Hawkish Cut

今天（11日）凌晨美國聯儲局會公布議息結果，要減息，是人盡皆知的鴿，但在之後的記者招待會上，鮑威爾的發言會否是鷹言，就要聽聽。

昨（10日）文「聯儲局：鷹鴿同籠」就是講這個，減息不用講了，只講鮑威爾如一旦偏鷹會有甚麼後果。

2024年12月18日也是聯儲局12月議息，會後的記者招待會，鮑威爾突然間表示會減低減息的次數，市場反應如何？見圖一。

2024年12月18日的鮑威爾成「鷹」會否在今天重演？可能會，因為美國ADP的每周就業報告顯示，私人就業市場裏的四周平均職位增長止跌回升（圖二），雖然增幅不算太勁，但也是回升了。聯儲局對這個萌芽是不能不理，一理，會怎樣，可能鴿子會飛走一半，又再發鷹言，市場又會否2024年12月18日歷史重現。

中銀證券：春躁預熱行情提前開啟

中銀證券認為，市場在資金和政策支撐下，整體仍處於上行中樞。2026年A股有望在估值支撐及盈利企穩支撐下延續牛市，跨年配置行情有望提前開啟。地緣政治風險因素緩和及聯儲局減息預期的重新升溫有望為A股帶來春季躁動預熱行情，中美政策的預期逐步落地將有望成為春躁行情開啟的關鍵因素。

信達證券：12月A股布局跨年行情

信達證券認為，2026年大概率還會有跨年行情，2025年12月或成為布局跨年行情的窗口期。宏觀層面預期偏弱，為博弈更大力度穩增長政策出台提供了空間。但考慮到當前A股估值不低，跨年行情啟動的時間可能不會太早。低利率環境驅動居民資金增配股市的邏輯還在，但短期影響增量資金的因素在於股市「賺錢效應」擴散程度不強和年底預期擾動帶來市場風險偏好下降，以上因素緩解或需要看到經濟數據（盈利）企穩和海內外流動性邊際轉向寬鬆，我們認為更可能在明年初出現經濟數據或資金層面的積極變化。

東吳證券認為港股短期還處在左側階段，反彈還需等待。中期配置來看，當前位置有吸引力。AI科技龍頭估值處在合理區間，一旦有新催化，資金啟動，恆生科技指數會有明顯反彈。但該機構也表示，市場預計12月聯儲局會減息，如果採取鷹派減息，港股反彈力度可能不及預期。

華夏基金指港股科技此前因非理性恐慌超跌，現利空已緩解，展望未來，AI發展路徑務實，商業化清晰，且估值處於歷史低位，或先於A股和恆指恢復到震盪上行的格局。當前宜左側布局，靜待產業或流動性催化。

