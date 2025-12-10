歡迎回來

麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略
麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略

TEXT:Eunice ChowPHOTO:麥當勞

　　好得意呀！麥當勞App首次帶來麥當勞x Francfranc巨無霸保溫罐三件套裝，包括巨無霸保溫罐、保溫保冷袋及條麥當勞經典角色手巾，並送5張$20麥當勞電子禮券，有得用又有得食！App會員即日起可於麥當勞App優惠頁面，以100分加$200或500分加$180預購，冬日拎去野餐兼打卡最開心，勁搶眼！

 

麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略

  

　　今次麥當勞的期間限定巨無霸保溫罐三件套裝與人氣家居品牌Francfranc聯乘推出，巨無霸保溫罐外型靚不在話下，尺寸 長9cm x 闊9cm x 高11.4cm，容量約330ml，保溫效力50度以上達6小時，而 保冷效力12度以下約6小時，無論是冬天或夏天，一年四季都啱用。無論去野餐或是裝小食返學、返公司都咁吸晴又實用。

 

 

麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略

 

　　保溫保冷袋則有粉紅、粉黃和粉藍三款撞色設計，容量適中，相當實用。

 

麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略

 

　　至於麥當勞經典角色手巾有粉紅、粉黃、粉藍和粉紫四種顏色，並印有麥當勞經典角色圖案包括漢堡神偷、小飛飛、滑嘟嘟及薯條脆卜卜，可愛度滿分。留意，保溫保冷袋及麥當勞經典角色手巾款式隨機。

 

麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略


 

　　除以上三款產品，套裝同時附上5張$20麥當勞電子禮券（有效期至2026年6月30日，並將於2026年1月2日起11時直接派發至客戶之麥當勞App帳戶），讓大家可隨心選購美食，絕對是抵上加抵。

 

 

麥當勞新品︱巨無霸保溫罐套裝登場︰保溫罐＋保溫保冷袋＋角色手巾＋電子禮券換購攻略

 

　　期間限定巨無霸保溫罐三件套裝換領方法簡單，App會員由即日上午11時起，可點擊App內指定Banner到網上商店以100分加$200或500分加$180預購麥當勞x Francfranc巨無霸保溫罐三件套裝。成功購買的會員會自動收到訂單確認之電郵，內附到店取貨之QR Code，顧客其後可由2026年1月2日起計14天內憑電郵內的QR Code到所選的指定麥當勞餐廳換領已選購之禮品。

 

Tags:#麥當勞#美食#美食優惠#巨無霸保溫罐套裝
