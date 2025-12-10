敘利亞變天一周年，有人歡笑有人愁

12月8日乃是敘利亞變天一周年，回想去年今日戲劇化變天的震撼電視畫面，記憶猶新，至今敘利亞的發展去向依然牽動著整個中東地區的神經。無論如何，為了穩定局面，敘國過渡總統沙拉借周年之際，舉行盛大閱兵，呼籲人民團結，積極參與慶祝活動，令搖旗吶喊的歡呼聲震出海外，好讓外界看到敘利亞樂觀美好的一面。

敘利亞紀念推翻阿薩德政權一周年，舉行盛大慶祝活動。(AP)

可惜閱兵典禮卻穿了崩，殘破的坦克和武器提醒了大家，以色列在過去一年間非常有效率地把敘利亞的國防能力嚴重摧毁，該國已無法保護自己，必須靠別人來保護。沙拉盤點上任以來的最大政績，便是早前竟能踏足白宮會見特朗普，獲得特朗普解除對敘利亞的經濟制裁。這的確是個夢幻時刻，前阿爾蓋達的指揮官竟和美國總統站在一起拍照留念。

沙拉盡力洗脫其過去的污點，努力重塑敘國的外交政策，更承諾特朗普會考慮配合他的「阿伯拉罕政策」，從扭轉舊政權親伊朗和俄羅斯的方針，到現在加入西方陣營，主要目的在於爭取西方大國協助敘國重建。但能否和以色列化敵為友？實在需要拭目以待。在另一方面，以色列卻沒有因此而留手，對敘利亞依然手起刀落，咄咄迫人，除了全面佔領戈蘭高地外，更以保護德魯兹派為名，進佔南部蘇威達省(Suwayda)。

沙拉努力重塑親西方的外交政策，爭取西方大國協助敘國重建。(AP)

今次周年慶典中，德魯兹派便刻意保持距離，沒有和遜尼派一起營造歡樂氣氛。位於東北部的庫爾德族自治區非常低調地回應慶典活動，本來和新政權商討好融入政府和國防的協議，遲遲未有進展。而聚居於東部沿海的前朝遺孤阿拉維派，則響應其宗教領袖加扎爾呼籲，抵制慶祝阿薩德政權倒台的活動，抗議取而代之的「壓迫性」政府，他們更舉行全面大罷工來「贈慶」，使得沿海多個城市和其他阿拉維派社區市面如死城一樣，和首都大馬士革的熱鬧「相映成趣」。

德魯兹、庫爾德、阿拉維等少數教派族群，眼看著總統沙拉把全國的管治權力收歸中央，並牢牢握在手中，他們便趁著慶典節日乘機而起，要求權力下放，建立聯邦新體制。不過，他們的聲音似乎沒有得到主流國際媒體的關注，甚至有意和無意間遭到忽略，美國特使湯姆．巴拉克對聯邦制更一口拒絕，大馬士革亦堅决說不。可是，說不之後，總統沙拉及其管治團隊又如何處理這些少數群體的訴求？

敘利亞主流與少數派系之間的裂痕日深，令經濟復甦遙不可及。(AP)

今次少數群體借慶典節日選擇和政府對著幹，從中反映敘利亞社會中互不信任的分裂隱患，特別是發生於今年3月對阿拉維派的大屠殺，和7月對德魯兹派的打壓，以及庫爾德地區和政府軍的衝突，隨之而來的逮捕、綁架、燒毀村莊和農作物，甚至威脅到這些少數群體的生計，都加深了主流和少數派系之間的裂痕，他們要求建立聯邦制以自保，相信這個訴求的聲音會愈來愈大。總統沙拉如何面對這個內部的重大挑戰，又怎樣展示誠意修補國家裂縫，是他的一個嚴峻考驗。

有國際人權組織指出，沙拉政權下的敘利亞人權狀況仍差強人意，敘利亞的轉型顯得脆弱。當全國許多人（主要是遜尼派）慶祝變天一周年紀念時，有另一些教派群體卻對他們當前的安全感到恐懼，顯示十多年內戰遺下的傷口仍未癒合，還有海外數百萬的敘利亞難民，他們正等待國家經濟能否重建，好讓他們重返家園。如是者，站在沙拉政權背後的大國企圖為敘利亞塑造美好圖象，實情是欺騙不了多少人。