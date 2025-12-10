歡迎回來

買落難股？君子不立危牆之下
財富管理 財識兼收

買落難股？君子不立危牆之下
政經專訪

【雷鼎鳴專訪】高市早苗挑釁北京如踩鋼線 ，特朗普縱撐代理人惟恐失控
每天必吃深色綠葉菜？3大臨床證實益處，營養師教你最佳煮法
好營養 欣欣食乜嘢

每天必吃深色綠葉菜？3大臨床證實益處，營養師教你最佳煮法
lifestyle
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
香港彩色渠蓋｜7款得獎設計渠蓋新登場：灣仔區「藍屋」、南區「大熊貓」、西貢區「將軍澳跨灣連接路大橋」
香港周圍遊

香港彩色渠蓋｜7款得獎設計渠蓋新登場：灣仔區「藍屋」、南區「大熊貓」、西貢區「將軍澳跨灣連接路大橋」

玩樂假期
玩樂假期
TEXT:Katty WuPHOTO:Katty Wu

　　大家去日本玩的時候，有沒有被當地的彩色渠蓋吸引著，不停打卡呢？幾年前香港各區都陸續出現彩色的渠蓋，不少市民都四出去打卡集郵，去年（2024年）渠務署成立35周年，特別舉辦了主題為「香港十八區特色」的渠蓋設計比賽，當中7款得獎渠蓋設計經已生產及安裝好，大家又可以去打卡集郵了！

 

　　渠務署去年舉辦了特色渠蓋設計比賽「好蓋有您」，希望鼓勵市民設計與各區獨有景物互相呼應的特色渠蓋，共同美化城市。比賽反應非常熱烈，合共收到約2,600份作品。為提高公眾參與度，渠務署更將入圍作品上載至網頁讓公眾投票。經過評審團幾輪的評審，再加上公眾投票的分數，最終選出7件得獎作品並生產成彩色渠蓋，最近已完成安裝，大家可以跟住去打卡了！

 

冠軍：藍屋＠灣仔區

 

　　以香港一級歷史建築藍屋為靈感，色彩上運用平塗法，凸顯標誌性藍色。獨特菱形構圖設計，傾斜觀賞可重現藍屋直立形態！

 

香港彩色渠蓋｜7款得獎設計渠蓋新登場：灣仔區「藍屋」、南區「大熊貓」、西貢區「將軍澳跨灣連接路大橋」---玩樂旅遊

記者於中秋節時已經去了打卡，當時不知道原來要傾斜觀賞！（攝影：Katty）

 

亞軍之一：電車及中環街景＠中西區

 

　　以「天圓地方」的哲學為靈感，在傳統吉祥圖案中（圓框），隱藏電車及「HONG KONG」字樣！中環標誌性街景裡面，電車緩行與都市急速節奏形成對比！

 

香港彩色渠蓋｜7款得獎設計渠蓋新登場：灣仔區「藍屋」、南區「大熊貓」、西貢區「將軍澳跨灣連接路大橋」---玩樂旅遊

在吉祥圖案中，隱藏電車及「HONG KONG」字樣，很有心思。記者於山頂纜車站中環總站「世界自然基金會中環訪客中心旁邊」發現，即是纜車下車的地方。（攝影：Katty）

 

亞軍之二：西港城＠中西區

 

　　以擁有118年歷史的法定古蹟「西港城」主題，再融入香港市花紫荊花。背景以抽象方式呈現布匹紋理虛線元素，模擬縫衣，喚起懷舊老店嘅集體回憶。

 

香港彩色渠蓋｜7款得獎設計渠蓋新登場：灣仔區「藍屋」、南區「大熊貓」、西貢區「將軍澳跨灣連接路大橋」---玩樂旅遊

西港城的建築輪廓很有特色。（圖片來源：IG@drainy_hk）

 

季軍之一：天橋＠荃灣

 

　　彰顯荃灣「天橋之城」的特色，特別運用到建築物的窗戶元素，增添渠蓋上的凹凸紋理，並以紫紅色的晚霞作為背景，強化立體層次感。

 

香港彩色渠蓋｜7款得獎設計渠蓋新登場：灣仔區「藍屋」、南區「大熊貓」、西貢區「將軍澳跨灣連接路大橋」---玩樂旅遊

一般人未必get到這個構圖，但住在荃灣或經常出入荃灣的人，就必定明白！記者上星期落巴士時剛剛見到，位置在荃灣地鐵站的巴士站。（攝影：Katty）

 

季軍之二：百鳥塔及聚星樓＠元朗

 

　　元朗百鳥塔及超過600年歷史的屏山風水古塔──聚星樓，喚醒大家對社區認同及文化保育意識。

 

香港彩色渠蓋｜7款得獎設計渠蓋新登場：灣仔區「藍屋」、南區「大熊貓」、西貢區「將軍澳跨灣連接路大橋」---玩樂旅遊

元朗人應該一看就認得出是百鳥塔及聚星樓。（圖片來源：IG@drainy_hk）

 

季軍之三：將軍澳跨灣連接路＠西貢

 

　　取材自將軍澳跨灣連接路大橋，還有跑步徑、單車徑，鼓勵市民享受戶外運動。

 

香港彩色渠蓋｜7款得獎設計渠蓋新登場：灣仔區「藍屋」、南區「大熊貓」、西貢區「將軍澳跨灣連接路大橋」---玩樂旅遊

黃昏的將軍澳大橋加上單車的設計，非常有代表性。（圖片來源：IG@drainy_hk）

 

區內最高分數：香港仔避風塘＠南區

 

　　結合香港仔避風塘（最古老之避風塘）及可愛的大熊貓，還有南區地標──南朗山；凹凸的紋理重現漁港波紋，蘊藏南區多元景點及文化。

 

香港彩色渠蓋｜7款得獎設計渠蓋新登場：灣仔區「藍屋」、南區「大熊貓」、西貢區「將軍澳跨灣連接路大橋」---玩樂旅遊

可愛的大熊貓的設計，幾時都受歡迎！（圖片來源：IG@drainy_hk）

Tags:#香港周圍遊#渠蓋#好蓋有您#渠務署#彩色渠蓋#香港渠蓋#藍屋#熊貓#大熊貓#打卡
香港博物館節2025｜超過30項免費活動：玩Bingo贏盲盒、免費派1,000個太空館雪山叉燒菠蘿包、集體創作街頭畫
香港博物館節2025｜超過30項免費活動：玩Bingo贏盲盒、免費派1,000個太空館雪山叉燒菠蘿包、集體創作街頭畫
Comment

暫無回應
