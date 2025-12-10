FutureScope啟德登場︱香港首個半球體藝術空間＋3大沉浸式藝術體驗免費睇

香港又多個文藝熱點新地標！香港首個大型半球體藝術空間「FutureScope」將於12月中，於啟德體育園登場，觀眾可以走入這個直徑12米的獨特結構空間，置身於360度投影聲效包圍的空間中，進行一場沉浸式多感官藝術體驗。大會率預告3大沉浸式藝術體驗作品，展覽免費入場，詳情將稍後透過官方渠道公布！

首個360度沉浸式穹頂藝術空間

全球多個媒體藝術穹頂場地都備受注目，如美國拉斯維加斯有「Sphere」、美國洛杉磯、 達拉斯的Cosm 娛樂場館、洛杉磯NBA 快艇隊主場Intuit Dome，今個月香港有FutureScope！FutureScope是香港首個大型半球體藝術空間，這個直徑12米的獨特結構空間坐落於維港海濱，觀眾可置身於360度投影聲效技術造就的沉浸式空間中， 12月19日至2026年4月期間，公眾可在啟德體育園海濱場地「緣緣堂」體驗結合東方哲學與媒體藝術的沉浸式展演，來一次不一樣多媒體體驗，喜歡藝術的你不可錯過！

藝術總監張瀚謙（h0h1m）表示：「在藝術穹頂內，參觀者將置身於一個數字與天體交融的沉浸式世界。抬頭仰望，他們會看到光與聲的宇宙；走出穹頂，目光又回到無垠的蒼穹。這種人造世界與自然世界的對話，引發人們對科技如何拓展目光又回到無垠的蒼穹。這種人造世界與自然世界的對話，引發人們對科技如何拓展我們與藝術、以及宇宙之間聯繫。

3大沉浸式藝術體驗

FutureScope有咩睇成為大家關注的話題，「FutureScope」匯聚香港媒體藝術家張瀚謙 (h0nh1m) 及其藝術團隊 XCEPT 與 XCEED，攜手多位世界知名藝術家進行跨媒介合作。12月至2026年4月期間，空間將展出三組作品：《恆定錄》(Perpetual Records)、《共振之靈》(Resonance Aura) 與《浪書》(Waving Script)。展期內展覽每日開放，週末及公眾假期將延長營業時間。除免費展覽外，更設有售票演出，為訪客打造多元體驗，頭炮展覽以日本著名媒體藝術家真鍋大度 與 XCEED 團隊 的合作揭開序幕！

《恆定錄》(ft.真鍋大度) XCEPT概念圖

真鍋大道曾帶領 Rhizomatiks 團隊完成多項知名企劃，並擔任2016年里約奧運閉幕式「旗幟交換儀式」的AR導演，作品令人期待。明年2 月及3 月還有以圖瓦喉唱聞名的實驗歌手珊蔻‧娜赤婭克、首創「酒書」技法的中國書法家許靜，以及獲香港藝術發展局認可對粵劇貢獻卓越的粵劇演員梁非同。

展覽詳情

• 《恆定錄》(ft.真鍋大度) XCEPT

作品以觀眾的情緒和臉部數據為素材，與日本著名新媒體藝術家真鍋大度合作，為即時演化的無限分形宇宙創作聲音程式。這場引人入勝的體驗最終將以張瀚謙於 2026 年 1 月 2 日至 4 日的限量現場表演達到高潮，每日四場，將穹頂空間轉化為一個令人著迷的同步光影與聲音檔案庫。

日期︰2025年12月19日至2026年1月4日

• 《共振之靈》(ft. 珊蔻‧娜赤婭克) XCEED

作品由香港媒體藝術團體XCEED於2026年2月推出。這次， XCEED攜手傑出的實驗歌手珊蔻‧娜赤婭克（Sainkho Namtchylak），共同探索聲音與振動的奧秘。在特別的現場演出中，將展現她精湛的圖瓦喉音演唱技巧，營造出沉浸式的冥想音景，引導聽眾進行深度聆聽，提升內在覺察。

日期︰2026年2月

《共振之靈》(ft. 珊蔻‧娜赤婭克) XCEED 概念圖

• 《浪書》(ft. 許靜) 張瀚謙 (h0nh1m)

由張啟明（h0nh1m）創作的《浪書》（徐京參與），將於2026年3月至4月展出。張啟明（h0nh1m）攜手中國書法家許靜和粵劇演員梁非同，以動態和科技手段重新詮釋中國書法。繼與香港故宮博物院和M+的合作之後，這次在傳統筆墨與數位表達之間展開的詩意對話，延續了張啟明對東方美學的探索。

日期︰ 2026年3月至4月

《浪書》(ft. 許靜) 張瀚謙 (h0nh1m)概念圖

FutureScope

日期︰2025年12月19日至2026年4月

時間︰2pm-8pm（星期一至四）、2pm-10pm（星期五）、11am-10pm（星期六、日及公眾假期）

地點︰啟德體育園「緣緣堂」

https://futurescope.hk

門票資訊：展覽免費入場，演出門票詳情將透過官方渠道公布