美國聯儲局昨（9日）今（10日）兩日議息，結果會於港周四（11日）凌晨知曉。減息是必然的，但今次減息之後何時會再減息？不好說，因為今時的聯儲局是鷹鴿同籠。

華泰睿思有如下分析：

今周四凌晨聯儲局將公布12月議息會議決定，市場已經接近完全定價12月減息0.25厘，本次會議重點關注聯儲局對利率的前瞻指引以及是否會重啟擴表。考慮聯儲局內部分歧加大，預計聯儲局將釋放暫緩減息的訊號，且可能宣布2026年1月開始通過購買短期國債重啟擴表。更值得關注的是，新任聯儲局主席可能於2026年初宣布，同時考慮到名義增長再度加速、財政寬鬆即將「上線」，本次減息後聯儲局大概率在利率政策上持觀望態度，直至（2026年5月後）新主席上任後重新開始減息。2026年，在利率政策之外，重點關注資產負債表管理和銀行去監管相關政策對廣義流動性的影響。

預計聯儲局12月會議如期宣布減息。關注利率前瞻指引、點陣圖以及是否重啟擴表。10月FOMC以後，一些鷹派委員明確反對12月減息，一度導致市場減息預期顯著回落。但是包括紐約聯儲銀行主席威廉斯在內的委員仍然支持12月減息，市場減息預期明顯升溫，目前已經接近完全定價12月會議減息0.25厘。從聯儲局目前較為關注的就業數據來看，政府關門導致近期10月至11月非農數據被推遲公布，其他就業數據整體偏弱。11月ADP就業新增非農就業負3.2萬，不及預期的1萬人。考慮到就業仍有待回升，通脹僅溫和上升，且金融市場已充分定價，我們預計，聯儲局12月大概率如期減息0.25厘；由於聯儲局內部分歧加大，反對0.25厘減息的委員數目或超過10月的2名。關注聯儲局對利率的前瞻指引、點陣圖以及是否重啟擴表。

12月預計聯儲局可能釋放暫緩減息的訊號；點陣圖預計維持2026年減息一次的指引；可能宣布從2026年1月重啟擴表。但往前看，資產負債表規模變化趨勢可能要視即將上任的新聯儲局主席的政策取向而調整。

前瞻指引方面，預計聯儲局可能釋放暫緩減息的訊號。就業市場下行風險加大導致聯儲局9月開啟「風險管理式減息」，12月減息後，政策利率將達到3.5至3.75厘，與聯儲局9月點陣圖一致，且更加接近聯儲局給出的中性利率水平（3.1厘）。雖然ADP等就業數據偏弱，但我們認為，周度首申數據整體好於預期，且前瞻指標NFIB僱傭意願在11月大幅回升，顯示就業市場下行風險明顯下降。此外，多名委員明確反對12月減息，顯示聯儲局繼續減息的阻力加大。因此，我們預計12月會議上聯儲局仍然會表示未來利率路徑取決於經濟數據，但會強調利率更加接近中性利率水平，釋放暫緩減息的訊號。

特朗普時時刻刻都逼逼聯儲局減息，現任聯儲局主席鮑威爾就被逼會提早辭職，而接任的人是特朗普心儀的哈塞特，因哈塞特一直倡議要減息，但日前這位哈塞特就爆冷了。

聯儲局下任主席熱門人選哈塞特的講話令市場情緒「破防」。他表示，明確制定六個月的聯儲局利率計劃是「不負責任的」。聯儲局主席的職責是觀察數據、進行調整，並解釋行動的依據。此話一出，交易員隨即降低了對聯儲局2026年的減息預期--原本認為減息3次，昨晚縮減至2次。哈塞特的講話等於提前把「未來聯儲局的語氣」洩露了一點點：不承諾，不表態，不激進。這比「本周減多少息」更重要。

今時市場是消化了12月要減息，半消化了哈塞特上任之後會進一步減息，但就完全消化不了哈塞特日前「爆冷」之言，因為這個「爆冷」言論可能是哈塞特精心之作，因為被人睇死會聽足特朗普之言。就是個廢柴聯儲局主席，怎能號令金融市場，故一定要鷹一下，以彰顯聯儲局的獨立性。但哈塞特真會鷹？不知，今時只好當鷹鴿同籠好了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）