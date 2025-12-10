GLOBAL Wednesday｜分析近期中港股市表現、內地最新通脹數據 美聯儲大機會減息 會議有咩要留意？
嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻
港股周三（10日）半日表現反覆，而A股則向下，而內地最新公布的通脹數據表現個別，當11月CPI按年升0.7%，符預期，不過PPI則按年下降2.2%，差過市場預期，點解讀？
影片網址：https://www.youtube.com/live/lHdLvXsrgGI?si=CiJmhgElPo3X9jAE
►把時間軸拉到0:59開始 — 節目開始
