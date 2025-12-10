許紹雄真正死因曝光！遺孀證彌留兩日離世，趕不及留遺言，有藝人通宵陪伴守候

資深藝人許紹雄（Benz雄）於10月26日因腎癌離世，享年76歲，遺孀龍嬿而和女兒許惠菁為他在港辦理喪事後，已回到新加坡處理其他後事。龍嬿而接受當地傳媒訪問時，首次披露許紹雄的死因，由於發生得太突然，丈夫並未留下遺言，感到百般無奈。

「無常」往往突然來襲，來得急速令人措手不及。10月底傳出許紹雄患病消息，之後有傳媒在醫院守候，已見到他的朋友們包括黃宗澤、佘詩曼、苗僑偉、戚美珍、馮素波、歐陽震華、吳卓羲等人趕往醫院探望，最後他在10月28日病逝，享年76歲。

許紹雄早前露面時也甚為健康，所以他突然離世的消息震驚娛樂圈。近日他的遺孀龍嬿而與女兒許惠菁已返回新加坡，龍嬿而接受當地傳媒人紅姑訪問，首次披露許紹雄的真正死因。她詳細談及許紹雄患病的細節──於2024年9月發現罹患腎癌，並已迅速地接受切除腫瘤手術，積極配合治療。直到今年10月中，因身體不適再度入院檢查，醫生告知癌細胞已擴散到肺部，加上身體遭受細菌感染，引發多重器官衰竭，最後彌留兩天離世。

被問到許紹雄可有留下遺願，龍嬿而嘆息：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！我整個腦袋都是空的，完全被挖空的感覺。」女兒許惠菁至今仍無法接受父親逝世，甚至拍照時會自然地為父親預留一個位置。

人間有愛，許紹雄生前人緣甚佳，龍嬿而提到，許紹雄彌留的兩天，數十位圈中好友前來見最後一面，甚至有藝人更守候至半夜。不過，卻有被視為「好朋友」的新加坡男藝人錢翰群，把追思會的內容，包括許紹雄繼子悼詞內容洩露，然而儀式前已告知來賓不能攝錄或透露葬禮內容。

龍嬿而感到痛心，而許惠菁也表示這種行為對父親失去最基本的尊重，且連累了平時不曝光的哥哥。她強調：「不管內容有多正面，背後透露別人隱私就已經有100個不對。」 而錢翰群事後回應，願意親自解釋並公開道歉。

