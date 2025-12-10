歡迎回來

《尋秦記》不再是都巿傳說！落實12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白
娛樂新聞

《尋秦記》不再是都巿傳說！落實12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白

娛樂
娛樂
TEXT:wong lin lin rachel

　　由古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮及滕麗名領銜主演的經典電視劇《尋秦記》，一直有傳言會拍電影。最近電影公司公布，電影版將於2025年12月31日「天命回歸」正式上映，終於不只是都巿傳說！電影公司近日發放了三款全新海報及宣傳片，勾起不少觀眾回憶。在電視版中仍是孩童的項少龍兒子項寶兒，於電影版將會「長大成人」，由朱鑑然飾演，而稍後將會陸續公布其他新角色。

 

Read more：《尋秦記》電影版傳改在跨年檔期上映，疑避開李連杰賀歲片正面交鋒？

 

　　由古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，將於2025年12月31日正式上映，原班人馬再度合體，無論是熟悉的角色人物，還是家傳戶曉的主題曲《天命最高》，也「天命回歸」。

 

《尋秦記》不再是都巿傳說，12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白

電視劇版《尋秦記》。

《尋秦記》不再是都巿傳說，12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白

電影版《尋秦記》。

 

　　電影公司發放的預告片中，觀眾熟悉的角色悉數回歸，包括：項少龍（古天樂 飾）、秦王趙盤（林峯 飾）、琴清（郭羡妮 飾）、烏廷芳（宣萱 飾）、善柔（滕麗名 飾）、滕翼（黃文標 飾）、「陶總管」陶方（歐瑞偉 飾）及李斯（陳國邦 飾），多年後再度合作。

 

　　預告以秦滅六國為引子，項少龍隱居田園的平靜生活，與趙盤恩怨未了的權力漩渦再次碰撞。為守護家園與至親，他被迫重出江湖，重新捲入秦王一統天下的動盪風暴。面對重重危機，他能否真正了結與趙盤的宿命情仇，回到現代？結局將會在電影中揭曉。同時片段中，亦率先曝光了項少龍式的搞笑對白，例如秦王趙盤提到只相信項少龍一個人，項少龍以英文反問：「Really？」鏡頭一轉二人推着木頭車前進遇上困難，聽到項少龍不滿問道：「你條蛋散，有冇車牌？」 

 

《尋秦記》不再是都巿傳說，12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白

《尋秦記》不再是都巿傳說，12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白

新加入角色，朱鑑然飾演項羽。（電影劇照）

《尋秦記》不再是都巿傳說，12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白

新加入角色，朱鑑然飾演項羽。（電影截圖）

 

　　除了原班人馬演出外，電影版《尋秦記》也加入多位全新角色，預告中率先亮相的，是電視版中仍是孩童、如今在電影版中已長大成為英勇少年的項少龍兒子項寶兒，而這人亦即後世人所熟知的西楚霸王項羽，將會由朱鑑然飾演。

 

《尋秦記》不再是都巿傳說，12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白

《尋秦記》不再是都巿傳說，12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白

（電影截圖）

 

　　三款海報終極曝光，分別聚焦項少龍、秦王趙盤以及兩人之間，以不同視角展現跨越時空的命運碰撞。「雙人版」海報以兵馬俑群像與歷史塵沙作視覺基調，項少龍與趙盤並列而立，象徵「師徒情仇」與「權勢角力」的兩股力量正面衝撞，武器、服飾與光影交織出強烈的時空張力，暗示二人再無退路。

 

　　「項少龍版」海報則以古天樂身穿現代戰術裝備的形象為主體，在古代背景下形成鮮明對比，突出其作為時空旅者的孤身逆行與背負宿命。「秦王版」海報則以林峯飾演的秦王正襟端坐、手握長劍為核心，勾勒出王者凌壓天下的氣勢，展現其由少年君主蛻變為一代帝王的權力壓迫感。三款海報各具視覺象徵與敘事意涵，為電影的最終對決揭開序幕。

 

《尋秦記》不再是都巿傳說，12月31日上映，電影公司率先爆項少龍搞笑對白

 

　　《尋秦記》故事講述，一場多年前的冤獄，引發改變歷史命運的危機！Ken（苗僑偉 飾）誓要穿越回秦代稱王，彌補他因冤獄而失去的人生。身在秦朝的項少龍（古天樂 飾）一家雖歸隱田園，無奈一舉一動仍被徒弟秦王（林峯 飾）盡收眼底；正當秦王以為一統六國，稱霸天下之時竟碰到現代人Ken的突襲，他不得不去尋找自己又敬又畏的師傅項少龍。師徒久別二十年終於再次碰面，Ken的出現也讓三人的命運捆綁，秦朝再起風波。

 

Tags:#古天樂#林峯#宣萱#郭羡妮#滕麗名#朱鑑然#尋秦記#影視娛樂#娛樂新聞#電影推介
