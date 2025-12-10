歡迎回來

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包
美食情報
美食優惠

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

搵食地圖
搵食地圖
TEXT:Katty WuPHOTO:TruffleBAKERY

　　日本人氣麵包店TruffleBAKERY首間海外分店去年12月正式進駐香港，為了慶祝一歲生日，品牌於香港首度推出日本店人氣急升的「生冬甩」系列，另外同時推出多款新產品，包括聖誕麵包、京都宇治抹茶鮮奶、一周年香港限定版刺繡環保袋等，12月內在銅鑼灣旗艦店消費及打卡，更可以免費換領新登場的冬甩或招牌鹽包，麵包控別錯過！

 

新產品！日本熱賣「生冬甩」

 

　　火速走紅的「生冬甩」，今年8月才於日本TruffleBAKERY首度面世，採用絕不加水的生麵糰製法，只用忌廉、牛奶、雞蛋，並加入乳酪促進麵筋分解，經過18小時長時間低溫發酵，質感格外柔軟鬆彈。冬甩炸成外層黃金脆口，再注入自家調製的忌廉餡料，最後裹上幼砂糖，呈現完美風味。生冬甩分別有兩款口味──「鹽忌廉松露冬甩」及「檸檬希臘乳酪冬甩」，前者忌廉內餡融入白松露鹽及黑松露，淡淡鹹香更誘發松露的幽香；後者則用希臘乳酪配搭檸檬凝乳，帶來酸香清爽的平衡滋味。留意，兩款新冬甩每日出爐時間為11:30am、2:30pm及5pm，售完即止。

 

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

鹽忌廉松露冬甩

 

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

檸檬希臘乳酪冬甩

 

聖誕／冬日限定新品

 

　　TruffleBAKERY由即日起推出熱飲系列，包括嚴選京都宇治抹茶及焙茶製作的「抹茶鮮奶」及「焙茶鮮奶」，另有養生健康的「黑芝麻燕麥奶」，享用麵包時添加窩心暖意。

 

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

焙茶鮮奶、抹茶鮮奶、黑芝麻燕麥奶

 

　　另外，「Stollen 聖誕麵包」亦於聖誕節期間限定供應，製作需時4天，以多種乾果、堅果及冧酒，連味蕾都感受到聖誕的氣氛！聖誕麵包現已接受預訂，可於即日至12月22日領取。另一款同樣蘊藏冬季節日滋味的麵包──「瑞典豆蔻包」亦正式回歸，自下架後一直詢問度極高，獨特芳香的豆蔻氣息，彷如來自北歐的美味祝福。

 

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

Stollen 聖誕麵包

 

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

瑞典豆蔻包

 

免費送松露冬甩

 

　　凡於12月內在銅鑼灣TruffleBAKERY旗艦店進行任何消費，並即時於公開的IG帳戶分享有關香港TruffleBAKERY的即時動態（story）及標記「@trufflebakery.hk」，即可免費換領「鹽忌廉黑松露冬甩」、「白松露鹽包」或「松露朱古力鹽包」一個。

 

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

 

香港限定周邊商品

 

　　迎接一周年，香港TruffleBAKERY更推出「香港限定版環保袋」，採用充滿文青氣息的小麥色調，配以精緻的品牌刺繡標誌，輕便實用而容量寬敞，麵包控用作購買麵包之餘，亦可以融入日常配搭，將 TruffleBAKERY 對細膩雅致的品味追求延續至日常生活之中。

 

TruffleBAKERY首度推出爆餡冬甩系列！慶祝香港店一周年：IG打卡免費送鹽忌廉黑松露冬甩／招牌白松露鹽包

 

TruffleBAKERY

地址：銅鑼灣勿地臣街11號The Hedon地下 

營業時間：9am-8pm

IG：https://www.instagram.com/trufflebakery.hk/

 

Tags:#美食情報#TruffleBAKERY#trufflebakeryhk#聖誕節2025#聖誕甜品#christmasfoodguide2025#美食優惠#甜品#冬甩#白松露鹽包#聖誕麵包#抹茶鮮奶#焙茶鮮奶
