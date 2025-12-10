歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁
世事政情 容我世說

敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁
名人健康丨與張學友合唱《你最珍貴》成名，台灣女歌手因甲狀腺問...
醫學通識 健康解「迷」

名人健康丨與張學友合唱《你最珍貴》成名，台灣女歌手因甲狀腺問...
開市Good Morning

「習特會」可迎來好消息？聯儲局12月減息仍有懸念？拆解滙控、內銀內險股業績！
lifestyle
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
許紹雄真正死因曝光！遺孀證彌留兩日離世，趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候
娛樂新聞

許紹雄真正死因曝光！遺孀證彌留兩日離世，趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月26日因腎癌離世，享年76歲，遺孀龍嬿而和女兒許惠菁為他在港辦理喪事後，已回到新加坡處理其他後事。龍嬿而接受當地傳媒訪問時，首次披露許紹雄的死因，由於發生得太突然，丈夫並未留下遺言，感到百般無奈。

 

Read more：許紹雄出殯，苗僑偉痛心好友未享福早離世，女兒承諾照顧母親

 

　　「無常」往往突然來襲，來得急速令人措手不及。10月底傳出許紹雄患病消息，之後有傳媒在醫院守候，已見到他的朋友們包括黃宗澤、佘詩曼、苗僑偉、戚美珍、馮素波、歐陽震華、吳卓羲等人趕往醫院探望，最後他在10月28日病逝，享年76歲。

 

許紹雄遺孀披露真正死因！彌留兩日離世趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

許紹雄家人當日在香港為他舉行喪禮。（無綫娛樂新聞台截圖）

許紹雄遺孀披露真正死因！彌留兩日離世趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

許紹雄演出的電影《新紮師妹》劇照。

 

　　許紹雄早前露面時也甚為健康，所以他突然離世的消息震驚娛樂圈。近日他的遺孀龍嬿而與女兒許惠菁已返回新加坡，龍嬿而接受當地傳媒人紅姑訪問，首次披露許紹雄的真正死因。她詳細談及許紹雄患病的細節──於2024年9月發現罹患腎癌，並已迅速地接受切除腫瘤手術，積極配合治療。直到今年10月中，因身體不適再度入院檢查，醫生告知癌細胞已擴散到肺部，加上身體遭受細菌感染，引發多重器官衰竭，最後彌留兩天離世。 

 

許紹雄遺孀披露真正死因！彌留兩日離世趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

女兒許惠菁IG

許紹雄遺孀披露真正死因！彌留兩日離世趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

新加坡傳媒人紅姑社交平台截圖。

 

　　被問到許紹雄可有留下遺願，龍嬿而嘆息：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！我整個腦袋都是空的，完全被挖空的感覺。」女兒許惠菁至今仍無法接受父親逝世，甚至拍照時會自然地為父親預留一個位置。

 

許紹雄遺孀披露真正死因！彌留兩日離世趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

 （資料圖片）

 

　　人間有愛，許紹雄生前人緣甚佳，龍嬿而提到，許紹雄彌留的兩天，數十位圈中好友前來見最後一面，甚至有藝人更守候至半夜。不過，卻有被視為「好朋友」的新加坡男藝人錢翰群，把追思會的內容，包括許紹雄繼子悼詞內容洩露，然而儀式前已告知來賓不能攝錄或透露葬禮內容。

 

許紹雄遺孀披露真正死因！彌留兩日離世趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

苗僑偉接受傳媒訪問時表示，憶述去到醫院才知道許紹雄情況。（無綫娛樂新聞台截圖）

許紹雄遺孀披露真正死因！彌留兩日離世趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

契女佘詩曼表現極度傷心。（無綫娛樂新聞台截圖）

 

　　龍嬿而感到痛心，而許惠菁也表示這種行為對父親失去最基本的尊重，且連累了平時不曝光的哥哥。她強調：「不管內容有多正面，背後透露別人隱私就已經有100個不對。」 而錢翰群事後回應，願意親自解釋並公開道歉。

 

許紹雄遺孀披露真正死因！彌留兩日離世趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

許紹雄遺孀披露真正死因！彌留兩日離世趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

黃子華（上）、黃宗澤（下）趕到醫院探望許紹雄。（無綫娛樂新聞台截圖）

 

Tags:#許紹雄#龍嬿而#許惠菁#佘詩曼#黃子華#黃宗澤#吳卓羲#苗僑偉#戚美珍#腎癌#影視娛樂#娛樂新聞
Add a comment ...Add a comment ...
第62屆金馬獎｜張震二封影帝爆冷贏柯煒林 范冰冰強勢回歸奪影后，香港電影人威風奪5獎
更多娛樂文章
第62屆金馬獎｜張震二封影帝爆冷贏柯煒林 范冰冰強勢回歸奪影后，香港電影人威風奪5獎
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處