏」禮物，即場與「嚇伏專員」謝曬皮交換禮物，共享溫馨時刻。

聖誕市集五大人氣甜品店

聖誕市集以「溫暖聚會」為主題，讓你一次過食買玩，市集匯聚近50 個參與品牌，包括上水爆谷、Meat & Greet酒肉盟友、IMAGINE LIFESTYLE黑膠唱片及Deslab自家設計相機袋、手機繩等。重點推介首次登場五大人氣長龍甜品店︰貴婦意大利雪糕 L’antico Gelato、麻糬控必食CATCHI 、深水埗老字號均香餅家、由法國藍帶餅師主理的AW Patisserie，以及創意西班牙甜點Bunny Churros，款款甜點好吸引，更以謝曬皮設計的溫馨聖誕包裝！

貴婦意大利雪糕 L’antico Gelato

麻糬控必食CATCHI

法國藍帶餅師主理的AW Patisserie

創意西班牙甜點Bunny Churros

市集集結多個深受歡迎的特色品牌

朗豪坊 L12 LIVE Stage呈獻一連7場《聖誕音樂會》，12 樓舞台將於指定日子由年青歌手及樂隊輪流表演，演繹流行曲及聖誕歌，為大家送上溫暖節日祝福。平安夜及聖誕節將特別舉辦 「睡衣 Busking 音樂會」首 50 名到場支持的觀眾可獲贈限量版「謝曬皮睡衣派對頭飾」及L'antico Gelato戀戀聖誕士多啤梨朱古力意大利雪糕乙杯，現場亦會派發應援手牌。

12月白紙市集：《謝曬皮過聖誕の製伏友惑》

日期： 2025年12月份逢星期六日、平安夜、聖誕節及翌日、除夕及新年

時間： 一般開放時間：12nn-9pm

特別開放時間：平安夜（12月24日）3pm-10pm；除夕 （12月31日）6pm-10pm

地點：旺角朗豪坊8樓至12樓