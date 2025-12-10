網絡攻擊︱守網者三大應對策略：離開、說不及求助，建立安全共融環境

隨著數位時代的迅猛發展，網絡已成為我們日常生活不可或缺的一部分。無論是聯繫朋友、分享經驗，還是獲取知識，網絡都極大地便利了我們的生活。然而，這種便利性也伴隨著風險，特別是網絡攻擊與網絡欺凌的問題日漸突出。無論是社交媒體上的不當言論，還是電子郵件中的詐騙行為，這些攻擊都可能對心理與情感造成重大影響。因此，了解如何應對網絡攻擊，以及如何保護自己和他人，變得尤為重要。本文將深入探討三個重要的應對策略：離開（GO）、說不（NO）及求助（TELL），並強調同理心的重要性，讓每個人都能成為網絡的守護者。

離開（GO）在面對網絡攻擊時，第一個也是最重要的步驟就是選擇離開。如果你發現自己正在受到攻擊，無論是言語上的侮辱還是網絡上的騷擾，及時撤退都是一個明智的選擇。

撤退不僅是保護自己，更是控制事態發展的手段。許多人可能因為一時情緒而選擇對抗，但這往往會加劇衝突，不利於問題的解決。選擇退出當下的情境，無論是關閉對話、封鎖來源，還是暫時離開社交媒體，都是有效的自我保護方法。

當察覺到不愉快的對話或評論時，立即關閉相關的應用程序或網頁，將自己從不必要的情緒中解脫出來。

對於持續的攻擊，使用社交媒體的屏蔽或拉黑功能，將來自攻擊者的言論隔離，這是一個明智的選擇。

若情況特別嚴重，考慮暫時停用社交媒體，給自己一些空間以冷靜思考和調整情緒。在遭遇網絡攻擊時，清晰地表達自己的界限和立場也是非常重要的。說不（NO）並不意味著軟弱，而是展現自我尊重和自信的表達方式。不論對方身份如何，對於任何形式的侮辱和攻擊，絕不應予以接受。對於不當言論，勇於表達不滿是正確的選擇。 面對攻擊時，保持冷靜是防止情況惡化的關鍵。在情緒高漲時，避免過激反應，使用冷靜的語氣進行回應。

用簡潔的語句表達你的感受。例如，「我不接受這樣的言論」能清楚有效地表達立場。使用“我”的語句：說「我感到受傷，請不要這樣說」比對他人指責更容易讓對方理解你的感受。若擔心表達自身感受時的安全，選擇私密的通信方式或與信任的朋友分享經歷。

如果自己感到難以獨自面對網絡攻擊，或情況變得越來越嚴重，尋求外部支持是明智之舉。求助（TELL）不僅是尋求協助，更強調建立支持性網絡的重要性。若事情惡化，涉及到恐嚇、威脅或持續騷擾，尋求支持是必要的。因為當你發現事情超出了自己的應對能力，尋求他人幫助並不代表脆弱，而是展現了勇氣。與信任的人分享自己的經歷，他們不僅可以提供情感支持，還可能給出建設性的建議。而倘若攻擊來自特定社交媒體或網絡平台，務必向該平台報告此類行為，以促使他們採取必要的行動。在遭遇難以忍受的情況時，心理諮詢或者專業的心理健康服務可以幫助你重新調整心理狀態。

在保護自己和他人的過程中，培養同理心至關重要。同理心不僅讓我們理解他人的困境，也能幫助我們在面對攻擊時保持冷靜、以和平的方式應對衝突。有時攻擊行為可能來自對方的自我不安或困擾，理解這一點能幫助我們更好地應對。大家以同理的心態來開啟對話，而不是對抗，比如「我注意到你的情緒很激動，能告訴我發生了什麼嗎？」這樣的提問更有助於化解矛盾。

成為守網者是以同理心的運用促進了社會的共融，有助於預防矛盾和衝突的發生。在保護自己免受攻擊的同時，成為他人的支持者，有助於建設健康的網絡環境。在使用公眾網絡平台時，保護個人隱私至關重要。避免洩漏個人信息是防範攻擊的有效手段。

保護個人信息，如地址、電話號碼和銀行信息等敏感資料，應該謹慎處理，絕不隨意分享。應該定期檢查社交媒體隱私設置，確保只有信任的朋友可以查看您的帖子。在使用公共網絡時，務必了解面臨的風險，並學會更加謹慎。而在公眾平台上發表意見時，避免用個人故事作為例子，這樣能有效降低被攻擊的機會。

在網絡世界中，尊重他人是維持健康交流的基礎。我們應當嘗試從他人的角度思考，這不僅能幫助我們理解，還能有效減少衝突。我們不要散播謠言，交流時應謹慎核實信息，避免轉發未經證實的內容，因為這可能導致誤解和衝突。盡量理解他人的感受無論是同情還是支持，這對於創造更和諧的網絡環境至關重要，並應遵循當地法律，特別是關於個人隱私的規定，尊重他人的私人空間，保障自身和他人的權益。

共融未來基金會高級顧問李偉倫表示：「在網上遇到不當言論時，不僅要保護自己，還要成為他人的支持者，報告不當行為或提供情感支持，協助他們度過難關。」

共融未來基金會主應用未來基金會主辦了一個主題「互關愛、互支持」工作坊，而內容是希望透過大學長小學弟攜手共建和諧學習環境。

共融未來基金會主席Cissy 王英女士表示：「基金會是一個致力於促進社會共融的非牟利慈善機構。他們的使命是凝聚新港人，弱化障礙，增強彼此間的理解與支持，幫助每位成員在香港這個多元社會中找到屬於自己的位置。透過教育、事業發展和文化交流活動，希望能夠增強新港人對於香港的歸屬感與參與感。」

在這個數位化的現代社會中，網絡攻擊與騷擾日益成為日常生活的一部分。這需要我們具備必要的應對技能。通過運用 GO（離開）、NO（說不）和 TELL（求助）三個策略，我們能有效保護自己，並培養出同理心，成為他人的守護者。建立一個安全且共融的網絡環境，對於每個人來說都是一項責任，而這需要我們共同努力。讓我們攜手創造一個充滿理解和尊重的網絡世界。

在智慧城市的發展中，大家也應該不同人也致力於為提供更多機會和支持，協助他們迎接挑戰、拓展視野。因為每個人都擁有值得尊重的故事，每個人都可以在城市中實現更大的夢想。

大灣區碳中和協會創會會長胡伯杰表示：「共融是一項重要責任，促進鄰里之間的理解與尊重。在數碼轉型及碳中和的背景下，我們需關注環境保護和社會公平。通過推動綠色科技、節能減排措施，讓每個人都能參與，以減少碳足跡。提升公眾認知及政策支持，鼓勵企業在推進技術時，顧及人群需求及生態影響。讓我們攜手努力，以共融和可持續的未來為目標，共同創造美好社會。」

讓大家一起努力，建設一個更加和諧的社會，讓每個人找到溫暖和支持。